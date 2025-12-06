Sassuolo-Fiorentina, moviola: un rigore dopo 7’ ma che papere De Gea, Grosso perde la testa e viene espulso

La prova dell’arbitro Luca Pairetto a Maipei Stadium nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio, il fischietto piemontese ne ha ammoniti 5

Arbitro dal 1999, Luca Pairetto – la scelta per Sassuolo-Fiorentina – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In questa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Vediamo come se l’è cavata al Maipei Stadium.

I precedenti con le due squadre

Su 28 gare con il fischietto piemontese i neroverdi ne avevano vinte 12, pareggiate 10 e perse 6, i viola su 10 incroci 4 vittorie, 4 pari e due ko.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Scarpa con Ferrieri Caputi IV ufficiale, Marini al Var e Fourneau all’Avar, l’arbitro ha ammonito Muric, Thorsrvedt, Ndour, Viti, Mandragora, espulso Grosso per proteste.

Sassuolo-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ uscita a vuoto del portiere bosniaco Muric che cerca di intervenire per anticipare Parisi ma lo travolge, colpendolo alla testa, per l’arbitro è ammonizione e rigore. C’è un check del Var che conferma il penalty, dal dischetto Mandragora porta avanti i viola. Regolare al 14′ il gol di Volpato che da fuori trova impreparato De Gea, tutt’altro che incolpevole nell’occasione. Al 16’ giallo a Thorstvedt per intervento ruvido su Gudmundsson.

Prima del riposo altra papera di De Gea, impacciato sull’angolo di Laurentiè: incerto se uscire o rimanere tra i pali, per Muharemovic uno scherzo segnare quasi di spalla, per i viola decimo gol preso su calcio piazzato. Al 57′ annullato un gran gol di Volpato, cui viene contestata una spinta su Parisi prima del bolide di destro sotto la traversa. Proteste veementi di Grosso che perde la testa, viene espulso e deve essere calmato a fatica dalla panchina.

Al 60’ chiede invano un rigore Pinamonti per una presunta trattenuta in area. Vale invece al 65′ il destro fulminante di Konè (su assist di Volpato) che tocca il palo ed entra poi in rete: era regolare la posizione di Cheddira che aveva dato il la all’azione. Al 92′ contatto su Pierini in area di rigore: per l’arbitro è tutto buono. Al 93′ ammonito Ndour, un minuto dopo anche Viti e subito dopo Mandragora. Dopo 7′ di recupero la gara finisce col successo del Sassuolo.