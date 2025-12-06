Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo–Fiorentina accende la 14a giornata della Serie A 2025-26: si gioca sabato 6 dicembre 2025 alle 15:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I neroverdi sono 10° con 17 punti in 13 partite (5 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte; 16 gol fatti, 16 subiti), mentre i viola inseguono dal 19° posto con 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 10 gol segnati, 21 incassati). Sfida dal peso specifico alto in chiave salvezza: Sassuolo per l’allungo, Fiorentina a caccia del primo successo stagionale.
Probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina
Il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3: Muric tra i pali, linea a quattro con Walukiewicz a destra e Doig a sinistra; in mezzo Idzes e Muharemovic. In mediana Matic in cabina, con Kone e Thorstvedt mezzali. Davanti, spazio a Volpato e Lauriente larghi a sostegno di Pinamonti. Pesa l’assenza di Berardi, out, così come Romagna e Boloca; Turati non al meglio. La Fiorentina si orienterebbe su un 3-1-4-2: de Gea in porta, Comuzzo-Mari-Ranieri dietro, Fagioli perno; sulle corsie Dodo e Parisi, in mezzo Mandragora e Sohm. In avanti Kean con Piccoli. Pongracic è squalificato; Gosens ai box, Sabiri in dubbio, Lamptey fuori a lungo. Qualche ballottaggio resta aperto e non sono escluse sorprese last minute.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Lauriente.
- Fiorentina (3-1-4-2): de Gea; Comuzzo, Mari, Ranieri; Fagioli; Dodo, Mandragora, Sohm, Parisi; Kean, Piccoli.
Gli indisponibili
Nei neroverdi spicca l’assenza di Berardi, mentre restano ai box anche profili utili nelle rotazioni come Romagna, Boloca e Pieragnolo; Turati non è al top, Vranckx e Lipani da monitorare. In casa viola, oltre alla squalifica di Pongracic, tegole pesanti con Gosens e Lamptey; Sabiri resta in dubbio. Liste che pesano su scelte e minutaggi, specie sulle corsie.
- Sassuolo – Infortunati: Berardi (infortunio alla coscia), Romagna (infortunio al polpaccio), Boloca (infortunio al ginocchio), Turati (infortunio alla mano), Paz (infortunio muscolare), Vranckx (condizioni da valutare), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (rottura del legamento crociato), Lipani (influenza). Squalificati: nessuno.
- Fiorentina – Infortunati: Gosens (infortunio alla coscia), Sabiri (infortunio muscolare, in dubbio), Lamptey (rottura del legamento crociato). Squalificati: Pongracic (somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Sassuolo in salute esterna e capace di colpi pesanti, ma con qualche black-out casalingo; Fiorentina in fase complicata, con pochi gol fatti e fragilità sulle palle inattive. Trend recenti che raccontano inerzie diverse nei 90’.
|Sassuolo
|ok
|ko
|ok
|x
|ko
|Fiorentina
|ko
|ko
|x
|x
|ko
- Sassuolo
Cagliari-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Genoa 1-2; Atalanta-Sassuolo 0-3; Sassuolo-Pisa 2-2; Como-Sassuolo 2-0
- Fiorentina
Inter-Fiorentina 3-0; Fiorentina-Lecce 0-1; Genoa-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Juventus 1-1; Atalanta-Fiorentina 2-0
L’arbitro di Sassuolo-Fiorentina
Dirige Pairetto, assistenti Bindoni e Scarpa; IV Ferrieri Caputi, VAR Marini, AVAR Fourneau. In questa Serie A 2025-26 Luca Pairetto ha diretto 2 gare: 0 rigori assegnati, 15 gialli e nessun rosso (media 7.5 ammonizioni a partita). Attento sul gioco fisico (71 falli totali), poco propenso al penalty.
- Arbitro: Pairetto
- Assistenti: Bindoni – Scarpa
- IV: Ferrieri Caputi
- VAR: Marini
- AVAR: Fourneau
Informazioni interessanti
Storia e numeri raccontano un confronto ricco di spunti: il Sassuolo ha spesso saputo mettere in difficoltà la Fiorentina e al MAPEI Stadium ha costruito risultati di peso. I neroverdi segnano con buona continuità contro i viola, ma dovranno vigilare sulle palle inattive, vero tallone d’Achille di entrambe. Dall’altra parte, i gigliati cercano la svolta dopo un avvio complicatissimo: pochi gol, tanti punti lasciati per strada e rendimento esterno da sistemare. Occhio a Pinamonti, spesso ispirato contro la Viola, e alla fantasia di Gudmundsson nelle transizioni. La chiave? Equilibri centrali, marcature sui piazzati e qualità nell’ultimo passaggio.
- Il Sassuolo è rimasto imbattuto in oltre metà delle sfide di Serie A con la Fiorentina (7V, 6N, 9P), tradizione positiva per i neroverdi.
- Contro la Fiorentina, il Sassuolo ha già superato quota 30 gol in Serie A; i viola hanno risposto con 10 reti nelle ultime 4 gare dirette.
- Al MAPEI Stadium il Sassuolo ha perso solo 2 degli ultimi 9 incroci con la Fiorentina; possibile bis di vittorie casalinghe senza subire gol.
- La Fiorentina non vince da 4 gare contro neopromosse: serie negativa da invertire per respirare in classifica.
- Sassuolo a quota 17 punti dopo 13 turni: passo da salvezza tranquilla, con vista su quota 20 nelle prime 14.
- Viola ancora senza successi: avvio peggiore della loro storia in massima serie per punti reali nelle prime 13 giornate.
- Calci piazzati decisivi: la Fiorentina ha incassato più reti su situazione da fermo in campionato; anche il Sassuolo deve alzare l’attenzione.
- Pinamonti ama questa sfida: 4 partecipazioni-gol contro la Fiorentina (3 gol, 1 assist).
- L’unica gara di A con gol e assist di Gudmundsson è arrivata proprio al MAPEI (allora col Genoa): oggi è tra i più incisivi dei viola.
Le statistiche stagionali
Numeri alla mano: Sassuolo più produttivo (16 gol a 10) e con più tiri nello specchio (51 a 36), Fiorentina più palla (49.4% vs 45.8%) e pressing più alto (PPDA 12.0 vs 15.4). Neroverdi meglio nei clean sheet (4 a 2), viola con più cartellini gialli. Equilibrio nel volume di tiri totali (109 a 107), ma precisione superiore per il Sassuolo.
Focus giocatori: per il Sassuolo i migliori marcatori sono Berardi e Pinamonti (4), assist-man Volpato (3); più ammoniti Doig (4), un rosso per Koné. Per la Fiorentina guida Mandragora (3 gol), quindi Kean e Gudmundsson (2); assist a quota 1 per Nicolussi e Kean. Clean sheet: Muric 4, de Gea 2.
|Sassuolo
|Fiorentina
|Partite giocate
|13
|13
|Vittorie
|5
|0
|Pareggi
|2
|6
|Sconfitte
|6
|7
|Gol fatti
|16
|10
|Gol subiti
|16
|21
|Clean sheet
|4
|2
|Possesso palla (%)
|45.8
|49.4
|Tiri totali
|109
|107
|Tiri in porta
|51
|36
|Precisione tiri (%)
|46.8
|33.6
|PPDA (pressione)
|15.4
|12.0
|Fuorigioco
|25
|26
|Cartellini gialli
|28
|30
|Cartellini rossi
|1
|1
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Fiorentina?
-
Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 15:00 (14a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Sassuolo-Fiorentina?
-
Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Sassuolo-Fiorentina?
-
Luca Pairetto; assistenti Bindoni e Scarpa, IV Ferrieri Caputi, VAR Marini, AVAR Fourneau.
