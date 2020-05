Il Chelsea avrebbe deciso di non riscattare Boga dal Sassuolo, preferendo una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante esterno. Il 23enne francese naturalizzato ivoriano piacerebbe a tantissimi club, italiani e non.

In particolare, attenzione al Napoli che sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante. In gioco ci sarebbero anche Roma e Inter. Il Sassuolo dovrebbe aprire l'asta per Boga da una base di 20 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 10:00