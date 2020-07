Sassuolo, infortunio per Defrel: lesione al bicipite femorale

Non è una giornata positiva per il Sassuolo che, per il prossimo match in programma sabato pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio, non potrà contare su Gregoire Defrel.

L’attaccante francese ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro come comunicato dalla società neroverde con questa nota apparsa sul sito ufficiale.

“Indisponibile Gregoire Defrel, per il quale gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra” vi si legge.

