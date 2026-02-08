Sassuolo-Inter, formazioni ufficiali: Chivu fa ancora turnover, la scelta tra Thuram e Pio Esposito

I nerazzurri a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica, le decisioni dei tecnici

Anticipo gustoso oggi alle 18 al Maipei Stadium: si affrontano per la ventiquattresima giornata Sassuolo e Inter, entrambe stanno attraversando un momento felice. Le formazioni ufficiali delle due squadre.

Il cammino delle due squadre

L’Inter vuole continuare la striscia positiva e centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato per mantenere il vantaggio in vetta alla classifica. Dopo il successo in Coppa Italia sul campo di Monza contro il Torino l’ostacolo è duro, i neroverdi di Grosso che nelle ultime due giornate hanno portato a casa due preziose vittorie.

Le scelte di Chivu in attacco

Fabio Grosso schiera un 4-3-3 con l’ex Pinamonti come riferimento offensivo e Muharemovic a guidare la difesa. In casa Inter Chivu cambia parecchio rispetto alla gara di Coppa Italia: ci sarà Sommer tra i pali. In difesa tornano Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre in mezzo al campo Sucic è stato preferito a Frattesi. In avanti ci sarà la ThuLa, con Pio Esposito pronto a subentrare.

Le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): 49 Murić; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sučić, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Clicca qui per la diretta minuto per minuto