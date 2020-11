Sassuolo-Inter: l'omaggio a Maradona al 10'

La Serie A omaggia Diego Armando Maradona, il numero 10 dei numeri 10. E lo fa, oltre al minuto di silenzio prima del calcio d’inizio, proprio al decimo minuto di ogni partita.

Succede per la prima volta in questa giornata con Sassuolo-Inter: le due squadre si sono fermate al 10′, a dir la verità solo per qualche secondo, in religioso silenzio ad omaggiare la scomparsa del Pipe de Oro.

L’arbitro forse non ha ritenuto il caso di far fermare la partita per un ulteriore minuto, dopo quello già onorato prima della gara. Ma quello che conta è il ricordo, l’intenzione. E anche i giocatori in campo, hanno sentito molto il momento.

OMNISPORT | 28-11-2020 15:44