Sassuolo-Inter, moviola: dubbi su gol Bisseck e rete annullata a Thorsvedt, cosa rischia Matic

La prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi al Maipei Stadium per la 24esima giornata di A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Marelli

Daniele Chiffi, la scelta per Sassuolo-Inter, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nella scorsa stagione era stato molto altalenante in avvio ma poi si era ripreso tornando ad essere tra i più affidabili. Ultima uscita in Lecce-Lazio. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto patavino al Maipei Stadium.

I precedenti di Chiffi con Sassuolo e Inter

Chiffi aveva diiretto il Sassuolo in 12 occasioni: 2 sole le vittorie per i neroverdi, 2 i pareggi e 8 le sconfitte. Con i nerazzurri erano 19 i precedenti: 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

L’arbitro ha espulso Matic

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Ceccon con Galipò IV uomo, Camplone al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha espulso Matic per proteste. Nessun ammonito

Sassuolo-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ segna l’Inter: da corner Bisseck svetta su Thorstvedt e deposita in rete ma l’azione che porta al calcio d’angolo nasce da una posizione dubbia di Thuram. Al 29′ Pinamonti dopo un duello aereo con Bisseck cade in area tenendosi il volto, per l’arbitro è tutto regolare e il VAR non interviene. Al 71′ Laurienté serve Berardi, la sua semi-rovesciata sbagliata diventa un assist per Thorstvedt che segna ma la rete viene annullata per posizione irregolare di partenza (millimetrica) di Laurienté. Dopo il 4-0 di Akanji Matic poi prima viene ammonito e poi espulso dopo qualche parola di troppo all’arbitro. Dopo il recupero Sassuolo-Inter finisce 0-5.

La sentenza di Marelli

Sui casi dubbi della gara dice la sua l’esperto di Dazn Luca Marelli che parte dal primo gol nerazzurro: “È Muahremovic che tiene in gioco Thuram, posizione dunque regolare”. Lapidario sulla rete annullata al Sassuolo: “Il fuorigioco di Laurentiè è millimetrico ma ci sta”. Infine sul rosso a Matic conclude: “L’arbitro ha prima ammonito e poi espulso Matic, saranno due le giornate di squalifica. Sono stati rivolti insulti nei confronti dell’arbitro”.