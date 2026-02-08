Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Sassuolo-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Inter di Serie A 2025-26, 24a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

SassuoloInter accende la 24a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 febbraio 2026 alle 18:00 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Partita dalla forte trazione agonistica: i neroverdi (11° posto, 29 punti: 8 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 27 gol segnati, 29 subiti) cercano continuità contro la capolista nerazzurra (1° posto, 55 punti: 18 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 52 gol fatti, 19 incassati), in un test probante tra ambizioni al vertice e necessità di muovere la classifica.


Probabili formazioni di Sassuolo-Inter

A poche ore dal via, il piano del Sassuolo potrebbe ricalcare il 4-3-3: Muric tra i pali, catena di destra che dovrebbe vedere Walukiewicz e l’asse centrale con IdzesMuharemovic, mentre Doig presidierà la corsia mancina. In mezzo, regia a Matic con Thorstvedt e Kone mezzali. Davanti, il tridente dovrebbe essere composto da Berardi, Pinamonti e Lauriente. L’Inter si orienterebbe sul 3-5-2: Sommer in porta, linea a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni; sugli esterni Luis Henrique e Dimarco, in mediana opzione FrattesiZielinskiMkhitaryan. In avanti, coppia di riferimento ThuramMartinez. Da valutare gli acciaccati: i nerazzurri potrebbero recuperare qualcuno a gara in corso, ma le assenze di spessore a centrocampo restano un tema; nei neroverdi pesano le lunghe degenze in difesa. Possibili rotazioni: de Vrij e Carlos Augusto carte utili per Inzaghi, mentre in casa emiliana occhio a Vranckx e Fadera come cambi energici sulle fasce.

  • Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

V:Sport

  • Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

V:Sport

Gli indisponibili di Sassuolo-Inter

Nel Sassuolo l’emergenza arretrata pesa: stop lunghi per due esterni e mediana con rientri ancora da monitorare. Nell’Inter il quadro infermeria incide soprattutto sulle rotazioni in fascia e in regia: qualche recupero potrebbe arrivare a ridosso del match, ma le scelte iniziali dovrebbero restare prudenti. Nessuno squalificato al momento per le due squadre.

  • Sassuolo – Infortunati: Candé (lesione LCA), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (lesione LCA). Squalificati: nessuno.
  • Inter – Infortunati: Darmian (sindrome influenzale), Calhanoglu (infortunio al polpaccio), Barella (problema muscolare), Dumfries (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Sassuolo è reduce da un percorso altalenante ma con segnali di reazione casalinga; l’Inter viaggia spedita e nelle ultime trasferte ha mostrato solidità, ritmo e ampiezza, con attacco prolifico e gestione matura dei momenti chiave.

Sassuolo ko ko ko ok ok
Inter x ok ok ok ok

Nelle ultime 5 partite il Sassuolo ha totalizzato 6 punti, mentre l’Inter ne ha raccolti 13. Dettaglio risultati:

  • Sassuolo

Sassuolo-Juventus 0-3; Roma-Sassuolo 2-0; Napoli-Sassuolo 1-0; Sassuolo-Cremonese 1-0; Pisa-Sassuolo 1-3.

  • Inter

Inter-Napoli 2-2; Inter-Lecce 1-0; Udinese-Inter 0-1; Inter-Pisa 6-2; Cremonese-Inter 0-2.

L’arbitro di Sassuolo-Inter

Arbitro designato: Daniele Chiffi di Padova. Assistenti Vecchi e Ceccon, IV ufficiale Galipò, VAR Camplone, AVAR Aureliano. In Serie A 2025/26 Chiffi ha diretto 9 gare: 2 rigori assegnati, 23 ammonizioni e 1 espulsione, con una media di circa 2,6 cartellini a partita e 8,7 falli per cartellino: trend di gestione ferma ma non eccessivamente fiscale.

Informazioni interessanti

Storia e tendenza raccontano un incrocio ricco di spunti: l’Inter arriva da un cammino da capogiro per rendimento e continuità, soprattutto in trasferta, mentre il Sassuolo è una delle “bestie nere” storiche dei nerazzurri, capace in più fasi di mettere sabbia negli ingranaggi alla capolista. Il duello sulle fasce – con Dimarco in grande spolvero e la spinta di Luis Henrique – si incrocia con la qualità tra le linee dei neroverdi (guizzi di Berardi e strappi di Lauriente). Occhio ai numeri difensivi: i nerazzurri concedono poco nello specchio, mentre i padroni di casa tendono a subire più conclusioni pulite. In mezzo, l’esperienza di Matic aggiunge letture e recuperi, mentre davanti il carisma di Martinez e la fisicità di Thuram promettono duelli ad alta intensità. Sullo sfondo, traguardi personali pesanti: affiancamenti d’illustri bomber all’orizzonte e un Dimarco da record negli assist tra i difensori. Si annuncia una gara tattica, in cui la prima pressione e la gestione delle seconde palle potrebbero fare la differenza.

  • L’Inter ha vinto sei delle ultime nove sfide con il Sassuolo, ma due dei tre incroci più recenti sono andati ai neroverdi: equilibrio dinamico e trappole tattiche dietro l’angolo.
  • Il Sassuolo conta 10 successi in Serie A contro l’Inter: è una delle avversarie più “battute” dai neroverdi nella loro storia in massima serie.
  • Nel girone di ritorno il Sassuolo ha spesso fatto la voce grossa contro l’Inter: otto risultati utili nelle ultime dieci sfide di ritorno (sei vittorie, due pareggi).
  • Nessuno in Europa ha fatto meglio dell’Inter per vittorie e punti in stagione (55, 18 successi): rendimento da top continentale.
  • Il Sassuolo ha ritrovato slancio con due vittorie di fila dopo tre ko: per striscia più lunga bisogna tornare a marzo 2023.
  • Sette trasferte consecutive vinte per l’Inter: una cavalcata che sfiora i record storici del club tra 2006-07 e la scorsa stagione.
  • Contrasti di stile: l’Inter è la squadra che concede meno tiri nello specchio, il Sassuolo è tra quelle che lasciano più conclusioni pulite.
  • Matic a 37 anni è tra i veterani più impiegati nei top 5 campionati e guida la Serie A per palloni recuperati: leadership ed esperienza al servizio dei neroverdi.
  • Doppio traguardo nel mirino: Martinez e Berardi inseguono quote storiche di gol segnati con un solo club in Serie A.
  • Dimarco ha già timbrato otto assist in campionato: numeri da primato per un difensore nelle prime 24 giornate.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Inter

L’Inter domina per possesso (59,6% a 45,4%), volume e qualità offensiva (52 gol a 27; tiri nello specchio 140 a 89) e tiene una fase difensiva d’élite (19 gol subiti a 29; 12 clean sheet a 5). Il Sassuolo risponde con ripartenze e situazioni, ma dovrà alzare precisione e intensità nei duelli per reggere un ritmo alto e ridurre le concessioni in area propria.

Focus giocatori: capocannonieri Martinez (13) e Berardi (5). Miglior assist-man: Dimarco (8) e, tra i neroverdi, quota 3 per Lauriente. Più ammoniti: Thorstvedt (6) per il Sassuolo; nell’Inter spiccano Barella e Calhanoglu a 4. Espulsioni: Kone (1) per il Sassuolo, nessun rosso tra i nerazzurri. Clean sheet: Sommer 11, Muric 5.

Sassuolo Inter
Partite giocate 23 23
Vittorie 8 18
Pareggi 5 1
Sconfitte 10 4
Gol segnati 27 52
Gol subiti 29 19
Clean sheet 5 12
Possesso palla (%) 45,4 59,6
Tiri nello specchio 89 140
Precisione tiro (%) 46,11 45,75
Cartellini gialli 49 35

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Sassuolo-Inter e a che ora?

Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18:00.

Dove si gioca Sassuolo-Inter?

Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Chi è l’arbitro di Sassuolo-Inter?

Daniele Chiffi, con assistenti Vecchi e Ceccon; IV Galipò; VAR Camplone; AVAR Aureliano.

Sassuolo-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Bologna - Parma
Lecce - Udinese
Sassuolo - Inter
Juventus - Lazio
SERIE B:
Monza - Avellino

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio