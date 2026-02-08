Sassuolo-Inter scatena la rabbia dei tifosi: “Scansuolo-Marotta League da ufficio inchieste”, i sospetti del web

Nerazzurri avanti dopo 10' con Bisseck, bravo a sfruttare una clamorosa papera di Muric. Tifosi di Milan, Napoli e Juventus senza freni sui social: "Tutto come da programma"

L’Inter asfalta il Sassuolo e vola a +8 sul Milan. Ma il primo vero tentativo di fuga della squadra di Chivu scatena la rabbia dei tifosi: web in fiamme per la partita del Mapei Stadium ribattezzata ‘Scansuolo contro Marotta League’ a causa degli episodi che l’hanno contraddistinta. È stato soprattutto il primo gol dei nerazzurri firmato da Bisseck ad alimentare i sospetti dei sostenitori di Milan, Juventus e Napoli.

Sassuolo-Inter: la papera di Muric scatena i tifosi

I nerazzurri hanno impiegato 10’ esatti per sbloccare il match di Reggio Emilia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo del solito Dimarco, Muric è uscito completamente a vuoto, consentendo a Bisseck di sovrastare Thorstvedt e insaccare a porta vuota. La papera del 27enne portiere della nazionale kosovaro ha fatto imbufalire i tifosi delle altre big in corsa per lo scudetto.

“Ecco lo Scansuolo dopo nemmeno 10 minuti, tutto come da previsione” scrive Luigi su X. “Muric deve aver mangiato pesante a pranzo” commenta Gaji. Per Tomorier “Muric sta facendo una prestazione oserei dire alla Karius in finale di Champions”. E, ancora, Andrea: “Muric in bambola. Ma scommetto che contro il Milan abbasserà la saracinesca come Neuer”.

Il sospetto sul gol di Bisseck: “C’era fuorigioco”

Sui social girano le immagini dell’azione che ha portato al calcio d’angolo da cui poi è arrivato il gol di Bisseck. A quanto pare, il corner è frutto di un fuorigioco non ravvisato a Thuram, innescato da Bastoni al di là della linea difensiva neroverde.

“Non li ferma più nessuno. Non è pensabile che ogni partita ci sia un errore che in qualche modo condiziona la partita. È impossibile che un guardalinee non veda un fuorigioco del genere” twitta Francesco. E sui social torna a impazzare l’hashtag #MarottaLeague.

Tutti gli altri episodi contestati

In tanti sostengono che quella del Mapei Stadium sia una partita “da ufficio inchieste”. Nel mirino finisce come sempre il rapporto tra Carnevali, ad del Sassuolo, e Marotta, presidente dell’Inter. Se ai padroni di casa è stato annullato un gol a Thorstvedt per fuorigioco millimetrico di Laurienté segnalato dal Var all’arbitro Chiffi, sono state le altre reti incassate dagli emiliani ad aver fatto storcere il naso a molti.

Tanto sul raddoppio di Thuram al 28’ quanto sui gol di Lautaro Martinez, Akanji e Luis Henrique nella ripresa, la difesa della compagine di Grosso ha sbandato in maniera paurosa, facilitando il compito agli avversari. E sulla manita finale pesano i tre erroracci del disastroso Muric. “Qualche settimana fa a Napoli lo Scansuolo divenne il Real Sassuolo. Ma quando iniziamo a boicottare?” punge ‘Forza Napoli’. “L’annuale amichevole di Reggio Emilia! Marotta e lo Scansuolo, si potrebbero scrivere tante cose a partire dai tempi della Juventus” rincara Stefano. “Due gol da angolo con uscite a vuoto del portiere, un gol da fallo laterale con auto-assist, un gol con un cross di facilissima lettura che nemmeno in allenamento fai gol. Missione compiuta” chiosa IgnGraz.