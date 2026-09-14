L'allenatore spiega il folle 3-2 di Reggio Emilia: "Avevo chiesto io alla squadra di provare a ribaltarla, m'hanno preso troppo alla lettera". Altro rimprovero al francese.

L’immagine simbolo della serataccia della Juventus al Mapei Stadium è il volto cupo e dispiaciuto di Luciano Spalletti. La sua squadra ha perso una partita incredbile, per certi versi folle, contro il Sassuolo. Una partita che i bianconeri erano riusciti a raddrizzare due volte, entrambe con Zhegrova, uno dei calciatori – curiosamente – che il tecnico toscano “ama” di meno. Adzic, invece, Spalletti l’aveva lasciato andar via, avallando la sua cessione in prestito proprio ai neroverdi. Ironia della sorte, è stato proprio l’ex Juve a firmare il gol del definitivo 3-2 all’ultimo respiro, prodezza condita dalla mancata esultanza di rito.

Sassuolo-Juve, Spalletti onesto: “Colpa mia”

Compassato e con voce fioca, Spalletti ha spiegato la clamorosa sconfitta dei suoi ai microfoni di DAZN. “Brucia perché avevamo meritato di poterla ribaltare, la squadra ha perso gli equilibri facendo una cosa che non doveva fare, andando ad attaccare in otto quando potevamo rimanere in parità numerica. Potevamo farlo noi il 3-2, ma – l’ammissione di Spalletti – sono stato io a stimolare i giocatori a tentare di andarla a vincere. Forse mi hanno preso fin troppo alla lettera, ma bisogna prendere l’intenzione positiva: l’abbiamo persa dopo aver provato a ribaltarla. La colpa nostra è di aver lasciato spazi, ma tutto nasce dalla voglia di vincere“.

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Spalletti caustico con Kolo Muani e Zhegrova

La Juventus, però, ha subito gol anche a difesa schierata, in occasione del vantaggio del Sassuolo di Esposito. “Non siamo stati aggressivi, siamo rimasti alti con la linea, lasciando degli spazi con responsabilità. Questa è una cosa da migliorare“. Quindi sui singoli: “Dobbiamo giocarcela di più su Kolo Muani, ce la giochiamo poco. Si va a giocare sulla prima punta giocandogli addosso e andando a sostegno, lo abbiamo fatto poco anche se in alcuni casi è vero che deve essere più cattivo. Zhegrova? Ha questa qualità che diventa imprevedibile quando crea questi uno contro uno nello stretto, poi magari una palla la tiene troppo, perde un pallone facile e non rincorre sulla fascia“, gli ‘strani’ complimenti al kosovaro.

Tifosi Juve contro Spalletti, c’è chi invoca Conte

Le assunzioni di responsabilità e le analisi del tecnico, in ogni caso, non sembrano aver “convinto” più di tanto una larga fetta di sostenitori della Juventus. Tantissimi i commenti esasperati sui social dopo la rocambolesca sconfitta col Sassuolo. “Nel finale sembrava una partita di calcetto, tutti all’attacco”. E ancora: “Come si fa a lasciare quelle praterie?”. Oppure: “Gestione da dilettanti”. E c’è già chi arriva a invocare possibili sostituti: “Anche quest’anno si vince l’anno prossimo, chiamate subito Antonio Conte“. E ancora: “Cambiare subito prima che sia troppo tardi, commessi troppi errori banali”.