Sassuolo-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti su Woltemade, Sarr e Alajbegovic

Spalletti ha scelto l’undici per la trasferta contro il Sassuolo. Woltemade parte titolare alle spalle di Kolo Muani, Sarr è in panchina e Alajbegovic resta fuori.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus fa visita al Sassuolo nella quarta giornata di Serie A, con Luciano Spalletti chiamato a gestire ancora una situazione complicata a causa delle assenze. Il tecnico bianconero ha scelto l’undici titolare per la sfida del Mapei Stadium. La novità principale riguarda Woltemade, schierato dal primo minuto alle spalle di Kolo Muani. Sarr parte invece dalla panchina, mentre Alajbegovic non trova spazio dall’inizio.

Sassuolo-Juventus: le formazioni ufficiali

Spalletti conferma il 4-2-3-1 e affida la porta a Vicario. In difesa spazio a Kalulu, Bremer, Lucumì e Celik, mentre davanti alla retroguardia agiscono Douglas Luiz e Koopmeiners. Sulla trequarti ci sono Conceicao, Woltemade e Nico Gonzalez, con Kolo Muani riferimento offensivo. Scelte dunque precise da parte del tecnico bianconero, che punta sulla fisicità e sulla qualità di Woltemade per sostenere l’attaccante francese.

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Woltemade titolare, la scelta di Spalletti

La decisione più attesa riguarda proprio l’attaccante tedesco, che viene schierato dal primo minuto dopo l’esordio con la maglia bianconera nella precedente giornata. L’ex Newcastle agisce alle spalle di Kolo Muani, completando il terzetto offensivo con Conceicao e Nico Gonzalez. Spalletti aveva già lasciato intendere alla vigilia di prendere in considerazione il suo impiego dall’inizio, sottolineandone la capacità di ricoprire più ruoli. Ora arriva la conferma nella distinta ufficiale. La motivazione? La necessità di dare più centimetri a un attacco rimasto fin qui sempre a secco. Le uniche firme bianconere sono infatti arrivate dalla difesa (Bremer e Gatti) e dal centrocampo (Nico e Koopmeiners).

Sarr parte dalla panchina, Alajbegovic fuori dall’undici

Non parte invece dall’inizio Pape Matar Sarr, che dopo essere tornato ad allenarsi con il gruppo è regolarmente a disposizione di Spalletti. Il centrocampista siede in panchina, con il tecnico che preferisce la coppia Douglas Luiz-Koopmeiners davanti alla difesa. Niente maglia da titolare anche per Alajbegovic, inizialmente indicato tra le possibili soluzioni sulla trequarti. Il giovane bianconero non compare infatti nell’undici scelto per affrontare il Sassuolo. Possibile, anzi piuttosto scontato, il suo impiego in corso d’opera.

Sassuolo, Berardi dal primo minuto

Anche Alberto Aquilani ha sciolto i propri dubbi per la sfida del Mapei Stadium. Il Sassuolo si presenta con un 4-3-3 e schiera Muric tra i pali, con Cinquegrano, Idzes, Leysen e Doig davanti a lui. A centrocampo giocano Adzic, Matic e Thorstvedt, mentre il tridente è composto da Berardi, Bowie e Laurienté. Confermata dunque la presenza dal primo minuto di Berardi, pronto a guidare l’attacco neroverde contro la Juventus.

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