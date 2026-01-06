Pagelle di Sassuolo-Juventus 0-3: Muharemovic la sblocca nella sua porta. Poi è David show con gol e assist per Miretti

Ecco i top e flop del match del Mapei Stadium. I bianconeri trovano 3 punti facili e un protagonista inatteso ma tanto desiderato.

La Juventus passeggia sul Sassuolo e trova in Jonathan David un inatteso quanto desiderato protagonista. I bianconeri approcciano bene alla gara e dominano dal primo all’ultimo minuto. A sbloccare la gara, però, è un episodio fortunato con il cross di Kalulu che trova la deviazione di Muharemovic nella propria porta. Nella ripresa, poi, la squadra di Spalletti dilaga con Miretti su assist di David e poi con lo stesso canadese. Neroverdi passivi e mai in partita.

Le scelte di Grosso e Spalletti

Il Sassuolo non vince da un mese ma in questo periodo qualche risultato di rilievo lo ha ottenuto. In più, i neroverdi hanno vinto due degli ultimi tre scontri diretti interni contro la Juventus. Per tentare di battere la sua vecchia squadra, Grosso non può contare su Berardi e Volpato: l’uomo scelto per completare il tridente d’attacco è Iannoni. I bianconeri devono dimenticare l’amarezza di Lecce e per smorzarne gli effetti Spalletti conferma la sua fiducia in David. Alle sue spalle c’è Miretti accanto all’insostituibile Yildiz.

Kalulu propizia l’autogol dell’uomo mercato Muharemovic

L’incontro si sblocca con l’uomo più chiacchierato di gennaio: tentativo di cross di Kalulu e deviazione sfortunata di Muharemovic che infila il pallone nella propria porta. La Juventus domina e schiaccia il Sassuolo nella sua metà campo ma non è sufficientemente determinata quando arriva dalle parti di Muric. Il Sassuolo, invece, oltre a farsi male da solo non gestisce bene il possesso quando recupera il pallone manifestando difficoltà dal punto di vista tecnico.

Si accende David e la Juve dilaga

Il copione non cambia nella ripresa, anzi. Il Sassuolo sembra rinunciatario, non pressa e permette alla Juve di avanzare indisturbata nella sua metà campo. Tutti i tentativi di cross dei bianconeri vengono intercettati sempre da Muric. Da manovra, però, arriva il raddoppio con un’azione ben sviluppata da David e Miretti e la conclusione di quest’ultimo che vale il 2-0. Poco dopo il canadese si mette in proprio rubando palla, dribblando il portiere e riscattando l’errore col Lecce.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Giusto un paio di parate nel finale, a risultato già acquisito.

Kalulu 6,5 Funziona da braccetto e anche da terzino. Da una delle sue scorribande nasce l'1-0.

Bremer 6 Controlla Pinamonti senza la minima difficoltà.

Koopmeiners 6 Torna a fare il difensore e in questa circostanza in una difesa a due accanto a Bremer. Concentrato, cerca e trova spesso l'anticipo: prestazione buona anche se non è che lato Sassuolo facciano più di tanto per infastidirlo.

McKennie 6 Corre tanto l'americano ma gioca anche con discreta pulizia tecnica, pur senza colpi straordinari. (Dal 75′ Joao Mario ng ).

Locatelli 6 Non di rado lo si trova più basso di tutti, ad affiancare Bremer. Il compito è quello di recuperare palloni e verticalizzare e lo assolve diligentemente.

Thuram 6,5 Spalletti lo punzecchia molto perché dal francese pretende di più. Oggi è più nel vivo del gioco rispetto alle ultime uscite.

Cambiaso 6 Meno appariscente di Lecce, nel bene e per fortuna della Juve anche nel male. (Dall'85' Cabal ng ).

Miretti 7 Timido inizialmente, come se dovesse ancora trovare la posizione ideale. Nella ripresa sale di tono e trova anche il modo di incidere il proprio nome sul tabellino. (Dal 90′ Zhegrova ng ).

Yildiz 6,5 Ingaggia un duello con Muric facendo fare però bella figura al portiere del Sassuolo. Sempre bello acceso il turco. (Dall'85' Adzic ng ).

David 7 Assist e gol. Il canadese si riscatta alla grande. (Dal 75′ Openda ng).

Top e flop del Sassuolo