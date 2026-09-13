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CALCIO SERIE A

Sassuolo-Juventus 3-2 pagelle: Adzic e Zhegrova le sconfitte di Spalletti. Matic domina, Bremer e Kolo Muani flop

I top e flop del match del Mapei Stadium. Spettacolo tra neroverdi e bianconeri ma alla fine i tre punti se li prende Aquilani anche grazie a... Spalletti.

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Clamoroso al Mapei. Il Sassuolo batte la Juventus 3-2 e accade tutto nel secondo tempo. Nella prima frazione di gioco i bianconeri faticano a rompere la prima pressione avversaria. Douglas Luiz e Koopmeiners si abbassano a turno (il brasiliano maggiormente) per ricevere palla ma senza costruire dinamiche di gioco di rilievo. Il centrocampo di Spalletti sembra male assortito, complici assenze e una rosa comunque ancora migliorabile nonostante il mercato. Gli spunti arrivano dagli esterni: Alajbegovic e Conceicao, con il generoso contributo di Nico Gonzalez. I neroverdi sono ordinati e concedono pochi spazi. Matic detta tempi e dà l’ordine, Lipani e Thorsvedt non sono certamente da meno. Tutto sommato, però, si vede una partita inespressa.

Nella ripresa il copione cambia radicalmente. Matic oltre a dominare è anche un perfetto assist-man per Esposito che è puntuale anche come bomber. Spalletti trova dalla panchina una risorsa inattesa per rimettere in piedi la gara: il migliore nella Juve è Zhegrova che segna addirittura una doppietta con la quale vanifica il doppio vantaggio dei padroni di casa con la rete del 2-1 che era stata segnata da Bowie. Nel finale sbuca l’ex Adzic per la vendetta più classica e più amara. Zhegrova e Adzic, i due volti della partita inevitabilmente collegati alle scelte di Spalletti: mettere fuori il primo dalla lista Europa League cercandogli una sistemazione fino all’ultimo e mandare via il secondo.

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Top e flop del Sassuolo

  • Matic 7,5 Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, cantava Battiato. Il serbo conosce il gioco del calcio, i tempi, gli spazi e mette tutto in mostra in una serata praticamente perfetta. L'assist a Esposito è geniale. Non è un caso che Carnevali avesse pensato di portarselo alla Juve, nonostante l'età non più verdissima.
  • Adzic 7 Gli stava arrivando un voto pessimo. Poi, però, si riscatta segnando la rete del 3-2. Pensare che Spalletti lo aveva bocciato, mandandolo via.
  • Esposito 7 Doveva uscire dal campo. Poi Matic gli serve un pallone che l'ex cagliaritano non può sbagliare. Ma aveva giocato bene anche prima del gol, venendo incontro ai centrocampisti e dando fastidio alla retroguardia ospite.
  • Bowie 7 Quando vede la Juve si accende. Altro gol segnato alla Vecchia Signora.
  • Bakola 7 L'assist per Bowie è perfetto. Non è l'unica giocata bella del centrocampista scoperto da Carnevali.
  • Lipani 6,5 Restiamo a centrocampo con un altro protagonista della prova comunque positiva degli emiliani. Il 21enne ligure dà qualità nella manovra ma non disdegna anche il lavoro fisico.
  • Muric 5,5 Mette le sue manone sul risultato. Ma non è perfetto su Zhegrova.
  • Berardi 5,5 Può sembrare strano ma nell'ottimo Sassuolo di questa sera il miglior Berardi non si è visto. Il capitano commette qualche errore di troppo non da lui.

Le pagelle della Juventus: la rivincita di Zhegrova

  • Vicario 6 Nulla da dichiarare se non qualche errore nell'impostazione con i piedi. Sul gol non ha responsabilità.
  • Kalulu 5 La presenza di Laurientè lo induce a rimanere più prudente. L'errore sulla rete subita è però suo: non segue la linea e lascia Esposito in posizione regolare.
  • Bremer 4,5 L'errore nel finale rovina una buona prestazione.
  • Lucumi 5,5 Un intervento fuori tempo gli costa un giallo in avvio. Spalletti lo toglie per quello ma anche perché nell'impostazione non dà la qualità richiesta in uscita. (Dal 45' Kelly 6 Un errore appena entrato, che poteva anche costare caro. Poi si assesta prendendo le misure al match).
  • Celik 6,5 Costretto a giocare a piede invertito come ormai è abitudine. Assiste Alajbegovic e fa un buon lavoro anche in fase difensiva. La chiusura su Berardi in contropiede è da mettere in risalto.
  • Douglas Luiz 5,5 La manovra della Juve è lenta e non contiene molte idee. Questo anche per il passo cadenzato del brasiliano che, va detto, lavora molto anche in interdizione perdendo però la capacità di regia che Spalletti vorrebbe.
  • Koopmeiners 5 Siamo più o meno davanti a una storia simile a quella del brasiliano, suo compagno di reparto. Qui c'è un aggravante: l'occasione che spreca con un piattone centralissimo e facile preda di Muric. (Dal 71' Sarr 6 ).
  • Conceicao 5,5 Un paio di guizzi e poco più. Non è stata la sua partita.
  • Nico Gonzalez 6+ Pronti-via e tira in porta per far capire che contro il Parma non era una casualità. Poi la sua partita diventa soprattutto di corsa, recupero palla e lavoro per i compagni. Va bene anche così. (Dal 60' Woltemade 5 Non aggiunge granché alla partita. Si divora un gol di testa).
  • Alajbegovic 6,5 Il più frizzante del trio titolare alle spalle di Kolo Muani. Il bosniaco è in evidente crescita rispetto alle precedenti esibizioni, frutto di una titolarità che è giusta e che gli fa bene. (Dall'87' Oboavwoduo ng).
  • Kolo Muani 4 Non gli arrivano occasioni per colpire, non è però mai lucido quando ha il pallone tra i piedi. A volte la foga e la voglia di fare bene finiscono per giocargli contro.

Il migliore in campo: Zhegrova, che rivincita!

  • Matic 7,5 Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, cantava Battiato. Il serbo conosce il gioco del calcio, i tempi, gli spazi e mette tutto in mostra in una serata praticamente perfetta. L'assist a Esposito è geniale. Non è un caso che Carnevali avesse pensato di portarselo alla Juve, nonostante l'età non più verdissima.

Il giudizio sull'arbitro: Sacchi promosso

  • Sacchi 6,5 Partita non difficile da arbitrare ma gestita bene nel complesso dal fischietto marchigiano.
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