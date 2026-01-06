Virgilio Sport
Sassuolo-Juventus, formazioni ufficiali: le certezze di Grosso, Spalletti cambia in attacco

Il tecnico neroverde sceglie Fadera al posto di Berardi ancora infortunato, nei bianconeri mancheranno Kelly e Conceicao

Entrambe vengono da un pareggio per 1-1, che però ha lasciato in bocca sapori completamente diversi. Il Sassuolo ha pareggiato in casa del Parma nell’ultima giornata di campionato, mentre la Juventus è stata fermata dal Lecce.

Sassuolo-Juventus, momenti contrapposti

I neroverdi hanno allungato a quattro la serie di gare senza vittorie in campionato (3 pareggi, 1 sconfitta) ma la loro tranquilla posizione a metà classifica resta comunque un successo, sebbene la squadra di Fabio Grosso abbia vinto solo una delle ultime sei partite casalinghe (2 pareggi, 3 sconfitte). La Juventus di Spalletti ha vinto sette delle ultime nove partite, con due vittorie consecutive in trasferta (Bologna e Pisa) senza subire gol.

Sassuolo, Berardi ko

Il Sassuolo avrà ancora fuori l’infortunato Berardi, nel tridente offensivo ci saranno Pinamonti, Laurienté e Iannoni. L’ex bianconero Muharemovic in difesa, con Matic regista. Per il resto pochi dubbi per Grosso, anche lui ex bianconero, che andrà con le certezze a sfidare la Juventus.

Juventus, David confermato

Spalletti sarà costretto ad apportare dei cambi rispetto all’undici che ha pareggiato contro il Lecce, a causa di alcuni infortuni. Koopmeiners titolare al posto di Kelly in difesa, non convocato. Allo stesso modo, sulla trequarti forfait di Conceicao e chance per Miretti. Cambiaso verso la conferma sulla sinistra nonostante l’errore, Locatelli e Thuram non si toccano. In attacco confermato David, come annunciato dallo stesso tecnico bianconero, nonostante il rigore sbagliato contro il Lecce.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Iannoni, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

