Sassuolo-Juventus, moviola: era finito il recupero al gol di Adzic? C’è anche una rete annullata

La prova dell’arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata al Maipei Stadium analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Graziano Cesari, quattro gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un paio di sviste sui cartellini, 20 falli fischiati, quattro ammoniti e una prova tutto sommato discreta per Sacchi nel posticipo domenicale della quarta giornata di serie A. Vediamo cosa è successo al Maipei Stadium.

Sassuolo-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 12′ graziato Idzes che si disinteressa del pallone e spinge vistosamente Alajbegovic. Al 14′ protesta Conceicao per una manata di Doige. Primo giallo al 20′, è per Lucumi per un’entrata ruvida ai danni di Sebastiano Esposito. Al 48′ giallo per Lipani che Lipani trattiene per la maglietta Kolo Muani. Al 58′ Conceiçao a terra in area emiliana dopo un contatto con Doig, Sacchi fa proseguire. Al 61′ ci poteva stare il giallo per Zhegrova che entra in ritardo. Regolare al 65′ il gol del Sassuolo con Esposito.

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Il gol annullato

Al 73′ Cinquegrano insacca alle spalle di Vicario su assist di Adzic, si alza però la bandierina dell’assistente a ravvisarne il fuorigioco. Al 76′ giallo per Douglas Luiz che abbatte Doig che lo aveva saltato in velocità. Valido all’82’ il pari di Zhregrova così come all’89’ il gol di Bowie. Buono al 91′ il gol di Zhegrova. Al 93′ ammonito Leysen che stende Woltemade in contropiede. In pieno recupero Adzic riceve palla da Laurienté con solo Douglas Luiz davanti a sé e la insacca col destro alle spalle di Vicario. Qualche dubbio sulla posizione del giocatore. Subito dopo l’arbitro fischia la fine: vince il Sassuolo 3-2.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Mediaset, Graziano Cesari che spiega: “Al 14′ c’è questa sbracciata su Conceicao ma è involontario il gesto di Doige, sta correndo,muove le mani per essere più veloce. Giusto non ammonire. La storia si ripete al 58′ ma la spinta, iniziata appena fuori dall’area, è leggerissima ed è giusto non sanzionare. Sacchi dice: non c’è niente, ed è così. Abbiamo visto anche in Champions che ci si comporta così. Giusti i quattro gialli. Alla fine la rete decisiva di Adzic nel recupero, lo sviluppo è corretto, il passaggio parte da prima della metà campo, come è regolare il recupero di 4′, il gol dopo 3’44’ di extratime

Chi è l’arbitro Sacchi

Juan Luca Sacchi, la scelta per Sassuolo-Juve, 42 anni, conta oltre 250 apparizioni ufficiali in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha debuttato maluccio in Parma-Milan per poi migliorare in Atalanta-Fiorentina e deludere ancora in Udinese-Inter passando così tra vari alti e bassi. Nella scorsa stagione in A ha diretto solo Lazio-Cagliari, Udinese-Bologna, Napoli-Cagliari, Lecce-Pisa, Bologna-Sassuolo, Lecce-Roma e Juve-Pisa dopo essere stato utilizzato solo in B in precedenza. Ultima uscita in Cagliari-Lecce.

I precedenti tra le due squadre

18 vittorie bianconere, 4 successi degli emiliani e 5 pari nei precedenti.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Minutti con Zufferli IV uomo, Ghersini al Var e Piccinini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Lucumi, Lipani, Douglas Luiz, Leysen.