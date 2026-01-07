Sassuolo-Juventus, moviola: l’arbitro era come se non ci fosse, il gesto da applausi per David

La prova dell’arbitro Zufferli al Maipei Stadium nell’anticipo della 19esima di serie A analizzata ai raggi X, nessun ammonito dal fischietto friulano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Sassuolo-Juve– è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita in Napoli-Milan. Vediamo come se l’è cavata il fischietto di Udine al Maipei Stadium.

I precedenti di Zufferli con Sassuolo e Juventus

Zufferli aveva diretto il Sassuolo solo due volte, la prima in occasione della sconfitta interna contro il Monza nel campionato 2023/24 e in Coppa Italia nella vittoria ai rigori contro lo Spezia. Quattro invece i precedenti tra l’arbitro friulano e la Juventus: 2 vittorie e 2 pareggi il bilancio.

L’arbitro non ha estratto cartellini

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e C.Rossi con Perri IV uomo, Camplone al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcun giocatore.

Sassuolo-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo l’autogol di Muharemovic in avvio, al 40′ c’è un tocco di mano di Idzes dopo una respinta di Muric: per l’arbitro non c’è rigore. Regolare al 62′ il raddoppio bianconero di Miretti, così come il tris di David al 64′, con la squadra che si è riunita tutta in cerchio attorno al compagno per festeggiarlo dopo un periodo difficile. Dopo 4′ di recupero Sassuolo-Juve finisce 0.3 e senza neanche un ammonito. Il Var non è mai dovuto intervenire.