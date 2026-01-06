Virgilio Sport
Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Juventus di Serie A 2025-26, 19a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Sassuolo e Juventus si affrontano al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia martedì 6 gennaio 2026 alle 20:45, per la 19ª giornata di Serie A. Neroverdi al 10° posto con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 23 gol fatti, 22 subiti), bianconeri 4° a quota 33 (9 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 24 gol segnati, 16 incassati). Una sfida di prestigio: per Juventus test d’alta classifica, per Sassuolo occasione per consolidare la parte sinistra della graduatoria.


Probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

A poche ore dal fischio d’inizio, il Sassuolo dovrebbe confermare un 4-3-3 elastico: assenze pesanti come Berardi e Boloca obbligherebbero a responsabilità extra per Laurienté e Pinamonti, mentre Matic darebbe equilibrio in regia e Thorstvedt potrebbe alzarsi tra le linee. In difesa, ballottaggi possibili tra Muharemovic e Walukiewicz come centrali, con Doig in spinta a sinistra. La Juventus si orienta verso il 4-2-3-1: out Vlahovic e Gatti, in dubbio Milik, spazio a David come riferimento con trequarti di qualità (Koopmeiners, McKennie, Yildiz). Sulle corsie possibili rotazioni: Cambiaso a sinistra, João Mário a destra; in mezzo coppia schermante LocatelliThuram. Restano opzioni a gara in corso Kostic, Openda e Zhegrova, che potrebbero cambiare ritmo sulle fasce.

  • Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

  • Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; João Mário, Bremer, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Koopmeiners, McKennie, Yildiz; David.

Gli indisponibili di Sassuolo-Juventus

Capitolo assenze pesante per entrambe: il Sassuolo perde qualità e soluzioni su palla ferma senza Berardi, mentre la mediana risente dell’assenza di Boloca. Dietro, defezioni come Pieragnolo e i dubbi su Romagna e Paz limitano le rotazioni. La Juventus rinuncia al peso specifico di Vlahovic e all’energia di Gatti; Milik resta in forse, con alternative rapide sugli esterni ma meno fisicità centrale.

  • Sassuolo – Infortunati: Berardi (infortunio alla coscia), Romagna (infortunio al polpaccio), Boloca (infortunio al ginocchio), Paz (infortunio muscolare), Pieragnolo (infortunio al legamento crociato), Volpato (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
  • Juventus – Infortunati: Rugani (infortunio all’anca), Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Kelly (problema fisico), Francisco Conceição (infortunio alla coscia), Gatti (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Periodo a due velocità: il Sassuolo alterna buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, la Juventus ha trovato continuità soprattutto fuori casa. Il trend recente suggerisce bianconeri capaci di colpire in transizione e neroverdi pericolosi tra le linee quando accelerano sugli esterni.

Nelle ultime 5 di campionato il Sassuolo ha raccolto 6 punti; la Juventus ne ha messi insieme 10. Dettaglio risultati:

  • Sassuolo

Sassuolo-Fiorentina 3-1; Milan-Sassuolo 2-2; Sassuolo-Torino 0-1; Bologna-Sassuolo 1-1; Sassuolo-Parma 1-1.

  • Juventus

Napoli-Juventus 2-1; Bologna-Juventus 0-1; Juventus-Roma 2-1; Pisa-Juventus 0-2; Juventus-Lecce 1-1.

L’arbitro di Sassuolo-Juventus

Arbitra Luca Zufferli (Udine). Assistenti: TegoniC. Rossi; IV: Perri; VAR: Camplone; AVAR: Fabbri. In questa Serie A 2025-26 Zufferli ha diretto 8 gare, fischiando 4 rigori, con 24 ammonizioni e 1 espulsione: media di 3.1 cartellini a partita e 8.8 falli per cartellino. Direzione tendenzialmente lineare, tolleranza limitata sui contatti reiterati in mezzo al campo.

Informazioni interessanti

La storia recente racconta un duello sempre più equilibrato tra Sassuolo e Juventus: nelle ultime sei sfide di campionato il bilancio è in parità, segno di un gap assottigliato. Al MAPEI Stadium i neroverdi hanno cambiato marcia nelle ultime uscite interne contro i bianconeri, mentre il 6 gennaio porta in dote tradizioni opposte: Sassuolo spesso ispirato nell’Epifania, Juventus quasi intoccabile nella ricorrenza. Il momento parla di una Vecchia Signora che pareggia molto ma sta ritrovando continuità in trasferta; i neroverdi, invece, alternano impennate di qualità a pause, con Thorstvedt uomo chiave negli inserimenti e l’ex Locatelli osservato speciale per geometrie e calci piazzati. Sullo sfondo, la corsa europea dei bianconeri e l’esigenza emiliana di capitalizzare il fattore casa.

  • Ultime sei sfide in equilibrio: tre vittorie per Sassuolo e tre per la Juventus, dopo un lungo periodo favorevole ai bianconeri.
  • Al MAPEI Stadium il Sassuolo ha vinto le ultime due contro la Juventus, invertendo un trend storico sfavorevole.
  • Nell’ultimo incrocio (0-3) il Sassuolo non ha segnato: non resta a secco due volte di fila contro la Juventus in Serie A.
  • Dopo i pari con Bologna e Parma, i neroverdi potrebbero infilare tre pareggi consecutivi come non accade da aprile 2024.
  • Il Sassuolo è spesso positivo nelle gare del 6 gennaio: imbattuto in cinque su sette, con l’ultimo successo contro la Fiorentina.
  • La Juventus non perde all’Epifania dal 2013: da allora quattro vittorie e due pareggi, con tre clean sheet.
  • Dal 2024/25 la Juventus è la squadra che ha pareggiato più volte nei top-5 campionati europei.
  • Bianconeri in striscia: due trasferte di fila vinte in A e mira al tris esterno senza gol al passivo.
  • Thorstvedt tra i centrocampisti stranieri più prolifici degli ultimi anni in Italia; Locatelli, ex neroverde, è tra i migliori per passaggi riusciti in stagione.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Juventus

Numeri a confronto: possesso e gestione palla dalla parte della Juventus (57.0% vs 45.8%), fase difensiva più solida per i bianconeri (16 gol subiti contro 22) e sei clean sheet contro i quattro del Sassuolo. In attacco volumi superiori per la Juventus (199 tiri, 98 nello specchio) ma i neroverdi restano concreti (precisione tiro 46.9%) e pericolosi sulle corsie. Pressioni: PPDA 11.7 Juve vs 14.8 Sassuolo.

Focus giocatori: nel Sassuolo i migliori marcatori sono Berardi e Pinamonti (4), con Laurienté e Koné a quota 3; assist in evidenza per Volpato (4) e Laurienté (3). Nella Juventus guida Yildiz (6 gol, 4 assist), poi Vlahovic (3). Più ammoniti: Thorstvedt (5) e Koopmeiners (5); unico rosso diretto finora per Cambiaso. Clean sheet: Muric 4; Di Gregorio 6.

Sassuolo Juventus
Partite giocate 18 18
Vittorie 6 9
Pareggi 5 6
Sconfitte 7 3
Gol fatti 23 24
Gol subiti 22 16
Clean sheet 4 6
Possesso palla (%) 45.8 57.0
Tiri totali 145 199
Tiri nello specchio 68 98
Precisione tiro (%) 46.9 49.25
PPDA 14.8 11.7
Offside 35 28
Gialli 41 25
Rossi 1 1

FAQ

Quando si gioca Sassuolo-Juventus e a che ora?

Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 20:45 (19ª giornata di Serie A).

Dove si gioca Sassuolo-Juventus?

Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Chi è l’arbitro di Sassuolo-Juventus?

Dirige Luca Zufferli, assistenti Tegoni e C. Rossi, IV Perri, VAR Camplone, AVAR Fabbri.

