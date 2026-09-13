Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Juventus di Serie A 2026-27, 4a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sassuolo–Juventus accende la 4a giornata della Serie A 2026-27: si gioca domenica 13 settembre 2026 alle 20.45 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. I neroverdi sono 10° con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta; 5 gol fatti, 5 subiti), i bianconeri 7° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio; 4 gol segnati, 1 incassato). Sfida di cartello tra ambizioni d’alta classifica: Juventus solida e cinica, Sassuolo in ripresa e pronto alla prova di maturità davanti al suo pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Indicazioni della vigilia: Aquilani dovrebbe confermare il 4-3-3, con tridente leggero e ampiezza; Berardi potrebbe tornare dal 1′, mentre in mezzo Matic farebbe da perno con Adzic e Lipani mezzali. In difesa linea giovane, attenzione ai piazzati. Spalletti si orienterebbe sul 4-2-3-1: coppia in mezzo Koopmeiners–Douglas Luiz per alzare qualità e ritmo; sulla trequarti Conceição e González quasi certi, con Alajbegović in vantaggio. Davanti Kolo Muani riferimento, ma occhio alle carte dalla panchina. Possibili aggiustamenti sulle fasce tra Kalulu e Çelik. Assenze pesanti: per i bianconeri out, tra gli altri, Locatelli, Thuram, Cambiaso e Yıldız; nei neroverdi ko lunghi come Candé e Bolola, oltre a stop muscolari dell’ultima ora.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Lipani; Berardi, Bowie, Laurienté.

(4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Lipani; Berardi, Bowie, Laurienté. Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceição, González, Alajbegović; Kolo Muani.

Gli indisponibili di Sassuolo-Juventus

Capitolo assenze: il Sassuolo paga in difesa e in mediana con stop di lungo corso e qualche fastidio muscolare dell’ultima settimana; rotazioni obbligate ma spazio a energie fresche. La Juventus perde qualità tra centrocampo e corsie, con scelte quasi obbligate per struttura ma panchina profonda per eventuali correzioni a gara in corso. Nessun squalificato annunciato.

Sassuolo – Infortunati: Candé (lesione del legamento crociato anteriore), Walukiewicz (infortunio alla gamba), Boloca (infortunio al ginocchio), Koné (frattura alla gamba), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore), Volpato (infortunio muscolare), Bakola (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (lesione del legamento crociato anteriore), (infortunio alla gamba), (infortunio al ginocchio), (frattura alla gamba), (lesione del legamento crociato anteriore), (infortunio muscolare), (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno. Juventus – Infortunati: Boga (infortunio al bicipite femorale), Locatelli (infortunio al ginocchio), McKennie (infortunio muscolare), Thuram (infortunio al ginocchio), Cabal (infortunio al bicipite femorale), Cambiaso (infortunio alla caviglia), Yıldız (frattura del piede), Ekhator (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il recente cammino racconta di un Sassuolo alterno ma con segnali di crescita in casa, mentre la Juventus ha messo fieno in cascina con solidità difensiva e cinismo nelle prime uscite.

V N P Sassuolo 1 1 1 Juventus 2 1 0

Sassuolo

Atalanta- Sassuolo 2-1

2-1 Sassuolo -Torino 2-1

-Torino 2-1 Bologna-Sassuolo 2-2

Juventus

Frosinone- Juventus 0-1

0-1 Juventus -Parma 2-0

-Parma 2-0 Juventus-Milan 1-1

L’arbitro di Sassuolo-Juventus

Designato Juan Luca Sacchi (assistenti Imperiale e Miniutti; IV Zufferli; VAR Ghersini; AVAR Piccinini). In questo campionato: 1 gara diretta, 22 falli fischiati, 6 offside, 4 gialli, 0 rossi e nessun rigore concesso: numeri da gestione ferma ma senza eccessi, utili a mantenere il ritmo alto tra Sassuolo e Juventus.

Informazioni interessanti

Storia recente e forma suggeriscono equilibrio dinamico: l’ultimo incrocio tra Sassuolo e Juventus è finito in pari, invertendo una lunga serie di gare senza pareggi. Al MAPEI i neroverdi hanno alzato il rendimento casalingo, mentre la Juventus ha costruito identità sulla fase difensiva, subendo pochissimo da mesi. Tradizione bianconera favorevole nello storico assoluto, ma il fattore campo e la qualità in velocità dei padroni di casa possono pesare. Tra le curiosità: la vena realizzativa bianconera è fin qui distribuita, a fronte di una percentuale di conversione migliorabile; di contro, i neroverdi producono molto ma sono chiamati a capitalizzare di più. Occhi su Laurienté e Kolo Muani: tanti tiri, pochi gol, segnale di partite che potrebbero decidersi sui dettagli. E attenzione a González, spesso ispirato proprio contro il Sassuolo.

Sassuolo e Juventus vengono da un pari in A dopo nove gare senza segno X: non accadeva una doppietta di pareggi consecutivi tra le due dal 2020.

e vengono da un pari in A dopo nove gare senza segno X: non accadeva una doppietta di pareggi consecutivi tra le due dal 2020. Al MAPEI i neroverdi hanno vinto due delle ultime tre contro la Juventus : un deciso cambio di tendenza rispetto ai precedenti.

: un deciso cambio di tendenza rispetto ai precedenti. Storicamente la Juventus è la bestia nera del Sassuolo : più vittorie e gol di chiunque contro i neroverdi, con media realizzativa altissima.

è la bestia nera del : più vittorie e gol di chiunque contro i neroverdi, con media realizzativa altissima. Spinta casalinga Sassuolo : sei successi nelle ultime otto interne di A, ritmo da big nel periodo.

: sei successi nelle ultime otto interne di A, ritmo da big nel periodo. Solidità Juventus : da marzo in poi, meno gol subiti di tutti (neopromosse escluse) e pochissime sconfitte.

: da marzo in poi, meno gol subiti di tutti (neopromosse escluse) e pochissime sconfitte. Massima resa: 7 punti con 4 reti segnate per la Juventus , media punti per gol tra le migliori del torneo.

, media punti per gol tra le migliori del torneo. Realizzazione da registrare: tra le prime sei, la Juventus ha la percentuale sotto porta più bassa nonostante volume di conclusioni elevato.

ha la percentuale sotto porta più bassa nonostante volume di conclusioni elevato. Adzic , primo 2006 con gol in A con due maglie diverse, sfida il suo passato bianconero.

, primo 2006 con gol in A con due maglie diverse, sfida il suo passato bianconero. Tanto volume, pochi timbri: Laurienté guida i tiri senza segnare; tra gli xG più alti senza reti anche Bowie e Kolo Muani .

guida i tiri senza segnare; tra gli xG più alti senza reti anche e . Avversario preferito: il Sassuolo è la vittima più colpita da González in A; l’argentino ha segnato con grande continuità negli ultimi mesi.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Juventus

Nei primi 270 minuti, Sassuolo più verticale e istintivo (possesso 43.0%, 37 tiri, 5 gol fatti e 5 subiti), Juventus più padrona del ritmo (55.8% di possesso, 43 tiri) e soprattutto ermetica dietro (1 gol incassato). Precisione al tiro: neroverdi 56.8%, bianconeri 37.2%. Pressioni: PPDA Sassuolo 21.8 (attesa bassa), Juventus 8.3 (aggressione alta). Disciplina: gialli 4 a 5.

Giocatori: marcatori Sassuolo finora diffusi (Berardi, Adzic, Doig, Odenthal a quota 1); assist a Conceição, Koopmeiners, Locatelli (1) per la Juventus, e a Adzic, Leysen (1) per il Sassuolo. Più ammoniti: Idzes, Laurienté, Volpato (1) e per i bianconeri Gatti, Locatelli, Çelik (1). Clean sheet portieri: Vicario 1, Muric 0. Nessun rosso registrato.

Sassuolo Juventus Partite giocate 3 3 Vittorie 1 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 1 0 Gol fatti 5 4 Gol subiti 5 1 Possesso palla % 43.0 55.8 Tiri totali 37 43 Tiri in porta 21 16 Precisione tiro % 56.8 37.2 PPDA 21.8 8.3 Cartellini gialli 4 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Sassuolo-Juventus? Domenica 13 settembre 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Sassuolo-Juventus? Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Juventus? Juan Luca Sacchi. Assistenti: Imperiale-Miniutti; IV uomo: Zufferli; VAR: Ghersini; AVAR: Piccinini.