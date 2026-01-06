Sassuolo-Juventus, sui social torna lo “Scansuolo”: bufera su Muharemovic. Il gesto a sorpresa di Spalletti per David

I bianconeri travolgono il Sassuolo a Reggio Emilia ma sui social l’ex difensore della Juventus finisce nel mirino per il suo autogol. Spalletti si sfoga sul rigore contro il Lecce poi l’esultanza diventa virale

La Juventus vince e soprattutto convince. I bianconeri passano sul campo del Sassuolo al termine di un match dominato sin dai primi minuti. Ma come spesso capita sui social l’attenzione si sposta subito su altro, e in questa circostanza a finire nel mirino è il disastroso autogol di Muharemovic, ex giocatore della Next Gen. I tifosi bianconeri impazziscono per la corsa di Spalletti al gol di David.

Sui social torna lo “Scansuolo”

L’anticipo della 19esima giornata di serie A riporta alla luce un vecchio tema molto caro ai social, quello dello “Scansuolo”. Nel corso degli ultimi anni, il Sassuolo stato al centro di tante trattative di mercato spesso proprio con le big del nostro campionato e quando è arrivata qualche sconfitta netta, le accuse di “essersi scansato” sono arrivate puntuali. Succede anche dopo la sfida che vede i bianconeri di Spalletti imporsi per 3-0: “Scansuolo-Juventus è un classico del calcio italiano”, dice Francesco. E ancora: “Lo Scansuolo non si smentisce mai – scrive Ivan – Segna il nuovo obiettivo della Juve, che strano”. “Questa sera Scansuolo all’ennesima potenza. Autogol dell’ex, che circo”, il commento di Marco e “Partita dello Scansuolo da ufficio inchiesta. 3 gol regalati, assurdo”, scrive Vale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso Muharemovic

La Juventus apre le marcature dopo 16 minuti di pressione costante. Ma a sbloccare il risultato a Reggio Emilia non sono gli attaccanti di Luciano Spalletti ma Tarik Muharemovic. Il difensore bosniaco nel tentativo di liberare l’area su un cross di Yildiz la combina grossa mandando il pallone nella propria porta con un colpo di testa da “attaccante”. Un errore che però finisce nel mirino dei social visto che il giocatore è arrivato in Italia grazie alla Juventus (ha giocato per due stagioni nella NextGen) con i bianconeri che detengono il 50% di una futura rivendita. Ovviamente sui social c’è chi prova subito a costruire una teoria del complotto. E di certo non aiuta l’errore anche in occasione della rete del raddoppio di Moretti.

Il gesto di Spalletti

Prima del match Luciano Spalletti si era sfogato dopo le polemiche sul rigore sbagliato da David qualche giorno fa. Poi in campo ha dimostrato tutto l’attaccamento per il giocatore canadese e in occasione del terzo gol si è fatto quasi 50 metri per esultare con lui e con il resto della squadra. Un gesto che ha fatto impazzire i tifosi della Vecchia Signora e che è stato lui stesso a spiegare: “In quell’abbraccio c’era una presa di posizione da parte di tutti. Mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto da scudo e da schermo a tutto quello che gli hanno detto in questi giorni. Lui questa cosa l’ha percepita negli ultimi due giorni e oggi ha fatto una grande prestazione. Era il momento di fargli sentire gli amici che ha dentro lo spogliatoio”.