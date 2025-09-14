Pagelle di Sassuolo-Lazio 1-0: Fadera segna, Muric blinda. Primi punti per Grosso, Sarri in difficoltà

Al terzo tentativo il Sassuolo cancella la voce 0 punti in classifica. I neroverdi si prendono l’intera posta in palio in casa contro la Lazio, capitalizzando al massimo il gol fortunoso di Fadera al 70′ minuto. Poco attivi dal punto di vista offensivo i biancocelesti ma nel complesso è stato premiato il coraggio di Fabio Grosso e i suoi cambi offensivi sullo 0-0. C’è tanto da lavorare, invece, per Sarri alla seconda sconfitta in tre partite.
Le scelte di Grosso e Sarri
Nessuno in queste prime battute di campionato ha fatto peggio del Sassuolo. Tuttavia, Fabio Grosso non cambia i programmi confermando lo stesso schieramento delle due precedenti giornate e limitandosi al cambio Koné per Boloca. Una sola novità pure per Maurizio Sarri che ritrova finalmente Romagnoli: panchina quindi per Provstgaard. Recuperato Rovella.
Tanta intensità, pochi tiri
Il duello Matic-Guendouzi fa capire subito il livello della partita. L’intensità è tanta, in alcuni casi troppa: Vranckx si fa espellere per un pestone su Rovella ma il Var lo salva convertendo il cartellino da rosso in giallo. Di opportunità se ne vedono poche, una se la procura Pinamonti trovando però l’opposizione di Provedel. La scelta di Rovella si è rivelata imprudente per Sarri, tant’è che il centrocampista lascia posto a Cataldi dopo soli 40 minuti.
Fadera tempista, Muric insuperabile
La Lazio non riesce a fare possesso palla né a creare pericoli dalle parti di Muric. Per questo Sarri ricorre a Dia e Pedro cambiando così 2/3 dell’attacco. Zaccagni impegna il numero 1 dei neroverdi ad una parata di un certo livello. Anche Grosso, però, non vuole essere da meno e si rende protagonista di sostituzioni che rendono i suoi ancor più offensivi.
E bene fa: perché il Sassuolo la sblocca con il colpo di testa di Muharemovic e il tocco sotto porta di Fadera. In un pomeriggio del genere, basta questo episodio per indirizzare definitivamente la gara. Primo successo per gli emiliani, seconda sconfitta per i capitolini.
Top e flop del Sassuolo
- Muric 7 Un’ora da spettatore prima di mettere i guantoni su Zaccagni e su Dia. Certo, le uscite sono rivedibili.
- Fadera 7 Si trova nel posto giusto al momento giusto.
- Matic 6,5 Se la Lazio è poco sarriana ci sono anche i meriti di questo esperto centrocampista, che ben ha saputo dare alla sua squadra tempi e ritmi del pressing.
- Muharemovic 6,5 Partita gigantesca da difensore, salta più in alto di tutti per il colpo di testa che manda Fadera in gol.
- Vranckx 5,5 Troppo impeto e poca lucidità.
Top e flop della Lazio
- Gila 6,5 La scena se la prendono i difensori. Lo spagnolo domina la propria area di rigore.
- Zaccagni 6,5 L’uomo più pericoloso tra i biancocelesti.
- Castellanos 5,5 Non la sua partita, controllato piuttosto agevolmente dalla retroguardia emiliana.
- Nuno Tavares 5,5 Qualche sgroppata ma confusa e improduttiva.
- Dele-Bashiru 5 Bocciato da Sarri dopo 45 minuti.
- Belahyane 5 L’inizio è incoraggiante, poi si spegne.