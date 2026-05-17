Sassuolo-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Lecce di Serie A 2025-26, 37a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

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Sassuolo–Lecce è una sfida dal forte sapore salvezza della 37a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia domenica 17 maggio 2026 alle 20.45. I neroverdi sono 11° con 49 punti (14 vittorie, 7 pareggi, 15 sconfitte; 44 gol fatti, 46 subiti), mentre i giallorossi sono 17° a quota 32 (8 vittorie, 8 pareggi, 20 sconfitte; 24 gol segnati, 48 incassati). Partita tesa: al Lecce servono punti per la permanenza, il Sassuolo vuole chiudere bene davanti al proprio pubblico.

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Probabili formazioni di Sassuolo-Lecce

A poche ore dal fischio d’inizio, il Sassuolo dovrebbe ripresentarsi col 4-3-3: tra i pali Muric; dietro linea solida con Coulibaly a destra e la coppia Romagna–Muharemovic, mentre Garcia presidierà la sinistra. In mezzo, regia di Matic con gli inserimenti di Thorstvedt e Kone. Davanti si va verso il tridente con Berardi, Pinamonti e Laurienté. Da valutare Idzes (problema al piede), out Candé, Pieragnolo e Boloca.

Il Lecce dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1: in porta Falcone, retroguardia con Veiga a destra, in mezzo Siebert e Tiago Gabriel, a sinistra Gallo. Mediana di rottura e ordine con Ramadani e Ngom; sulla trequarti Pierotti, Coulibaly e Banda a supporto di Cheddira. Restano indisponibili Sottil e Berisha; al momento non risultano squalificati per entrambe. Possibili ballottaggi sulle corsie esterne.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

(4-3-3): Muric; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

Gli indisponibili di Sassuolo-Lecce

Qualche assenza pesa su entrambe. Il Sassuolo perde chili ed esperienza dietro con Candé e Pieragnolo ko di lungo corso, mentre Boloca toglie alternative in regia; resta in dubbio Idzes. Nel Lecce mancano estro e piazzati con Sottil, oltre alla qualità sui calci da fermo di Berisha. Non risultano squalifiche segnalate alla vigilia.

Sassuolo – Infortunati: Candé (rottura del legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Idzes (infortunio al piede, in dubbio), Pieragnolo (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (rottura del legamento crociato anteriore), (infortunio al ginocchio), (infortunio al piede, in dubbio), (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Lecce – Infortunati: Sottil (problema alla schiena), Berisha (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Sassuolo arriva con fiducia, forte di due successi nelle ultime tre in casa; il Lecce alterna risultati ma ha dato segnali di solidità difensiva, con due clean sheet nelle ultime tre di campionato. Bilancio recente: Sassuolo 7 punti nelle ultime 5, Lecce 5.

Sassuolo ko ok x ok ko Lecce ko x x ok ko

Sassuolo

Genoa–Sassuolo 2-1; Sassuolo–Como 2-1; Fiorentina–Sassuolo 0-0; Sassuolo–Milan 2-0; Torino–Sassuolo 2-1.

Lecce

Bologna–Lecce 2-0; Lecce–Fiorentina 1-1; Verona–Lecce 0-0; Pisa–Lecce 1-2; Lecce–Juventus 0-1.

L’arbitro di Sassuolo-Lecce

La direzione di gara è affidata a La Penna, con assistenti Rossi L. e Fontemurato; IV Di Marco, VAR Doveri, AVAR Dionisi. In questa Serie A 2025/26 Federico La Penna ha arbitrato 14 incontri: 3 rigori concessi, 47 gialli, 4 doppi gialli e 5 rossi, media 4.0 cartellini a partita. Ritmo deciso e tolleranza limitata nei contrasti: circa un cartellino ogni 7 falli sanzionati.

Informazioni interessanti sul match

La sfida incrocia strisce recenti e incroci storici. Il Sassuolo ha spesso fatto punti contro il Lecce, ma l’ultimo precedente al MAPEI Stadium ha sorriso ai salentini. I neroverdi stanno spingendo forte in casa, segnando con continuità e costruendo azioni dirette efficaci; dall’altra parte il Lecce tiene botta dietro e con Banda e Coulibaly trova strappi e colpi di testa pesanti. Occhio anche a Laurienté, tra i migliori assist-man del torneo: i suoi cross e piazzati possono indirizzare la partita, mentre la tenuta mentale dei giallorossi nelle trasferte potrebbe diventare il vero discrimine. Sulla bilancia pesano motivazioni e dettagli: una giocata, un episodio, un piazzato.

Il Sassuolo ha perso solo una delle prime sette sfide di A col Lecce e resta tra le avversarie più gradite ai neroverdi per percentuale di gare senza ko.

ha perso solo una delle prime sette sfide di A col e resta tra le avversarie più gradite ai neroverdi per percentuale di gare senza ko. Il Lecce ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due contro il Sassuolo (3-0 e 0-0), dopo un solo clean sheet nelle precedenti sette tra A e B.

ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due contro il (3-0 e 0-0), dopo un solo clean sheet nelle precedenti sette tra A e B. Al MAPEI Stadium l’ultimo incrocio ha visto il blitz giallorosso per 3-0: prima, due successi neroverdi e un pari.

Con un risultato utile il Sassuolo toccherebbe quota 50: traguardo per pochissime neopromosse nelle ultime dieci stagioni.

toccherebbe quota 50: traguardo per pochissime neopromosse nelle ultime dieci stagioni. I neroverdi hanno vinto tre gare interne di fila, due reti a partita: striscia record a un passo.

Il Lecce può ipotecare la salvezza: due vittorie esterne di fila mancano da febbraio 2023.

può ipotecare la salvezza: due vittorie esterne di fila mancano da febbraio 2023. Sassuolo tra le migliori sulle azioni dirette: sei reti così, il doppio del Lecce .

tra le migliori sulle azioni dirette: sei reti così, il doppio del . Laurienté è secondo per assist in A: il francese sfiora la doppia cifra di passaggi vincenti.

è secondo per assist in A: il francese sfiora la doppia cifra di passaggi vincenti. L. Coulibaly ha già eguagliato il suo miglior bottino di reti in A, due di testa: arma sulle palle inattive.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Lecce

Possesso palla simile ma leggero vantaggio neroverde: Sassuolo 45.4% vs Lecce 42.0%. In attacco la differenza è netta: 44 reti a 24 e precisione al tiro 47.2% contro 37.0%. Difensivamente, subiscono in media in misura analoga (46 vs 48). Più falli e cartellini per il Sassuolo, mentre il Lecce vanta più clean sheet complessivi grazie a Falcone.

Giocatori: nel Sassuolo i migliori marcatori sono Berardi e Pinamonti (8), seguiti da Kone e Laurienté (6). Assist-man: Laurienté (9). Più ammonizioni: Thorstvedt (8); espulsi: Berardi, Pinamonti, Matic, Nzola (1). Clean sheet portieri: Muric 6, Turati 2. Nel Lecce guida le reti Banda (4), poi Coulibaly e Stulic (3). Miglior uomo-assist: Gallo (4). Più gialli: Ramadani e Veiga (8); rossi: Banda, Kialonda Gaspar, Maleh (1). Clean sheet: Falcone 9.

Sassuolo Lecce Partite giocate 36 36 Vittorie 14 8 Pareggi 7 8 Sconfitte 15 20 Gol fatti 44 24 Gol subiti 46 48 Possesso palla (%) 45.4 42.0 Tiri in porta 135 87 Precisione al tiro (%) 47.2 37.0 Clean sheet 8 9 Ammonizioni 79 63 Espulsioni 4 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Lecce? Domenica 17 maggio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Sassuolo-Lecce? Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Lecce? L’arbitro è Federico La Penna, con assistenti Rossi L. e Fontemurato; IV Di Marco, VAR Doveri, AVAR Dionisi.