Sassuolo, messaggio alla Juve per Rogerio

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlaro delle varie assi di mercato che ha stabilito, non solo in Italia, il club neroverde: "Un asse con la Juve o con l’Inter? Il Sassuolo semmai è il giardino d’Europa. Dopo gli affari con il Chelsea (Boga) ora abbiamo stretto un patto con il Barcellona (Marlon) e il nostro vanto sarà quello di pescare i migliori talenti del Continente".

"Il Sassuolo ha dimostrato forza e coerenza: non vende a gennaio. Magari in estate acquistiamo Rogerio, in prestito da noi dalla Juve. È già successo con Lirola".

"Marotta è uno dei dirigenti più capaci, abbiamo lavorato insieme 6 anni tra Monza, Ravenna e Como: è stato il mio maestro, siamo amici. Ma trattare con lui è impossibile. Paratici è più comprensivo. E non vedo nubi tra noi. Ho un buon rapporto anche con Allegri: a Pavia nel ‘90 lui giocava e io ero d.g.: da lì facemmo il salto".

SPORTAL.IT | 10-02-2019 12:20