I rossoneri ripartono da Reggio Emilia: qualche novità nell'undici titolare. Gabbia in difesa, Musah guida il centrocampo. Aquilani si affida a Sebastiano Esposito

Il Milan riparte da Reggio Emilia. Dopo la lunga sosta per le nazionali, la squadra di Amorim scende in campo per sfidare il Sassuolo. Appuntamento questo pomeriggio al Mapei, con fischio d’inizio fissato alle 18. Dopo un inizio tra alti e bassi, i rossoneri ripartono dai segnali incoraggianti visti nel 3-0 rifilato al Lecce; dall’altra parte, la squadra di Aquilani, ancora a caccia della propria identità, ha l’obiettivo di riscattare immediatamente il ko a sorpresa contro il Monza. Per le scelte di formazione, il tecnico portoghese ha dovuto tenere conto dei viaggi affrontati da diversi giocatori con le rispettive nazionali, oltre che alla necessità di gestire le energie in vista della sfida di Europa League a Salisburgo in programma giovedì.

Estupinan dal primo minuto, prima da titolare per Gabbia

Amorim prova nuovamente il 4-4-1-1: solito Maignan tra i pali, mentre al centro della difesa spazio a Gabbia (alla prima da titolare), che prende il posto di De Winter, e Pavlovic. Estupinan è stato recuperato dopo il problema al ginocchio accusato con la Nazionale e parte come terzino sinistro, mentre sull’altra fascia si allarga Gila. Per quanto riguarda il centrocampo, Modric riposa. Si punta quindi su Musah dal primo minuto insieme a Rabiot. Sempre in mezzo al campo, sulla corsia di sinistra parte Moreira, protagonista nelle ultime uscite rossonere, mentre sulla destra c’è Chukwueze. Riposa anche Loftus-Cheek. Per quanto riguarda il pacchetto offensivo, Pulisc gioca alle spalle di Ramos, che agirà da unica punta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Esposito centravanti, Matic punto fermo

Per quanto riguarda il Sassuolo, Aquilani apporta alcune modifiche rispetto alla sfida del Brianteo. Neroverdi in campo con il 4-3-3, con Muric recuperato dagli acciacchi patiti in nazionale e pronto a difendere i pali. Difesa composta dai centrali Caleta-Car e Leysen. A centrocampo, il punto fermo è Matic. In attacco, Sebastiano Esposito, dopo le buone prestazioni con l’Italia, gioca da centravanti, preferito a Bowie, anch’esso reduce da un buon momento con la Scozia, con cui ha trovato il suo primo gol. A completare il reparto, Berardi e Laurienté.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, De Winter, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim