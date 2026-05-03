Sassuolo-Milan: le formazioni ufficiali, la scelta di Allegri tra Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug

I rossoneri a caccia del secondo posto, i neroverdi - bestia nera di Allegri, puntano all'ottava posizione: le scelte di formazione dei 2 allenatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Obiettivi diversi ma stimoli uguali in Sassuolo-Milan, contro la bestia nera di Allegri i rossoneri puntano a raggiungere il Napoli al secondo posto mentre la squadra di Grosso mira all’ottava posizione. Le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici.

Come arrivano alla sfida le due squadre

Il Milan ha ritrovato la retta via e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato contro Verona e Juventus (una vittoria e un pareggio). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan.

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Le scelte di Allegri

Allegri cambia qualcosa ma non troppo: confermata la difesa con Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo Jashari prende il posto dell’infortunato Modric, costretto saltare tutto il finale di stagione a causa della frattura allo zigomo. Con lo svizzero ci saranno Fofana e Rabiot. Sulla destra c’è Saelemaekers, mentre a sinistra sorpasso di Estupinan su Bartesaghi. Davanti con Leao c’è Nkunku preferito a Pulisic.

Le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

MILAN (3-5-2):Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao

ARBITRO: Maresca

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