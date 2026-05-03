Sassuolo-Milan: le formazioni ufficiali, la scelta di Allegri tra Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug

Obiettivi diversi ma stimoli uguali in Sassuolo-Milan, contro la bestia nera di Allegri i rossoneri puntano a raggiungere il Napoli al secondo posto mentre la squadra di Grosso mira all’ottava posizione. Le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici.
Come arrivano alla sfida le due squadre
Il Milan ha ritrovato la retta via e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato contro Verona e Juventus (una vittoria e un pareggio). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide di campionato giocate contro il Milan.
Le scelte di Allegri
Allegri cambia qualcosa ma non troppo: confermata la difesa con Maignan, Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo Jashari prende il posto dell’infortunato Modric, costretto saltare tutto il finale di stagione a causa della frattura allo zigomo. Con lo svizzero ci saranno Fofana e Rabiot. Sulla destra c’è Saelemaekers, mentre a sinistra sorpasso di Estupinan su Bartesaghi. Davanti con Leao c’è Nkunku preferito a Pulisic.
Le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso
MILAN (3-5-2):Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao
ARBITRO: Maresca
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