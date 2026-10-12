Sassuolo-Milan, moviola: una barella per due, gialli e rossi dimenticati e il silenzio del Var

La prova dell’arbitro romano Francesco Fourneau al Maipei Stadium in serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Convince poco la prova dell’arbitro romano Francesco Fourneau che lascia giocare troppo risparmiando tanti cartellini che sarebbero stati più che meritati. Vediamo cosa è successo al Maipei Stadium.

Sassuolo-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ Musah entra in ritardo e fallosamente su Bakola fermando la potenziale ripartenza del Sassuolo. Fourneau non ammonisce. Al 16′ Laurientè scappa a Gabbia, che rimane a terra per un problema fisico al flessore ed esce in barella. Al suo posto De Winter. Al 24′ dopo uno scontro di gioco con Pulisic, anche Leysen esce dolorante in barella, poi riesce a recuperare la panchina saltellando su un sol piede, aiutato dallo staff medico, al suo posto Odenthal.

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L’arbitro dimentica i cartellini

Al 31′ Bakola calpesta Glia coi tacchetti su tallone. Fallo netto, Fourneau fischia solo il fallo e dimentica il giallo. Al 32′ graziato anche Berardi che scalcia palesemente Moreira e protesta anche. Niente giallo neanche per Van der Brempt: Moreira lo spintona, colpendolo sulla spalla, il neroverde cade e si tocca la testa simulando. Al 39’ stuzzicato prima da Van der Brempt, Moreira si disinteressa della palla e con un body check stende il terzino neroverde che cade a terra sbattendo la testa. Fourneau, non giudica l’intervento falloso. Primo giallo al 40′, è per Estupinan che strattona Berardi impedendogli la ripartenza. Al 47′ dopo una brutta palla persa da Chukwueze, De Winter è costretto a stendere Laurientè, rimediando un’ammonizione.

Il rigore negato

Al 48′ De Winter a contatto con Van der Brempt, cade in area. Fourneau giudica non falloso il contatto (c’è fra la gamba del difensore ex-Como e quello del centrale rossonero) e il Var, che ferma la ripresa del gioco alla prima interruzione, considera tutto regolare o non tale da intervenire. Check completato e nulla di fatto.

Troppi falli impuniti

Al 51′ Goncalo Ramos cade in area di rigore a palla lontana e chiede un rigore. La palla era indirizzata verso la sinistra del campo dove c’era Moreira, ma in mezzo all’area, a palla lontana, il centrale neroverde trattiene e stende la punta portoghese. L’arbitro e gli assistenti lasciano correre, ma il rischio è stato altissimo.

Arrivano i gol

Al 52′ brutto fallo di Laurientè su Gila, un calcio da dietro pericoloso sulla caviglia destra, dopo un breve check al VAR si prosegue senza alcun provvedimento. Regolare al 63’ la posizione di partenza di Rabiot sul gol del francese, dubbi su quella di Modric: check del Var, gol convalidato. Al 68’ arriva il pari di Odenthal, tutto regolare con la palla che passa tra tante gambe, resta qualche dubbio sulla posizione di Bowie. All’87’ ammonito Ramos che perde tempo portando via il pallone dal punto di battuta di una punzione avversaria. Un minuto dopo segna il Sassuolo con Thorstvedt ma viene fischiato un fallo di Bowie su Ramos. Al 92′ ammonito Pavlovic per fallo su Bowie e al 94′ giallo anche per Thorstvedt. Dopo 4′ di recupero finisce 1-1.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn Luca Marelli che dopo un commento sul mancato giallo in avvio per Musah (“Anche se siamo all’inizio questo intervento era da cartellino giallo per impudenza”) parte dal mancato provvedimento per Laurentiè: “C’è un intervento brutto di Laurentiè, all’altezza del polpaccio di Gila, manca l’ammonizione. Al Var hanno lasciato andare perché non c’era velocità d’impatto. La trattenuta di Caleta Car su Ramos invece è valutazione di campo”. Sull’1-1 del Sassuolo Marelli spiega: “Abbiamo rivisto tutte le immagini e Bowie è tenuto in gioco da Ramos, gol regolare”.

La sentenza di Calvarese

Anche l’ex arbitro Calvarese si sofferma sull’intervento di Armand Laurienté su Mario Gila, per il quale l’arbitro Fourneau ha fischiato solo fallo, e sui social dice: “Il fallo è davvero brutto: si vede il piede a martello di Laurienté in una zona pericolosa, addirittura sul ginocchio di Gila, con la gamba che si piega. Effettivamente, tutto lascia pensare a un intervento da cartellino rosso. Però attenzione: questo è solo un elemento di valutazione. Per capire se sia davvero un intervento da espulsione, dobbiamo analizzare la dinamica. Ed è proprio da lì che si vede bene come non ci siano né intensità né velocità. La situazione è piuttosto statica. Manca quindi un cartellino giallo, ma non ci sono gli estremi per il grave fallo di gioco”.

Le critiche di Cesari

Il più severo è stato Graziano Cesari che a Pressing si è lamentato: “‘C’era un rigore netto per fallo su Goncalo Ramos, il neroverde non si interessa proprio del pallone! E c’era un contatto anche sul rigore chiesto da De Winter per un fallo su di sé! Inoltre guardate come entra Laurienté su Gila! Piede altissimo! Enno! Non si può entrare così! Guardate! Non ha fischiato nulla! Secondo me Orsato sarà arrabbiatissimo per questa partita e farà come con Collu qualche settimana fa. Bloccherà Fourneau per un po’ ai box …Infine vediamo il gol annullato al Sassuolo: giusto, perché Lipani trattiene Gila e le trattenute vanno punite”.

Chi è l’arbitro Fourneau

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Sassulo-Milan, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale della scorsa stagione è apparso in ripresa. Ultima uscita in Venezia-Fiorentina.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 8 vittorie emiliane, 5 pareggi, 9 vittorie rossonere.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e L.Rossi con Chiffi IV uomo, Santoro al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Estupinan, De Winter, Ramos, Pavlovic.