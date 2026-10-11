Il Milan resta imbattuto ma al Mapei rallenta ancora: al vantaggio di Rabiot, servito da Modric entrato all’intervallo, risponde Odenthal, subentrato all’infortunato Leysen. Nel finale il Sassuolo segna anche con Thorstvedt, ma il gioco era già fermo. In tribuna Cuesta, reduce dall’addio al Parma, e Alvini, a studiare il prossimo avversario del suo Frosinone.
Sassuolo-Milan 1-1 pagelle: Modric inventa, Rabiot illude Amorim, Odenthal entra e risponde. Ansia per Gabbia
I top e flop: Rabiot sblocca su assist di Modric, il neo entrato Odenthal pareggia cinque minuti dopo. Maignan e Muric tengono in piedi le rispettive squadre.
Sassuolo, i top e i flop
- Odenthal 7: Entra a freddo e non ne risente: solido in marcatura e pulito nelle letture. Nel momento più difficile si trasforma in attaccante aggiunto e regala ai suoi un pareggio pesantissimo.
- Caleta-Car 6.5: Il riferimento della retroguardia neroverde. Tiene in piedi il reparto dopo l’uscita di Leysen, attento nelle chiusure e raramente fuori posizione contro un attacco rossonero che ha spinto a lungo.
- Bowie 6: Il suo ingresso cambia l’inerzia offensiva del Sassuolo: fisicità, duelli vinti e presenza costante in area. Pecca di ingenuità nel finale, quando vanifica il possibile sorpasso.
- Muric 6: Partita sulle montagne russe. È l’argine del Sassuolo per lunghi tratti e si riscatta con interventi decisivi nel finale del primo tempo, ma il gol subito sul suo palo pesa sul giudizio.
- Berardi 5,5: Partita opaca, fatta di scelte sbagliate e palloni regalati. Nella ripresa cresce, ma non basta.
Milan, i top e i flop
- Maignan 6.5: Poco impegnato per un’ora, ma quando il Sassuolo alza i giri risponde presente più volte e tiene in vita i rossoneri. Sul gol non ha colpe.
- Modric 6.5: Entra all’intervallo e alza subito la qualità della manovra; geometrie, cambi di gioco e l'invenzione che sblocca la partita. Cala con il passare dei minuti, come tutta la squadra.
- Moreira 6.5: Il più pericoloso dei rossoneri. Si muove su tutto il fronte offensivo, salta l’uomo con continuità ed è tra i più ispirati anche sui calci piazzati.
- De Winter 6: Entra a freddo per Gabbia e regge bene l’urto. Attento negli interventi e bravo a far ripartire l’azione, paga però un cartellino che ne limita l’aggressività.
- Gonçalo Ramos 5: Lavora tanto per la squadra e si procura diverse occasioni, ma è impreciso al momento di concludere. Il giallo per perdita di tempo nel finale è un’ingenuità evitabile.
- Chukwueze 4,5: Si accende a intermittenza e raramente trova il guizzo. Spreca la chance più nitida per riportare avanti i rossoneri.
- Gila 5.5. Prova a due facce: vince diversi duelli e si fa valere in anticipo, ma va in difficoltà quando viene pressato e alcune palle perse costano care.
- Estupinan 5: Impreciso in possesso e in affanno quando viene puntato. Il giallo lo condiziona e Amorim lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.
Il migliore in campo
Rabiot 7: Il motore del centrocampo rossonero: abbina quantità e qualità, si inserisce con continuità e accompagna la manovra fino al fondo. Già pericoloso nel primo tempo, nella ripresa trova su invito di Modric la bordata che sblocca la partita sorprendendo Muric sul primo palo.
La valutazione dell'arbitro
Francesco Fourneau 6: Gara spezzettata e non semplice da gestire, tra interruzioni e infortuni. Corretto nel fermare il gioco per il blocco irregolare di Bowie che porta all’annullamento della rete di Thorstvedt, puntuale nei cartellini.