Sassuolo-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Sassuolo-Milan, 6ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro Fourneau e statistiche delle due squadre.

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Sassuolo–Milan mette alla prova le ambizioni europee rossonere nella 6ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle 18:00 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Neroverdi decimi con 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 9 gol segnati e 9 subiti. Ospiti quinti a quota 11, imbattuti con 3 successi e 2 pareggi, 10 reti fatte e 4 incassate. Non un big match di vertice, ma un esame insidioso per il Diavolo contro una squadra finora sempre vincente in casa.

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Probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Il Sassuolo dovrebbe affidarsi al 4-3-3, senza rinunciare alla qualità sugli esterni. Davanti si va verso Berardi a destra e Laurienté a sinistra, con Esposito riferimento centrale. Le assenze di Boloca e Koné ridurrebbero le alternative in mezzo: Matić dovrebbe dettare i tempi, affiancato da Thorstvedt e Adžić. Senza Idzes, la coppia centrale potrebbe essere Ćaleta-Car–Leysen, davanti a Turati. Il Milan si orienterebbe sul 3-4-2-1: l’indisponibilità di Saelemaekers dovrebbe favorire Chukwueze sulla corsia destra, con Bartesaghi sul lato opposto. Modrić e Rabiot sarebbero i candidati in mediana; Pulisic e Moreira potrebbero sostenere Ramos. Non risultano squalificati nei dati disponibili.

Sassuolo (4-3-3): Turati ; Cinquegrano , Ćaleta-Car , Leysen , Doig ; Thorstvedt , Matić , Adžić ; Berardi , Esposito , Laurienté .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Ramos.

Gli indisponibili di Sassuolo-Milan

Le assenze pesano soprattutto sulla profondità della rosa del Sassuolo: senza Boloca e Koné diminuiscono le soluzioni a centrocampo, mentre il forfait di Idzes richiede un adattamento nella coppia difensiva. Il Milan deve invece fare a meno di Saelemaekers, una defezione che toglie un’opzione importante sulle fasce e potrebbe aumentare le responsabilità di Chukwueze. Nell’elenco fornito non sono segnalate squalifiche per nessuna delle due squadre.

Sassuolo – Indisponibili: Boloca (infortunio al ginocchio), Idzes (infortunio alla coscia), Koné (frattura alla gamba). Squalificati: nessuno segnalato.

– Indisponibili: (infortunio al ginocchio), (infortunio alla coscia), (frattura alla gamba). Squalificati: nessuno segnalato. Milan – Indisponibili: Saelemaekers (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il rendimento recente racconta due percorsi diversi: il Sassuolo alterna risultati, ma ha conquistato entrambe le vittorie davanti al proprio pubblico; il Milan ha invece attraversato le prime cinque giornate senza sconfitte. Il bilancio è di 7 punti per i neroverdi e 11 per i rossoneri. Nei cinque incontri elencati, i padroni di casa hanno sempre segnato e subito gol, mentre gli ospiti hanno chiuso due gare con la porta inviolata.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sassuolo 2 1 2 7 Milan 3 2 0 11

Il dettaglio delle cinque partite riportate per ciascuna squadra:

Sassuolo : Atalanta – Sassuolo 2-1 (sconfitta); Sassuolo – Torino 2-1 (vittoria); Bologna – Sassuolo 2-2 (pareggio); Sassuolo – Juventus 3-2 (vittoria); Monza – Sassuolo 2-1 (sconfitta).

: – 2-1 (sconfitta); – 2-1 (vittoria); – 2-2 (pareggio); – 3-2 (vittoria); – 2-1 (sconfitta). Milan: Torino–Milan 1-2 (vittoria); Milan–Venezia 2-0 (vittoria); Juventus–Milan 1-1 (pareggio); Lazio–Milan 2-2 (pareggio); Milan–Lecce 3-0 (vittoria).

L’arbitro di Sassuolo-Milan

A dirigere Sassuolo–Milan sarà Francesco Fourneau, nato a Roma. Gli assistenti saranno Palermo e Rossi L., con Chiffi quarto ufficiale; al VAR Santoro, affiancato da Meraviglia come AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili del direttore di gara riguardano 2 incontri: 52 falli fischiati, 8 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è dunque di 4 cartellini gialli e 26 falli per partita, con un’ammonizione ogni 6,5 falli.

Le pillole e le curiosità di Sassuolo-Milan

La classifica sorride al Milan, ma i precedenti recenti invitano a non sottovalutare il viaggio a Reggio Emilia. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette degli ultimi nove confronti di Serie A contro i rossoneri e arriva alla sfida con una tradizione casalinga convincente: otto vittorie nelle ultime undici gare interne. Il Diavolo cerca invece un risultato utile per completare senza sconfitte le prime sei giornate, traguardo che manca dal 2022-23. A rendere il confronto intrigante sono anche due modi diversi di cercare la porta: i neroverdi hanno tentato 35 conclusioni dalla distanza, contro le 14 degli ospiti. Il Milan, però, guida il campionato per percentuale realizzativa considerando tutti i tentativi, compresi quelli respinti. Sul piano individuale spiccano Berardi, autore di 12 reti contro questa avversaria, e Moreira, già a quota tre gol in appena 127 minuti. Tra memoria e presente, sono due dei protagonisti che potrebbero cambiare il volto della partita.

Il Sassuolo ha trovato il modo di mettere spesso in difficoltà il Milan : sette risultati utili negli ultimi nove incroci di Serie A, con quattro vittorie e tre pareggi. È inoltre imbattuto nelle tre sfide più recenti, la sua migliore striscia contro i rossoneri nella competizione.

ha trovato il modo di mettere spesso in difficoltà il : sette risultati utili negli ultimi nove incroci di Serie A, con quattro vittorie e tre pareggi. È inoltre imbattuto nelle tre sfide più recenti, la sua migliore striscia contro i rossoneri nella competizione. L’ultima visita del Milan sul campo del Sassuolo si è chiusa con una sconfitta, interrompendo una serie di otto trasferte senza ko, composta da sei successi e due pareggi. Due sconfitte esterne consecutive contro i neroverdi non si verificano dal 2016, quando furono tre.

sul campo del si è chiusa con una sconfitta, interrompendo una serie di otto trasferte senza ko, composta da sei successi e due pareggi. Due sconfitte esterne consecutive contro i neroverdi non si verificano dal 2016, quando furono tre. Nei gironi d’andata, invece, il bilancio recente favorisce i rossoneri: il Sassuolo ha vinto soltanto una delle ultime dieci sfide, pareggiandone tre e perdendone sei. L’eccezione è il 3-1 in rimonta del 28 novembre 2021, con i gol di Scamacca e Berardi e l’autorete di Kjaer .

ha vinto soltanto una delle ultime dieci sfide, pareggiandone tre e perdendone sei. L’eccezione è il 3-1 in rimonta del 28 novembre 2021, con i gol di e e l’autorete di . Dopo tre vittorie e due pareggi, il Milan può chiudere imbattuto le prime sei giornate per la prima volta dal 2022-23. Un pareggio porterebbe però a tre i segni X nelle prime sei gare, situazione che non si registra dal 2018-19.

può chiudere imbattuto le prime sei giornate per la prima volta dal 2022-23. Un pareggio porterebbe però a tre i segni X nelle prime sei gare, situazione che non si registra dal 2018-19. Il fattore campo è un’arma concreta per il Sassuolo , vincente in otto delle ultime undici partite interne di Serie A, con tre sconfitte. Dall’inizio del ritorno dello scorso campionato soltanto Inter , con dieci, e Roma , con nove, hanno ottenuto più successi casalinghi; anche il Napoli ne conta otto.

, vincente in otto delle ultime undici partite interne di Serie A, con tre sconfitte. Dall’inizio del ritorno dello scorso campionato soltanto , con dieci, e , con nove, hanno ottenuto più successi casalinghi; anche il ne conta otto. Sassuolo e Monza sono le sole squadre ad aver segnato e subito almeno una rete in ogni gara di questo campionato. I neroverdi hanno trovato il gol in tutte le prime sei giornate stagionali soltanto nel 2015-16, nel 2018-19 e nel 2020-21.

e sono le sole squadre ad aver segnato e subito almeno una rete in ogni gara di questo campionato. I neroverdi hanno trovato il gol in tutte le prime sei giornate stagionali soltanto nel 2015-16, nel 2018-19 e nel 2020-21. Il Sassuolo non teme le conclusioni da lontano: ne ha tentate 35, superato soltanto da Como con 41 e Juventus con 38. Il Milan è invece all’estremo opposto, con 14 tentativi dalla distanza, il minimo del torneo insieme al Parma .

non teme le conclusioni da lontano: ne ha tentate 35, superato soltanto da con 41 e con 38. Il è invece all’estremo opposto, con 14 tentativi dalla distanza, il minimo del torneo insieme al . La concretezza premia il Milan : dieci gol su 64 tentativi complessivi valgono una percentuale realizzativa del 15,6%, la migliore della Serie A. Il Sassuolo ha prodotto 86 conclusioni, 22 in più, segnando nove reti.

: dieci gol su 64 tentativi complessivi valgono una percentuale realizzativa del 15,6%, la migliore della Serie A. Il ha prodotto 86 conclusioni, 22 in più, segnando nove reti. Berardi è uno specialista contro il Milan : 12 gol in 20 confronti di Serie A. Nella storia del torneo soltanto Piola , con 22, e Chiesa , con 14, hanno segnato di più ai rossoneri; a quota 12 figurano anche Di Natale , Reguzzoni e Nyers .

è uno specialista contro il : 12 gol in 20 confronti di Serie A. Nella storia del torneo soltanto , con 22, e , con 14, hanno segnato di più ai rossoneri; a quota 12 figurano anche , e . L’impatto di Moreira è stato immediato: tre gol in tre presenze, per un totale di appena 127 minuti. Negli anni Duemila soltanto Balotelli, nel 2013, e Piatek, nel 2019, hanno segnato quattro reti nelle prime quattro gare di Serie A con il Milan.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Milan

Il Milan abbina maggiore controllo del pallone e migliore tenuta difensiva: possesso medio del 60,4%, contro il 46,8% del Sassuolo, e appena 4 gol subiti contro 9. La media delle reti incassate è di 0,8 a partita per i rossoneri e 1,8 per i neroverdi. Davanti, il divario è più contenuto: dieci gol contro nove. Il Sassuolo ha però centrato lo specchio 35 volte, rispetto alle 21 degli ospiti, e ha conquistato più corner, 23 contro 14. La precisione nei passaggi è simile, 88,01% contro 89,01%. Per leggere correttamente i dati sui tiri, i totali stagionali di 61 e 47 escludono le conclusioni bloccate: aggiungendo rispettivamente 25 e 17 tentativi respinti si ottengono gli 86 e 64 citati nelle pillole.

Tra i marcatori del Sassuolo guida Adžić con 3 reti; seguono Berardi, Bowie, Doig, Esposito, Odenthal e Volpato, tutti a quota 1. Nel Milan il miglior realizzatore è Moreira, con 3 gol, davanti a Cisse e Rabiot, a quota 2, quindi Ramos e Pulisic, con 1. Il totale rossonero comprende anche un’autorete a favore. Negli assist, i neroverdi hanno cinque leader a pari merito con 1: Adžić, Bakola, Laurienté, Leysen e Matić. Per gli ospiti comandano Chukwueze e Rabiot con 2. I più ammoniti sono Lipani e Pavlović, entrambi con 2 gialli nelle rispettive squadre; non sono riportati dati sui cartellini rossi, quindi non è possibile indicare un primatista. Tra i portieri, Maignan conta 2 partite senza subire gol e 13 parate. Nel riepilogo neroverde Muric ha giocato tutte e cinque le gare, con 21 parate e nessuna porta inviolata; per Turati, indicato nella probabile formazione, non sono disponibili statistiche stagionali.

Statistica Sassuolo Milan Posizione in classifica 10ª 5ª Punti 7 11 Partite giocate 5 5 Vittorie 2 3 Pareggi 1 2 Sconfitte 2 0 Gol segnati 9 10 Gol subiti 9 4 Media gol segnati 1,8 2,0 Media gol subiti 1,8 0,8 Possesso palla medio 46,8% 60,4% Precisione nei passaggi 88,01% 89,01% Tiri complessivi, inclusi quelli bloccati 86 64 Tiri esclusi quelli bloccati 61 47 Tiri nello specchio 35 21 Precisione di tiro, esclusi i tentativi bloccati 57,38% 44,68% Conclusioni da fuori area 35 14 Calci d’angolo 23 14 Assist totali 5 8 Falli commessi 44 51 Cartellini gialli 7 8 Cartellini rossi Dato non riportato Dato non riportato Miglior marcatore Adžić: 3 Moreira: 3 Leader negli assist Adžić, Bakola, Laurienté, Leysen, Matić: 1 Chukwueze, Rabiot: 2 Giocatore più ammonito Lipani: 2 Pavlović: 2 Porta inviolata del portiere impiegato nelle prime cinque gare Muric: 0 Maignan: 2 Parate del portiere impiegato nelle prime cinque gare Muric: 21 Maignan: 13

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FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Milan? Sassuolo-Milan si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle ore 18:00 italiane, per la 6ª giornata di Serie A 2026-27. Dove si gioca Sassuolo-Milan? La partita si disputa al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l'arbitro di Sassuolo-Milan? L'arbitro è Francesco Fourneau. Gli assistenti sono Palermo e Rossi L., il quarto ufficiale è Chiffi. Al VAR c'è Santoro, con Meraviglia come AVAR.