Sassuolo-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Sassuolo–Milan mette alla prova le ambizioni europee rossonere nella 6ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle 18:00 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Neroverdi decimi con 7 punti: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 9 gol segnati e 9 subiti. Ospiti quinti a quota 11, imbattuti con 3 successi e 2 pareggi, 10 reti fatte e 4 incassate. Non un big match di vertice, ma un esame insidioso per il Diavolo contro una squadra finora sempre vincente in casa.
- Probabili formazioni di Sassuolo-Milan
- Gli indisponibili di Sassuolo-Milan
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sassuolo-Milan
- Le pillole e le curiosità di Sassuolo-Milan
- Le statistiche stagionali di Sassuolo e Milan
Probabili formazioni di Sassuolo-Milan
Il Sassuolo dovrebbe affidarsi al 4-3-3, senza rinunciare alla qualità sugli esterni. Davanti si va verso Berardi a destra e Laurienté a sinistra, con Esposito riferimento centrale. Le assenze di Boloca e Koné ridurrebbero le alternative in mezzo: Matić dovrebbe dettare i tempi, affiancato da Thorstvedt e Adžić. Senza Idzes, la coppia centrale potrebbe essere Ćaleta-Car–Leysen, davanti a Turati. Il Milan si orienterebbe sul 3-4-2-1: l’indisponibilità di Saelemaekers dovrebbe favorire Chukwueze sulla corsia destra, con Bartesaghi sul lato opposto. Modrić e Rabiot sarebbero i candidati in mediana; Pulisic e Moreira potrebbero sostenere Ramos. Non risultano squalificati nei dati disponibili.
- Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Ćaleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matić, Adžić; Berardi, Esposito, Laurienté.
- Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Ramos.
Gli indisponibili di Sassuolo-Milan
Le assenze pesano soprattutto sulla profondità della rosa del Sassuolo: senza Boloca e Koné diminuiscono le soluzioni a centrocampo, mentre il forfait di Idzes richiede un adattamento nella coppia difensiva. Il Milan deve invece fare a meno di Saelemaekers, una defezione che toglie un’opzione importante sulle fasce e potrebbe aumentare le responsabilità di Chukwueze. Nell’elenco fornito non sono segnalate squalifiche per nessuna delle due squadre.
- Sassuolo – Indisponibili: Boloca (infortunio al ginocchio), Idzes (infortunio alla coscia), Koné (frattura alla gamba). Squalificati: nessuno segnalato.
- Milan – Indisponibili: Saelemaekers (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Il rendimento recente racconta due percorsi diversi: il Sassuolo alterna risultati, ma ha conquistato entrambe le vittorie davanti al proprio pubblico; il Milan ha invece attraversato le prime cinque giornate senza sconfitte. Il bilancio è di 7 punti per i neroverdi e 11 per i rossoneri. Nei cinque incontri elencati, i padroni di casa hanno sempre segnato e subito gol, mentre gli ospiti hanno chiuso due gare con la porta inviolata.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Sassuolo
|2
|1
|2
|7
|Milan
|3
|2
|0
|11
Il dettaglio delle cinque partite riportate per ciascuna squadra:
- Sassuolo: Atalanta–Sassuolo 2-1 (sconfitta); Sassuolo–Torino 2-1 (vittoria); Bologna–Sassuolo 2-2 (pareggio); Sassuolo–Juventus 3-2 (vittoria); Monza–Sassuolo 2-1 (sconfitta).
- Milan: Torino–Milan 1-2 (vittoria); Milan–Venezia 2-0 (vittoria); Juventus–Milan 1-1 (pareggio); Lazio–Milan 2-2 (pareggio); Milan–Lecce 3-0 (vittoria).
L’arbitro di Sassuolo-Milan
A dirigere Sassuolo–Milan sarà Francesco Fourneau, nato a Roma. Gli assistenti saranno Palermo e Rossi L., con Chiffi quarto ufficiale; al VAR Santoro, affiancato da Meraviglia come AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili del direttore di gara riguardano 2 incontri: 52 falli fischiati, 8 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è dunque di 4 cartellini gialli e 26 falli per partita, con un’ammonizione ogni 6,5 falli.
Le pillole e le curiosità di Sassuolo-Milan
La classifica sorride al Milan, ma i precedenti recenti invitano a non sottovalutare il viaggio a Reggio Emilia. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette degli ultimi nove confronti di Serie A contro i rossoneri e arriva alla sfida con una tradizione casalinga convincente: otto vittorie nelle ultime undici gare interne. Il Diavolo cerca invece un risultato utile per completare senza sconfitte le prime sei giornate, traguardo che manca dal 2022-23. A rendere il confronto intrigante sono anche due modi diversi di cercare la porta: i neroverdi hanno tentato 35 conclusioni dalla distanza, contro le 14 degli ospiti. Il Milan, però, guida il campionato per percentuale realizzativa considerando tutti i tentativi, compresi quelli respinti. Sul piano individuale spiccano Berardi, autore di 12 reti contro questa avversaria, e Moreira, già a quota tre gol in appena 127 minuti. Tra memoria e presente, sono due dei protagonisti che potrebbero cambiare il volto della partita.
- Il Sassuolo ha trovato il modo di mettere spesso in difficoltà il Milan: sette risultati utili negli ultimi nove incroci di Serie A, con quattro vittorie e tre pareggi. È inoltre imbattuto nelle tre sfide più recenti, la sua migliore striscia contro i rossoneri nella competizione.
- L’ultima visita del Milan sul campo del Sassuolo si è chiusa con una sconfitta, interrompendo una serie di otto trasferte senza ko, composta da sei successi e due pareggi. Due sconfitte esterne consecutive contro i neroverdi non si verificano dal 2016, quando furono tre.
- Nei gironi d’andata, invece, il bilancio recente favorisce i rossoneri: il Sassuolo ha vinto soltanto una delle ultime dieci sfide, pareggiandone tre e perdendone sei. L’eccezione è il 3-1 in rimonta del 28 novembre 2021, con i gol di Scamacca e Berardi e l’autorete di Kjaer.
- Dopo tre vittorie e due pareggi, il Milan può chiudere imbattuto le prime sei giornate per la prima volta dal 2022-23. Un pareggio porterebbe però a tre i segni X nelle prime sei gare, situazione che non si registra dal 2018-19.
- Il fattore campo è un’arma concreta per il Sassuolo, vincente in otto delle ultime undici partite interne di Serie A, con tre sconfitte. Dall’inizio del ritorno dello scorso campionato soltanto Inter, con dieci, e Roma, con nove, hanno ottenuto più successi casalinghi; anche il Napoli ne conta otto.
- Sassuolo e Monza sono le sole squadre ad aver segnato e subito almeno una rete in ogni gara di questo campionato. I neroverdi hanno trovato il gol in tutte le prime sei giornate stagionali soltanto nel 2015-16, nel 2018-19 e nel 2020-21.
- Il Sassuolo non teme le conclusioni da lontano: ne ha tentate 35, superato soltanto da Como con 41 e Juventus con 38. Il Milan è invece all’estremo opposto, con 14 tentativi dalla distanza, il minimo del torneo insieme al Parma.
- La concretezza premia il Milan: dieci gol su 64 tentativi complessivi valgono una percentuale realizzativa del 15,6%, la migliore della Serie A. Il Sassuolo ha prodotto 86 conclusioni, 22 in più, segnando nove reti.
- Berardi è uno specialista contro il Milan: 12 gol in 20 confronti di Serie A. Nella storia del torneo soltanto Piola, con 22, e Chiesa, con 14, hanno segnato di più ai rossoneri; a quota 12 figurano anche Di Natale, Reguzzoni e Nyers.
- L’impatto di Moreira è stato immediato: tre gol in tre presenze, per un totale di appena 127 minuti. Negli anni Duemila soltanto Balotelli, nel 2013, e Piatek, nel 2019, hanno segnato quattro reti nelle prime quattro gare di Serie A con il Milan.
Le statistiche stagionali di Sassuolo e Milan
Il Milan abbina maggiore controllo del pallone e migliore tenuta difensiva: possesso medio del 60,4%, contro il 46,8% del Sassuolo, e appena 4 gol subiti contro 9. La media delle reti incassate è di 0,8 a partita per i rossoneri e 1,8 per i neroverdi. Davanti, il divario è più contenuto: dieci gol contro nove. Il Sassuolo ha però centrato lo specchio 35 volte, rispetto alle 21 degli ospiti, e ha conquistato più corner, 23 contro 14. La precisione nei passaggi è simile, 88,01% contro 89,01%. Per leggere correttamente i dati sui tiri, i totali stagionali di 61 e 47 escludono le conclusioni bloccate: aggiungendo rispettivamente 25 e 17 tentativi respinti si ottengono gli 86 e 64 citati nelle pillole.
Tra i marcatori del Sassuolo guida Adžić con 3 reti; seguono Berardi, Bowie, Doig, Esposito, Odenthal e Volpato, tutti a quota 1. Nel Milan il miglior realizzatore è Moreira, con 3 gol, davanti a Cisse e Rabiot, a quota 2, quindi Ramos e Pulisic, con 1. Il totale rossonero comprende anche un’autorete a favore. Negli assist, i neroverdi hanno cinque leader a pari merito con 1: Adžić, Bakola, Laurienté, Leysen e Matić. Per gli ospiti comandano Chukwueze e Rabiot con 2. I più ammoniti sono Lipani e Pavlović, entrambi con 2 gialli nelle rispettive squadre; non sono riportati dati sui cartellini rossi, quindi non è possibile indicare un primatista. Tra i portieri, Maignan conta 2 partite senza subire gol e 13 parate. Nel riepilogo neroverde Muric ha giocato tutte e cinque le gare, con 21 parate e nessuna porta inviolata; per Turati, indicato nella probabile formazione, non sono disponibili statistiche stagionali.
|Statistica
|Sassuolo
|Milan
|Posizione in classifica
|10ª
|5ª
|Punti
|7
|11
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|2
|0
|Gol segnati
|9
|10
|Gol subiti
|9
|4
|Media gol segnati
|1,8
|2,0
|Media gol subiti
|1,8
|0,8
|Possesso palla medio
|46,8%
|60,4%
|Precisione nei passaggi
|88,01%
|89,01%
|Tiri complessivi, inclusi quelli bloccati
|86
|64
|Tiri esclusi quelli bloccati
|61
|47
|Tiri nello specchio
|35
|21
|Precisione di tiro, esclusi i tentativi bloccati
|57,38%
|44,68%
|Conclusioni da fuori area
|35
|14
|Calci d’angolo
|23
|14
|Assist totali
|5
|8
|Falli commessi
|44
|51
|Cartellini gialli
|7
|8
|Cartellini rossi
|Dato non riportato
|Dato non riportato
|Miglior marcatore
|Adžić: 3
|Moreira: 3
|Leader negli assist
|Adžić, Bakola, Laurienté, Leysen, Matić: 1
|Chukwueze, Rabiot: 2
|Giocatore più ammonito
|Lipani: 2
|Pavlović: 2
|Porta inviolata del portiere impiegato nelle prime cinque gare
|Muric: 0
|Maignan: 2
|Parate del portiere impiegato nelle prime cinque gare
|Muric: 21
|Maignan: 13
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Milan?
-
Sassuolo-Milan si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle ore 18:00 italiane, per la 6ª giornata di Serie A 2026-27.
- Dove si gioca Sassuolo-Milan?
-
La partita si disputa al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
- Chi è l'arbitro di Sassuolo-Milan?
-
L'arbitro è Francesco Fourneau. Gli assistenti sono Palermo e Rossi L., il quarto ufficiale è Chiffi. Al VAR c'è Santoro, con Meraviglia come AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.