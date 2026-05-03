Sassuolo-Milan: rosso a Tomori dopo 23’, gol lampo Berardi, tre rigori negati, Allegri incredulo

La prova dell’arbitro napoletano Maresca al Maipei Stadium nella gara della 35esima giornata di serie A analizzata al microscopio da Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In neanche mezzora succede di tutto in Sassuolo-Milan. C’è un gol lampo di Berardi contestato dai rossoneri, tre rigori richiesti (due dal Milan e uno dal Sassuolo) e negati da Maresca e un’espulsione per doppio giallo a Tomori. Ecco cosa è successo.

Sassuolo-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Si fa subito sul serio. Proteste al 5′ sul gol di Berardi che per il Milan è viziato da un fallo di Thorstvedt su Jashari. Per l’arbitro è tutto buono. Poco dopo Leao chiede un rigore per un dubbio mani in area di Berardi, all’8′ il primo giallo: è per Tomori per un fallo su Thorstvedt. Al 9′ Laurentiè in contropiede scappa verso la porta e in area va giù dopo un contatto con Gabbia. L’arbitro sorvola ancora. Maresca non vede subito dopo neanche un fallo al limite dell’area su Pavlovic. Atmosfera tesissima.

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Un altro rigore negato

Al 16′ altro rigore reclamato dal Milan con Nkunku che va giù in area dopo un contatto dubbio con Matic e Konè ma Maresca è irremovibile. Al 16′ altro rigore reclamato dal Milan con Nkunku che va giù in area dopo un contatto dubbio con Matic e Konè ma Maresca è irremovibile. Al 23′ il Milan resta in 10: secondo giallo per Tomori dopo un brusco intervento su Laurentiò. Allegri chiede spiegazioni incredulo.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Dazn Luca Marelli che parte dal gol lampo di Berardi: “In realtà è vero che c’è stato un contrasto corpo contro corpo ma poi Jashari è caduto per inerzia dopo il contatto ma la rete è regolare. Sul rigore chiesto da Leao il braccio di Berardi c’è stato ma era attaccato al corpo, subito dopo il contatto in area tra Gabbia e Laurentiè c’è stato ma è stato giudicato troppo lieve per concedere un rigore”.

Per Marelli Maresca non fa errori: “Sul rigore reclamato da Nkunku il contatto è stato basso e siamo nella stessa situazione di prima con Gabbia e Laurentiè”. Infine sul rosso a Tomori spiega Marelli: “Il secondo giallo è per Spa e ci sta tutto”

Chi è l’arbitro Maresca

Fabio Maresca, la scelta per Sassuolo-Milan, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. Due anni fa è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma l’anno scorso dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e recentemente in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza. Ultima uscita in A in Atalanta-Juve.

I precedenti con le due squadre

Il fischietto napoletano aveva incontrato il Sassuolo per 14 volte con uno ‘score’ di una vittoria, 4 pareggi e 9 sconfitte. Erano, invece, 17 i precedenti con il Milan con un bilancio di 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Maresca è coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bercigli con Marinelli IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar.