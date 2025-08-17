Da Sassuolo-Napoli a Inter-Torino le probabili formazioni di Serie A: oggi le big giocherebbero così

Come scenderanno in campo il Napoli Campione di Italia e l'Inter alla prima di Serie A? Le probabili formazioni delle squadre più attese

Meno di una settimana al ritorno della Serie A. Ma come giocheranno le big alla prima di campionato? Gli azzurri apriranno il campionato da Campioni di Italia e sfideranno il Sassuolo a Reggio Emilia sabato 23 agosto a partire dalle 18:30. A chiudere la prima giornata di Serie A ci sarà, invece, l’Inter che scenderà in campo, in casa, e affronterà il Torino del neo tecnico Marco Baroni. Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli, Inter-Torino e delle altre big del campionato italiano.

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: Conte cambia tutto

Il Napoli alla prima giornata della nuova Serie A 2025-26 non avrà il suo bomber principale in campo: Romelu Lukaku. Il belga, costretto ad uscire per infortunio nell’ultima amichevole in ritiro a Castel di Sangro contro l’Olympiacos, salterà sicuramente la gara contro il Sassuolo. In attesa degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio del bomber (ad ora si presume sia solo risentimento muscolare e non stiramento o strappo), Conte si prepara a cambiare tutto.

Il Napoli, dopo numerose prove tattiche in ritiro del nuovo sistema di gioco 4-4-2, potrebbe scendere in campo con la coppia inedita d’attacco Lucca-De Bruyne; a loro supporto a centrocampo ci potranno essere Politano sulla destra, Lobotka e Anguissa centrali e McTominay schierato in posizione di esterno sinistro. In difesa ci si aspetta Di Lorenzo sulla destra, Rrahmani e Beukema centrali e Olivera a sinitra. In porta potrebbe debuttare il neo acquisto Milinkovic Savic al posto di Meret.

Per il Sassuolo di Fabio Grosso, invece, si prevede il 4-3-3: Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic/Candé, Doig; Thorstvedt, Koné, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté/Volpato.

Inter–Torino, le probabili formazioni: torna la Thu-La

La nuova Inter di Chivu prende piede. Archiviata la forte delusione dell’eliminazione al Mondiale per club e le polemiche scaturite subito dopo lite tra Lautaro e Calhanoglu, il neo tecnico dei nerazzurri si prepara ad affrontare la squadra di Baroni con il solito 3-5-2 (dell’ex Inzaghi).

Tra i pali si attende Sommer, titolare anche nell’ultima amichevole contro l’Olympiacos (vinta per 2-0 dall’Inter); centrali di difesa Pavard-Acerbi-Bastoni. A centrocampo, invece, mancheranno di sicuro Frattesi (infortunato all’ernia inguinale fino a fine agosto) e Calhanoglu (squalificato). Dumfries dovrebbe giocare sulla destra al fianco di Barella, Sucic, Mkhitaryan e Luis Henrique sulla sinistra (al posto di Dimarco infortunato). In attacco si attende dal 1′ la coppia Thuram-Lautaro.

Per il Torino, invece, si attende il 4-2-3-1 con: Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Masina; Anjorin, Casadei; Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Adams.

Milan: probabile formazione al debutto di Allegri in Serie A

Tanta curiosità anche per il nuovo Milan di Allegri: il tecnico livornese cambia tutto e nel ritiro ha provato il 3-5-2 e il 3-4-2-1. Si prevede Maignan tra i pali con Pavlovic-Tomori-Terracciano; Musah a destra e Ricci e Fofana centrali con Saelemaekers candidato ad essere titolare sulla sinistra, Loftus-Cheek e Pulisic dovrebbero agire alle spalle di Leao prima punta.

Juventus: in campo così alla prima di Serie A

Cambia tutto anche Tudor che prova in ritiro il 3-4-3 per la Juventus. Alla prima di Serie A, i bianconeri dovrebbero scendere così in campo: Di Gregorio tra i pali; la coppia a tre di difesa con Gatti-Bremer-Kelly; Nico Gonzalez sulla destra, Koopmeiners e Thuram centrali di centrocampo e Cambiaso sulla sinistra. Trio d’attacco con Conceicao-David-Yildiz.