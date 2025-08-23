Sassuolo-Napoli, moviola: mancano un rigore e un cartellino rosso, c’è un solo espulso

La prova dell’arbitro Ayroldi al Maipei Stadium nella prima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto pugliese ha ammonito tre giocatori

Giovanni Ayroldi, la scelta di Rocchi per Sassuolo-Napoli, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. Due anni fa è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ha debuttato nella scorsa stagione in Parma-Fiorentina senza commettere errori ed ha lasciato un po’ a desiderare poi in Genoa-Verona e Torino-Como per poi stabilizzarsi come rendimento. Vediamo come se l’è cavata al Maipei Stadium.

I precedenti di Ayroldi con gli azzurri

Con l’arbitro pugliese il Napoli era imbattuto in Serie A con 2 vittorie e 2 pareggi. L’unica sconfitta era arrivata in Coppa Italia nel 2022. L’ultima gara arbitrata dal fischietto pugliese con i colori azzurri protagonisti fu Bologna-Napoli 0-0 del settembre 2023.

L’arbitro ha espulso Konè

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Yoshikawa con Rapuano IV uomo, Di Bello al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito Lucca, Berardi, Konè che prende il secondo giallo al 79’ e viene espulso.

Sassuolo-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ il Napoli chiede un rigore per un mani in area di Doig su cross di Anguissa, il tocco col gomito destro c’è, l’arbitro lascia correre. Al 27′ graziato Lucca: Laurentie sfugge all’attaccante azzurro e viene atterrato per la maglia. Giallo che ci sarebbe potuto essere. Primo ammonito della gara è proprio Lucca a inizio ripresa: il bomber travolge Doig, sarebbe potuto essere il secondo giallo per lui. Al 56′ ammonito Berardi per un colpo proibito su McTominay.

Al 67’ ammonito Konè per un fallo che impedisce la ripartenza di Lucca. Lo stesso Konè rimedia il secondo giallo al 79’ per un intervento imprudente su Lucca e il Sassuolo chiude in 10. Dopo il recupero Sassuolo-Napoli finisce 0-2.