Marcello Trotta lascerà probabilmente il Sassuolo entro la fine di agosto.

Al club neroverde è infatti arrivata un'offerta dal Charleroi, club belga, che vorrebbe acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Un'altra possibilità per l'attaccante ex Crotone è quella di trasferirsi in Spagna, dove diverse società si sono mostrate interessate.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 18:15