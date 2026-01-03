Sassuolo-Parma, moviola: quanti dubbi sul di Pellegrino, nessuno ha visto un fallo

La prova dell’arbitro abruzzese Ermanno Feliciani al Maipei Stadium nell’anticipo della diciottesima giornata di serie A analizzata al microscopio

Ermanno Feliciani, direttore di gara della sezione di Teramo, è stata la scelta per Sassuolo-Parma. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo tre stagioni in Serie A. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A fino ad Atalanta-Empoli, In questa stagione ultima uscita in Roma-Como, vediamo come se l’è stavolta il fischietto abruzzese al Maipei Stadium.

I precedenti di Feliciani con Sassuolo e Parma

Due soli precedenti tra l’arbitro Feliciani e il Sassuolo: il ko a Empoli del 2022 per 1-0 e la sconfitta contro il Genoa alla decima giornata in questa stagione. Tre precedenti tra Serie A e Serie B invece tra l’arbitro della sezione di Teramo e il Parma: 2 pareggi e una vittoria.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Zezza con Galipò IV uomo, Meraviglia al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Matic, Circati, Walukiewicz.

Sassuolo-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 12′ il gol di Thorstvedt, bravissimo a girare di testa e a battere Corvi. Arriva il pari al 24′ ma tra le polemiche da parte del Sassuolo per un presunto fallo di Circati su Pinamonti a inizio azione. La palla arriva a Pellegrino che riceve palla spalle alla porta, la lascia scorrere saltando un avversario e proteggendola col fisico, per poi scoccare un sinistro a giro da fuori area che non dà scampo a Muric. Per l’arbitro è tutto regolare, il Var non interviene. Primo giallo al 58’ per Matic per fallo su Bernabè. All’89’ ammonito Circati, poco dopo anche Walukiewicz. Dopo 4′ di recupero la gara finisce 1-1.