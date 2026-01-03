Sassuolo-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo–Parma accende il derby emiliano della 18a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00. Neroverdi al 9° posto con 22 punti in 17 gare (6 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte; 22 gol fatti, 21 subiti), ducali 15° a quota 17 in 16 partite (4 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 11 segnati, 18 incassati). Sfida da metà classifica con risvolti salvezza: Sassuolo cerca continuità, Parma punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sassuolo-Parma
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Sassuolo e Parma
Probabili formazioni
Si va verso un 4-3-3 per il Sassuolo: Muric dovrebbe guidare da dietro, con catena di destra che potrebbe passare da Walukiewicz e spinta di Thorstvedt. In mezzo regia di Matic, mentre davanti tridente in cui Volpato e Laurienté potrebbero affiancare Pinamonti. Le assenze di Berardi, Boloca e Pieragnolo pesano, con Romagna e Paz da valutare. Nel Parma si profila un 3-5-2: dietro affidamento su Delprato, Circati, Valenti; fasce a Britschgi e Valeri. In mediana qualità di Bernabé e gamba di Keita, con Sørensen come opzione di equilibrio. Davanti Ondrejka dovrebbe affiancare Pellegrino, ma resta un ballottaggio. Da monitorare i problemi fisici di Ndiaye, Suzuki e Frigan; al momento non si segnalano squalifiche di rilievo.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
- Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino.
Gli indisponibili
Nel Sassuolo resta il peso dell’assenza di Berardi e dei forfait di Boloca e Pieragnolo, con Romagna e Paz che potrebbero non essere al meglio. Il Parma monitora Ndiaye e la condizione di Suzuki, mentre Frigan è ai box da tempo. Situazione in evoluzione fino alla rifinitura.
- Sassuolo: Berardi (infortunio alla coscia); Romagna (infortunio al polpaccio); Boloca (infortunio al ginocchio); Paz (infortunio muscolare); Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore).
- Parma: Suzuki (frattura al dito); Ndiaye (infortunio all’inguine); Frigan (lesione del legamento crociato anteriore).
Le ultime partite giocate
Momento altalenante per il Sassuolo, che alterna prove solide a qualche passaggio a vuoto. Il Parma ha trovato slancio esterno ma fatica a dare continuità in casa. Trend recenti che lasciano aperto ogni pronostico in un derby spesso deciso dagli episodi.
|Sassuolo
|ko
|ok
|x
|ko
|x
|Parma
|ok
|ko
|ok
|ko
|ok
- Sassuolo
Como–Sassuolo 2-0; Sassuolo–Fiorentina 3-1; Milan–Sassuolo 2-2; Sassuolo–Torino 0-1; Bologna–Sassuolo 1-1.
- Parma
Verona–Parma 1-2; Parma–Udinese 0-2; Pisa–Parma 0-1; Parma–Lazio 0-1; Parma–Fiorentina 1-0.
L’arbitro di Sassuolo-Parma
Dirige Ermanno Feliciani. Nella Serie A 2025/26 ha arbitrato 6 gare, con 1 rigore assegnato, 22 ammonizioni e nessuna espulsione: media di 3,6 cartellini a partita e 6,6 falli per cartellino. Team arbitrale: assistenti Lo Cicero e Zezza, IV Galipò, VAR Meraviglia, AVAR Pezzuto.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: LO CICERO – ZEZZA
- IV: GALIPÒ
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: PEZZUTO
Informazioni interessanti sul match
Derby emiliano dalle molte sfumature: il Parma storicamente se l’è giocata alla pari con il Sassuolo, strappando spesso risultati pesanti. I neroverdi, però, al MAPEI sanno rendersi spigolosi, pur con una tendenza a faticare a trovare la via del gol contro i gialloblù. L’inizio d’anno non è tradizionalmente prodigo per il Sassuolo, mentre il Parma arriva con fiducia dopo un filotto esterno in crescita. Occhi su Muharemovic, ormai difensore totale, e su Pellegrino, riferimento aereo e terminale di molte ripartenze. Dettagli, calci piazzati e gestione dei duelli potrebbero indirizzare l’equilibrio.
- Il Parma ha vinto 5 delle 10 sfide totali di Serie A col Sassuolo (2N, 3P): tra i derby emiliani, è una delle avversarie contro cui i ducali hanno la miglior percentuale di successi.
- Il Sassuolo non ha segnato in 3 delle 5 gare casalinghe di A contro il Parma: per i neroverdi è una delle percentuali più alte di clean sheet subiti in casa contro un singolo avversario.
- Nelle ultime 12 di campionato, il Sassuolo non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 4N, 4P): andamento imprevedibile.
- Prima dell’Epifania storicamente amara: solo due vittorie del Sassuolo alla prima gara dell’anno nelle precedenti 13 stagioni di A.
- Nel 2024 e 2025 il Parma ha iniziato l’anno pareggiando: non ha mai infilato tre pari consecutivi nella prima dell’anno in Serie A.
- Sassuolo a una vittoria dal quarto successo interno nelle prime 9: traguardo centrato solo nel 2015/16 e 2016/17.
- Il Parma ha vinto 3 delle ultime 5 di A (2P) e non centra due successi di fila dal 2020: obiettivo striscia.
- Ducali in slancio esterno: due vittorie di fila fuori casa; a tre non ci arrivano dal 2014.
- Muharemovic, classe 2003, è tra i pochi difensori nei top 10 campionati con almeno 2 gol e 2 assist: impatto da box-to-box arretrato.
- Pellegrino ha preso parte al 45% dei gol del Parma (4+1): domina nei duelli aerei tra gli attaccanti.
Le statistiche stagionali di Sassuolo e Parma
Possesso medio 45,4% per il Sassuolo, 42,5% per il Parma. Neroverdi più produttivi (22 gol a 11) e con migliore precisione al tiro (47,5% vs 38,1%), ducali più equilibrati dietro (5 clean sheet a 4) e PPDA leggermente più aggressivo (13,8 vs 14,8). Parità nei duelli complessivi, con il Parma più presente nei contrasti aerei, il Sassuolo più pericoloso su palla inattiva.
Marcatori: Pinamonti e Berardi 4, Lauriente e Kone 3 per il Sassuolo; Pellegrino 4, Bernabe 2 per il Parma. Assist: Volpato 4 e Lauriente 3 tra i neroverdi; Bernabe e Britschgi 2 nei ducali. Fair play: più ammoniti Thorstvedt (5) per Sassuolo e Pellegrino/Delprato (3) per Parma; rossi a Kone (2° giallo) e per i ducali a Troilo e Ordonez. Clean sheet portieri: Muric 4; per il Parma Suzuki 3 e Corvi 2.
|Sassuolo
|Parma
|Partite giocate
|17
|16
|Punti
|22
|17
|Numero di partite vinte
|6
|4
|Numero di partite pareggiate
|4
|5
|Numero di partite perse
|7
|7
|Gol totali segnati
|22
|11
|Gol totali subiti
|21
|18
|Clean sheet
|4
|5
|Percentuale possesso palla
|45,4
|42,5
|Tiri totali
|137
|126
|Precisione tiri (%)
|47,5
|38,1
|PPDA
|14,8
|13,8
|Cartellini gialli
|39
|29
|Cartellini rossi
|1
|3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Sassuolo-Parma?
-
Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Sassuolo-Parma?
-
Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Sassuolo-Parma?
-
Ermanno Feliciani; assistenti Lo Cicero e Zezza, IV Galipò, VAR Meraviglia, AVAR Pezzuto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.