Sassuolo-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Parma di Serie A 2025-26, 18a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Sassuolo–Parma accende il derby emiliano della 18a giornata di Serie A 2025-26: si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00. Neroverdi al 9° posto con 22 punti in 17 gare (6 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte; 22 gol fatti, 21 subiti), ducali 15° a quota 17 in 16 partite (4 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 11 segnati, 18 incassati). Sfida da metà classifica con risvolti salvezza: Sassuolo cerca continuità, Parma punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.

Probabili formazioni

Si va verso un 4-3-3 per il Sassuolo: Muric dovrebbe guidare da dietro, con catena di destra che potrebbe passare da Walukiewicz e spinta di Thorstvedt. In mezzo regia di Matic, mentre davanti tridente in cui Volpato e Laurienté potrebbero affiancare Pinamonti. Le assenze di Berardi, Boloca e Pieragnolo pesano, con Romagna e Paz da valutare. Nel Parma si profila un 3-5-2: dietro affidamento su Delprato, Circati, Valenti; fasce a Britschgi e Valeri. In mediana qualità di Bernabé e gamba di Keita, con Sørensen come opzione di equilibrio. Davanti Ondrejka dovrebbe affiancare Pellegrino, ma resta un ballottaggio. Da monitorare i problemi fisici di Ndiaye, Suzuki e Frigan; al momento non si segnalano squalifiche di rilievo.

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz , Idzes , Muharemović , Doig ; Thorstvedt , Matic , Kone ; Volpato , Pinamonti , Laurienté .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino.

Gli indisponibili

Nel Sassuolo resta il peso dell’assenza di Berardi e dei forfait di Boloca e Pieragnolo, con Romagna e Paz che potrebbero non essere al meglio. Il Parma monitora Ndiaye e la condizione di Suzuki, mentre Frigan è ai box da tempo. Situazione in evoluzione fino alla rifinitura.

Sassuolo : Berardi (infortunio alla coscia); Romagna (infortunio al polpaccio); Boloca (infortunio al ginocchio); Paz (infortunio muscolare); Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore).

: (infortunio alla coscia); (infortunio al polpaccio); (infortunio al ginocchio); (infortunio muscolare); (lesione del legamento crociato anteriore). Parma: Suzuki (frattura al dito); Ndiaye (infortunio all’inguine); Frigan (lesione del legamento crociato anteriore).

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per il Sassuolo, che alterna prove solide a qualche passaggio a vuoto. Il Parma ha trovato slancio esterno ma fatica a dare continuità in casa. Trend recenti che lasciano aperto ogni pronostico in un derby spesso deciso dagli episodi.

Sassuolo ko ok x ko x Parma ok ko ok ko ok

Sassuolo

Como–Sassuolo 2-0; Sassuolo–Fiorentina 3-1; Milan–Sassuolo 2-2; Sassuolo–Torino 0-1; Bologna–Sassuolo 1-1.

Parma

Verona–Parma 1-2; Parma–Udinese 0-2; Pisa–Parma 0-1; Parma–Lazio 0-1; Parma–Fiorentina 1-0.

L’arbitro di Sassuolo-Parma

Dirige Ermanno Feliciani. Nella Serie A 2025/26 ha arbitrato 6 gare, con 1 rigore assegnato, 22 ammonizioni e nessuna espulsione: media di 3,6 cartellini a partita e 6,6 falli per cartellino. Team arbitrale: assistenti Lo Cicero e Zezza, IV Galipò, VAR Meraviglia, AVAR Pezzuto.

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: LO CICERO – ZEZZA

IV: GALIPÒ

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PEZZUTO

Informazioni interessanti sul match

Derby emiliano dalle molte sfumature: il Parma storicamente se l’è giocata alla pari con il Sassuolo, strappando spesso risultati pesanti. I neroverdi, però, al MAPEI sanno rendersi spigolosi, pur con una tendenza a faticare a trovare la via del gol contro i gialloblù. L’inizio d’anno non è tradizionalmente prodigo per il Sassuolo, mentre il Parma arriva con fiducia dopo un filotto esterno in crescita. Occhi su Muharemovic, ormai difensore totale, e su Pellegrino, riferimento aereo e terminale di molte ripartenze. Dettagli, calci piazzati e gestione dei duelli potrebbero indirizzare l’equilibrio.

Il Parma ha vinto 5 delle 10 sfide totali di Serie A col Sassuolo (2N, 3P): tra i derby emiliani, è una delle avversarie contro cui i ducali hanno la miglior percentuale di successi.

ha vinto 5 delle 10 sfide totali di Serie A col (2N, 3P): tra i derby emiliani, è una delle avversarie contro cui i ducali hanno la miglior percentuale di successi. Il Sassuolo non ha segnato in 3 delle 5 gare casalinghe di A contro il Parma : per i neroverdi è una delle percentuali più alte di clean sheet subiti in casa contro un singolo avversario.

non ha segnato in 3 delle 5 gare casalinghe di A contro il : per i neroverdi è una delle percentuali più alte di clean sheet subiti in casa contro un singolo avversario. Nelle ultime 12 di campionato, il Sassuolo non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 4N, 4P): andamento imprevedibile.

non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 4N, 4P): andamento imprevedibile. Prima dell’Epifania storicamente amara: solo due vittorie del Sassuolo alla prima gara dell’anno nelle precedenti 13 stagioni di A.

alla prima gara dell’anno nelle precedenti 13 stagioni di A. Nel 2024 e 2025 il Parma ha iniziato l’anno pareggiando: non ha mai infilato tre pari consecutivi nella prima dell’anno in Serie A.

ha iniziato l’anno pareggiando: non ha mai infilato tre pari consecutivi nella prima dell’anno in Serie A. Sassuolo a una vittoria dal quarto successo interno nelle prime 9: traguardo centrato solo nel 2015/16 e 2016/17.

a una vittoria dal quarto successo interno nelle prime 9: traguardo centrato solo nel 2015/16 e 2016/17. Il Parma ha vinto 3 delle ultime 5 di A (2P) e non centra due successi di fila dal 2020: obiettivo striscia.

ha vinto 3 delle ultime 5 di A (2P) e non centra due successi di fila dal 2020: obiettivo striscia. Ducali in slancio esterno: due vittorie di fila fuori casa; a tre non ci arrivano dal 2014.

Muharemovic , classe 2003, è tra i pochi difensori nei top 10 campionati con almeno 2 gol e 2 assist: impatto da box-to-box arretrato.

, classe 2003, è tra i pochi difensori nei top 10 campionati con almeno 2 gol e 2 assist: impatto da box-to-box arretrato. Pellegrino ha preso parte al 45% dei gol del Parma (4+1): domina nei duelli aerei tra gli attaccanti.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Parma

Possesso medio 45,4% per il Sassuolo, 42,5% per il Parma. Neroverdi più produttivi (22 gol a 11) e con migliore precisione al tiro (47,5% vs 38,1%), ducali più equilibrati dietro (5 clean sheet a 4) e PPDA leggermente più aggressivo (13,8 vs 14,8). Parità nei duelli complessivi, con il Parma più presente nei contrasti aerei, il Sassuolo più pericoloso su palla inattiva.

Marcatori: Pinamonti e Berardi 4, Lauriente e Kone 3 per il Sassuolo; Pellegrino 4, Bernabe 2 per il Parma. Assist: Volpato 4 e Lauriente 3 tra i neroverdi; Bernabe e Britschgi 2 nei ducali. Fair play: più ammoniti Thorstvedt (5) per Sassuolo e Pellegrino/Delprato (3) per Parma; rossi a Kone (2° giallo) e per i ducali a Troilo e Ordonez. Clean sheet portieri: Muric 4; per il Parma Suzuki 3 e Corvi 2.

Sassuolo Parma Partite giocate 17 16 Punti 22 17 Numero di partite vinte 6 4 Numero di partite pareggiate 4 5 Numero di partite perse 7 7 Gol totali segnati 22 11 Gol totali subiti 21 18 Clean sheet 4 5 Percentuale possesso palla 45,4 42,5 Tiri totali 137 126 Precisione tiri (%) 47,5 38,1 PPDA 14,8 13,8 Cartellini gialli 39 29 Cartellini rossi 1 3

FAQ Quando si gioca Sassuolo-Parma? Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Sassuolo-Parma? Al MAPEI Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Parma? Ermanno Feliciani; assistenti Lo Cicero e Zezza, IV Galipò, VAR Meraviglia, AVAR Pezzuto.