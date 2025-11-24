Sassuolo-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo–Pisa apre la 12a giornata di Serie A 2025-26 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore lunedì 24 novembre 2025 alle 20.45. È uno scontro dal peso specifico alto in chiave salvezza: i neroverdi sono 9° con 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte; 14 gol fatti, 12 subiti), i nerazzurri 17° con 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi, 4 sconfitte; 8 gol segnati, 14 incassati). Momento diverso ma posta in palio pesante: per i padroni di casa può essere trampolino, per gli ospiti ossigeno puro.
Si va verso un Sassuolo in 4-3-3: Berardi e Pinamonti dovrebbero guidare l’attacco, con Matic regista e le mezzali Koné e Thorstvedt. Dietro, opzione Walukiewicz a destra e coppia centrale Idzes–Muharemovic con Candé a sinistra. Restano da valutare gli acciaccati, con qualche ballottaggio sulle corsie.
Il Pisa dovrebbe riproporre il 3-5-2 di copertura: terzetto Calabresi–Caracciolo–Canestrelli, esterni pronti a spingere e tanta densità in mezzo con Touré, Vural, Aebischer, Marin. Davanti coppia fisico–attacco della profondità con Nzola e Moreo. Le assenze per infortunio potrebbero pesare soprattutto sulle rotazioni di fascia; nessun squalificato annunciato, ma possibili sorprese last minute.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera.
- Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Vural, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Moreo.
Assenze pesanti su entrambi i fronti. Il Sassuolo perde alternative in difesa e a centrocampo, con tempi di recupero differenziati e un paio di valutazioni dell’ultima ora. Il Pisa deve rinunciare a esperienza e spinta sugli esterni: rotazioni ridotte sulle corsie e attenzione ai minutaggi in mezzo. La gestione dei cambi potrebbe risultare decisiva nell’ultimo terzo di gara.
- Sassuolo – Infortunati: Romagna (infortunio al polpaccio), Boloca (infortunio al ginocchio), Turati (infortunio al braccio), Paz (infortunio muscolare), Vranckx (infortunio da valutare), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore), Volpato (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
- Pisa – Infortunati: Cuadrado (infortunio alla coscia), Tomás Esteves (infortunio all’inguine), Akinsanmiro (infortunio alla spalla), Lusuardi (lesione del legamento collaterale mediale). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Sassuolo in buona tendenza fuori casa e da consolidare al MAPEI, Pisa solido e corto, reduce da una serie positiva che ha ridato fiducia. Entrambe mostrano attenzione difensiva crescente: gara che potrebbe accendersi sui dettagli in area e sulle ripartenze.
Nelle ultime 5 di campionato: Sassuolo 7 punti, Pisa 7 punti. Dettaglio risultati:
- Sassuolo
Lecce-Sassuolo 0-0; Sassuolo-Roma 0-1; Cagliari-Sassuolo 1-2; Sassuolo-Genoa 1-2; Atalanta-Sassuolo 0-3.
- Pisa
Pisa-Verona 0-0; Milan-Pisa 2-2; Pisa-Lazio 0-0; Torino-Pisa 2-2; Pisa-Cremonese 1-0.
L’arbitro di Sassuolo-Pisa
Arbitro designato: Di Marco. Assistenti Zingarelli e Di Giacinto, IV Feliciani, VAR Gariglio, AVAR Aureliano. Direzione affidata a un fischietto in crescita nel massimo campionato, con attenzione alla gestione del contatto e collaborazione costante con la sala VAR.
- Arbitro: DI MARCO
- Assistenti: ZINGARELLI – DI GIACINTO
- IV: FELICIANI
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: AURELIANO
Informazioni interessanti sul match
È la prima volta che Sassuolo e Pisa si affrontano in Serie A, ma i precedenti recenti in cadetteria raccontano di equilibrio con un lieve favore ai neroverdi. I ritmi potrebbero essere scanditi dai due portieri: Muric e Semper sono tra i più impegnati del torneo. La squadra di casa ha raccolto con continuità, soprattutto grazie alla qualità di Berardi, mentre i toscani arrivano da un filotto di imbattibilità che ha ridato ossigeno alla classifica. Occhio ai piazzati: entrambe sanno essere pericolose sulle palle inattive, e a centrocampo la densità nerazzurra può complicare le linee di passaggio. In chiave storyline, pesa anche il recente successo del Pisa sulla Cremonese, che ha interrotto un lunghissimo digiuno in massima serie: l’entusiasmo può bilanciare il maggior tasso tecnico dei padroni di casa. Sarà partita a scacchi: chi sblocca presto, potrebbe incanalarla.
- Prima assoluta in A tra Sassuolo e Pisa: in B bilancio recente favorevole ai neroverdi, con vittoria al MAPEI firmata Moro nell’ultimo incrocio.
- Nelle sfide tra neopromosse di questo campionato ha sempre prevalso la squadra di casa: segnale da non sottovalutare per il MAPEI.
- Sassuolo a 16 punti in 11 gare: tra le neopromosse dei top campionati solo il Sunderland ha fatto meglio.
- Difesa neroverde in crescita: 12 reti concesse dopo 11 turni, dato tra i migliori dell’era recente del Sassuolo.
- Al MAPEI niente pareggi per il Sassuolo: due vittorie e tre sconfitte; attenzione a non infilare il terzo ko interno di fila.
- Il Pisa è tornato a vincere in A dopo oltre 34 anni: centrare il bis sarebbe impresa storica.
- Pisa imbattuto da cinque gare (1V, 4N): robustezza e compattezza come marchio di fabbrica.
- Elevata cinicità neroverde: il Sassuolo trasforma oltre metà delle grandi occasioni create, tra i migliori del torneo.
- Berardi letale con le neopromosse: coinvolto in 18 gol nelle ultime 18 sfide (13 reti, 5 assist).
- Fra i pali, numeri alti: solo pochi portieri hanno più parate di Semper e Muric in questa Serie A.
Le statistiche stagionali di Sassuolo e Pisa
Possesso e precisione per il Sassuolo (45.3% di possesso, 14 gol segnati, 12 subiti), baricentro più basso e pragmatismo per il Pisa (38.6% di possesso, 8 gol fatti, 14 incassati). Tiri nello specchio: neroverdi a 39, nerazzurri a 27; clean sheet 4 a 4. Indice realizzativo migliore per i padroni di casa, mentre gli ospiti primeggiano nei duelli aerei e nella tenuta del blocco difensivo.
Giocatori: per il Sassuolo capocannonieri Berardi e Pinamonti (4), miglior assistman Berardi (3). Per il Pisa guidano Moreo e Nzola (2), assist a quota 1 per Tramoni e Akinsanmiro. Più ammoniti: Doig (4) per i neroverdi; diversi nerazzurri a quota 2. Espulsioni: Koné (1) per il Sassuolo, Touré (1) per il Pisa. Clean sheet: Muric 4, Semper 4.
|Sassuolo
|Pisa
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|5
|1
|Pareggi
|1
|6
|Sconfitte
|5
|4
|Gol fatti
|14
|8
|Gol subiti
|12
|14
|Possesso palla (%)
|45.3
|38.6
|Tiri in porta
|39
|27
|Tiri totali
|84
|81
|Accuracy tiri (%)
|46.43
|33.33
|Clean sheet
|4
|4
|Cartellini gialli
|25
|20
|Cartellini rossi
|1
|1
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Pisa?
-
Sassuolo-Pisa si gioca lunedì 24 novembre 2025 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Sassuolo-Pisa?
-
La partita si disputa al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.
- Chi è l’arbitro di Sassuolo-Pisa?
-
L’arbitro designato è Di Marco, con assistenti Zingarelli e Di Giacinto; IV uomo Feliciani, VAR Gariglio, AVAR Aureliano.
