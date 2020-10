Sassuolo, ribaltone a Bologna: pazzo 3-4

Il Sassuolo ha superato per 4-3 il Bologna al Dall’Ara nell’anticipo delle 12.30 della quarta giornata di Serie A. I neroverdi si sono imposti in un match ricco di colpi di scena, aperto da una rete di Soriano al 9′. Berardi ha pareggiato al 18′ ma poi i rossoblu hanno allungato con Svanberg e Orsolini.

Nell’ultima mezz’ora di match il ribaltone: Djuricic ha accorciato, Caputo ha trovato il 3-3 al 70′, e 7 minuti dopo un’autorete di Tomiyasu ha regalato la vittoria alla squadra ospite. In classifica il Sassuolo è così secondo a quota 10 punti, terza sconfitta in quattro partite per i rossoblu di Mihajlovic.

OMNISPORT | 18-10-2020 15:00