Sassuolo: "Riscatteremo Locatelli"

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida con il Milan ha parlato di mercato e in particolare del futuro di Manuel Locatelli.

"Noi lo abbiamo preso in prestito con un obbligo di riscatto, il giocatore rimarrà al Sassuolo, è una cosa quasi ormai definita. Siamo soddisfatti per il suo rendimento, abbiamo fatto una scelta importante, è un giocatore di ottime qualità. In questo ruolo, in Italia, non ce ne sono tanti. Ormai sono un po’ di anni che gioca ma non dobbiamo dimenticarci che ha venti anni".

SPORTAL.IT | 02-03-2019 18:55