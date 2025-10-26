Sassuolo-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Roma di Serie A 2025-26, 8a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Sassuolo–Roma è il piatto forte dell’8a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia il 26 ottobre 2025 alle 15:00. In classifica, Sassuolo all’11° posto con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte; 8 gol fatti, 8 subiti), Roma terza con 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte; 7 gol segnati, 3 incassati).

Probabili formazioni di Sassuolo-Roma

A ore dal via, il Sassuolo dovrebbe riproporre il 4-3-3: Muric tra i pali e catena di destra che potrebbe confermare Walukiewicz con Romagna e Idzes al centro, Doig a sinistra. In mezzo, regia a Matic, con Vranckx e Kone mezzali; davanti il tridente Berardi–Pinamonti–Lauriente. Pesano le assenze di Boloca e Pieragnolo, ma non è esclusa l’opzione Thorstvedt a gara in corso, così come le carte Fadera e Cheddira.

La Roma si orienterebbe sul 3-4-2-1: Svilar; terzetto Celik, Mancini, Ndicka; quinti Wesley e Tsimikas con Cristante e Kone in mezzo; sulla trequarti Soule e Dybala alle spalle di Dovbyk. Out Angelino, mentre restano dubbi tattici: possibile inserimento di Hermoso o Rensch dietro, con El Shaarawy e Baldanzi alternative dalla panchina; in attacco opzione Ferguson.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Romagna, Idzes, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soule, Dybala; Dovbyk.

Gli indisponibili di Sassuolo-Roma

Sassuolo – Infortunati: Satalino (problema non specificato), Boloca (infortunio al ginocchio), Paz (infortunio al polpaccio), Muharemovic (infortunio al piede), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Satalino (problema non specificato), Boloca (infortunio al ginocchio), Paz (infortunio al polpaccio), Muharemovic (infortunio al piede), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Roma – Infortunati: Angelino (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Sassuolo in crescita con tre successi recenti, Roma solida nonostante due ko di misura. Di seguito forma e dettaglio degli ultimi cinque match.

Sassuolo ok ko ok ok x Roma ko ok ok ok ko

Nelle ultime 5 di campionato: Sassuolo 10 punti; Roma 9 punti.

Sassuolo

Sassuolo-Lazio 1-0; Inter-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Udinese 3-1; Verona-Sassuolo 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0.

Roma

Roma-Torino 0-1; Lazio-Roma 0-1; Roma-Verona 2-0; Fiorentina-Roma 1-2; Roma-Inter 0-1.

L’arbitro di Sassuolo-Roma

La gara sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. In questa Serie A 2025/26 ha arbitrato 3 partite, fischiando 76 falli, 11 fuorigioco, nessun rigore, con una media di 2,0 ammonizioni a gara (6 gialli complessivi) e nessuna espulsione. Al MAPEI Stadium il suo metro potrebbe favorire ritmi alti, specie con una Roma aggressiva in pressione e un Sassuolo rapido nelle transizioni.

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: BERTI – FONTEMURATO

IV: FABBRI

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA

Informazioni interessanti

Match che intriga per storia e stato di forma: il Sassuolo arriva con la porta spesso inviolata nelle ultime uscite e un bilancio complessivo confortante dopo sette turni; la Roma, regina esterna del 2025, ha costruito gran parte delle sue certezze lontano dall’Olimpico, con una difesa arcigna (solo tre gol subiti) e un piano gara pragmatico.

Il Sassuolo ha vinto 2 volte su 22 in A contro la Roma , con ben nove pari: serie storica che racconta sfide spesso combattute.

ha vinto 2 volte su 22 in A contro la , con ben nove pari: serie storica che racconta sfide spesso combattute. Al Mapei la Roma insegue il record: potrebbe centrare la 7ª vittoria esterna sul Sassuolo in Serie A.

insegue il record: potrebbe centrare la 7ª vittoria esterna sul in Serie A. Sassuolo reduce da due clean sheet consecutivi: il terzo di fila sarebbe un primato che manca dal novembre 2020.

reduce da due clean sheet consecutivi: il terzo di fila sarebbe un primato che manca dal novembre 2020. Con almeno 10 punti dopo 7 turni, i neroverdi replicano partenze brillanti già viste nel 2015/16, 2018/19 e 2020/21.

La Roma non pareggia in A da 13 gare: striscia che evidenzia un approccio da “dentro o fuori”.

non pareggia in A da 13 gare: striscia che evidenzia un approccio da “dentro o fuori”. Nel 2025 nessuno ha fatto meglio della Roma in trasferta nei Big-5: 32 punti in 13 gare, come il Barcellona.

in trasferta nei Big-5: 32 punti in 13 gare, come il Barcellona. Roma tra le difese top d’Europa 2025/26: solo 3 reti subite e nessun gol concesso su palla inattiva.

tra le difese top d’Europa 2025/26: solo 3 reti subite e nessun gol concesso su palla inattiva. Pinamonti è una spina nel fianco giallorossa: 5 reti alla Roma in Serie A, tutte su azione.

è una spina nel fianco giallorossa: 5 reti alla in Serie A, tutte su azione. Dybala ama il Sassuolo : 12 partecipazioni-gol in A (8 reti, 4 assist), 6 nelle ultime 5 sfide.

ama il : 12 partecipazioni-gol in A (8 reti, 4 assist), 6 nelle ultime 5 sfide. Soule primeggia per recuperi alti, Kone per falli subiti nell’ultimo terzo: dettagli che incidono sull’inerzia del match.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Roma

Numeri alla mano, la Roma vanta un possesso medio del 59% e una difesa di ferro (3 gol subiti in 7 turni, 4 clean sheet). Il Sassuolo risponde con equilibrio tra gol fatti e incassati (8-8) e 3 clean sheet che ne certificano i progressi. Tiri nello specchio: giallorossi a quota 33, neroverdi a 26; precisione realizzativa simile ma con volumi offensivi più alti per la squadra di De Rossi. Sarà una sfida tra pragmatismo e coraggio, dove le transizioni possono fare la differenza.

Sassuolo Roma Partite giocate 7 7 Numero di partite vinte 3 5 Numero di partite perse 3 2 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 8 7 Gol totali subiti 8 3 Media gol subiti per partita 1.14 0.43 Percentuale possesso palla 44.5 59.0 Tiri nello specchio della porta 26 33 Percentuale di tiri in porta 53.06 46.48 Clean sheet 3 4 Cartellini gialli 15 12

Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Roma? Sassuolo-Roma si gioca domenica 26 ottobre 2025 con calcio d'inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Sassuolo-Roma? La partita si disputa al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l'arbitro di Sassuolo-Roma? L'arbitro è Gianluca Manganiello; assistenti Berti e Fontemurato, IV Fabbri, VAR Pezzuto, AVAR Sozza.