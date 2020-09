Sassuolo, soldi freschi dalla Premier: ceduto Marlon

Il Sassuolo saluta Marlon: il difensore brasiliano si trasferisce in Premier League, al Fulham, e nelle prossime ore è atteso a Londra per le visite mediche e la firma del contratto. Si trasferirà per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro.

“Abbiamo ricevuto una importante offerta economica, stiamo valutando. Di certo la sua cessione ci permetterebbe di sistemare anche i conti. Poi, per ogni uscita ci sarà un’entrata”, sono le parole del ds Carnevali.

OMNISPORT | 22-09-2020 15:09