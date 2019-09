Sassuolo-Spal 2019-2020, le probabili formazioni

Sassuolo-Spal è la partita delle 12.30 del quarto turno di serie A in programma domenica. Per i neroverdi probabile ritorno di Traoré come trequartista, dietro alla coppia Berardi-Caputo. In difesa ballottaggio per la fascia destra tra Toljan e Muldur.

Nella Spal Reca è in ballottaggio con Sala e Strefezza, in difesa più Tomovic che Felipe. Il duo Di Francesco-Petagna confermato in attacco.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Toljan; Locatelli, Obiang, Duncan; Traore; Berardi, Caputo. All. De Zerbi

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna; Di Francesco. All. Semplici

SPORTAL.IT | 20-09-2019 10:00