Sassuolo, Toljan positivo al Covid-19: è asintomatico

Il Sassuolo annuncia che Jerémy Toljan è risultato positivo al Covid-19. L’esterno ex Borussia Dortmund e Hoffenheim al momento si trova in isolamento ed è asintomatico. “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan. La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.

Si tratta di uno dei primi casi in assoluto nel club neroverde, che pochi giorni fa ha recuperato Boga dopo un lungo periodo di assenza a causa del Covid-19.

Toljan dovrà saltare certamente la sfida contro il Bologna di domenica alle 12.30. Da valutare il suo impiego nelle prossime sfide.

OMNISPORT | 15-10-2020 11:18