C'è un ragazzo che sta passando inosservato. In un momento in cui il calcio italiano sta provando a trovare una nuova dimensione, Simone Cinquegrano sta sfruttando al massimo l'occasione concessagli da Alberto Aquilani, in attesa dell'arrivo di un omologo all'altezza sulla fascia destra. Perché se è vero che il club neroverde ha di fatto chiuso per Van der Brempt del Como, dopo aver visto sfumare la pista Belghali del Verona, è altrettanto evidente l'impatto positivo del classe 2004 sulla Serie A.

Ad un passo dall'Avellino di Alessandro Nesta ad inizio agosto, Cinquegrano è stato bloccato da Aquilani per penuria di giocatori di fascia in rosa. Lungimiranza, con un pizzico di fortuna. Doveva rimanere Missori, poi è rimasto Cinquegrano. Un laterale atipico, alto 1.92 m, che viaggia con serenità su entrambe le corsie esterne e oggi arriva a colpire addirittura una traversa, partecipando attivamente alla manovra offensiva degli emiliani. La sensazione è che qualcuno lo abbia sottovalutato, pensando all'usato sicuro.

CINQUEGRANO VOTO 6,5