Dopo l’ottima prestazione di Bergamo, il Sassuolo di Alberto Aquilani muove per la prima volta la sua classifica in Serie A, superando il Torino di Ignazio Abate grazie alle reti di Volpato e Berardi, che rendono vano il momentaneo pareggio granata firmato Comuzzo. Seconda sconfitta di fila per i granata, mentre per i neroverdi si tratta del primo successo in campionato.
Dal “tuttocampista” Volpato, autentico jolly del tecnico degli emiliani, alla velocità di Laurienté, capace di innescare l’ex Juve Adzic in occasione dell’azione che porta all’1-0 dei padroni di casa. Poi ci pensa Mimmo Berardi a togliere le castagne dal fuoco, mettendo alle spalle un periodo non particolarmente positivo e vanificando gli sforzi degli ospiti, capaci di trovare il pari con Comuzzo all’alba dell’intervallo. Solo qualche lampo da parte di Simeone e Adams, ancora in ombra, mentre continuano a piacere le geometrie di Fitz-Jim.
Di seguito voti e giudizi che hanno meritato i protagonisti di Sassuolo-Torino, con l’analisi degli episodi chiave della partita.