Sassuolo-Torino, moviola: Calzavara flop al debutto in A, svista sul rigore, mancano due rossi

La prova dell’arbitro Calzavara al Maipei Stadium nella sedicesima giornata di A analizzata al microscopio, il fischietto varesino ne ha ammoniti 3

Arbitro classe ’93 della sezione di Varese, Calzavara, la scelta per Sassuolo-Torino, era al debutto in A: è stato promosso dopo 65 designazioni in Serie C a partire dalla stagione 2020/21. Praticamente una certezza per la categoria, tanto da dirigere sia il playout di ritorno tra Foggia e Messina, terminato 1-0 in favore dei pugliesi, che la finale che ha consegnato la promozione al Pescara. Nei playoff di Serie C, inoltre, ha avuto modo di sperimentare per la prima volta il VAR. La prima occasione è arrivata proprio tra Pescara e Ternana, quando l’unica rete degli umbri fu convalidata proprio dopo un check per la posizione di De Boer. Vediamo come se l’è cavata al Maipei Stadium.

I precedenti di Calzavara con Sassuolo e Torino

Nessun precedente né con gli emiliani che con i granata.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Ceccon con Doveri IV uomo, Mazzoleni al Var e Baroni all’Avar, l’arbitro ha ammonito Matic, Walukiewicz, Ilic, Idzes

Sassuolo-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ clamorosa traversa di Laurentiè ma il gol sarebbe stato eventualmente annullato perchè l’attaccante del Sassuolo era in fuorigioco. Episodio chiave al 22′: Vlasic calcia col sinistro trovando la respinta di Muric: Adams mette fuori il tap-in a porta vuota ma dopo essere stato steso da Doig. Per Calzavara è rigore con ammonizione di Doig ma il Var lo richiama all’on field review. L’arbitro vede il contatto precedente falloso tra Tameze e Matic e revoca sia il penalty che il giallo.

Al 31′ altro contatto dubbio in area tra Walukiewicz e Gineitis ma l’arbitro lascia correre e il Var non interviene. Al 32’ il primo giallo: è per Matic che interrompe una ripartenza degli avversari. Al 37’ ammonito Walukiewicz per un contrasto con Gineitis che resta a terra, ammonito il giocatore del Sassuolo ma sembra un abbaglio dell’arbitro perché era arrivato prima sul pallone.

Rischia l’espulsione subito dopo il polacco che, dopo un controllo sbagliato,si fa anticipare da Ismajli e poi lo sgambetta. Ismajli a terra, Calzavara non fischia nemmeno il fallo. La gara si incattivisce: anche Matic, già ammonito, commette un brutto fallo su Gineitis ma la fa franca.

Non sembra davvero in palla il fischietto varesino, al debutto in A: continua a graziare i giocatori lasciando i cartellini nel taschino. Al 65’ Doig sgambetta in area in maniera plateale Simeone: nessun dubbio, è rigore che Vlasic trasforma.Al 71’ ammonito Ilic per un calcione a Volpato. Al 76′ giallo per Idzes. Dopo 4′ di recupero al Maipei Stadium finisce 0-1.