Sassuolo-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Torino di Serie A 2025-26, 16a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Sassuolo e Torino si affrontano al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia domenica 21 dicembre 2025 alle 15:00 per la 16a giornata di Serie A. Neroverdi noni con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte; 21 gol fatti, 19 subiti), granata tredicesimi a quota 17 (4 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 15 gol segnati, 26 incassati). È una sfida di metà classifica dal peso specifico elevato: il Sassuolo vuole consolidare la risalita, il Torino cerca punti pesanti per allontanare la zona calda.

Probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Verso il fischio d’inizio si va delineando un Sassuolo in chiave 4-3-3: senza Thorstvedt squalificato e con assenze pesanti come Berardi, Boloca e Turati, Gross potrebbe confermare un tridente leggero con Volpato e Laurienté ai lati di Cheddira. In mezzo, esperienza e schermo con Matic, accanto a Vranckx e Koné, mentre dietro si va verso la coppia centrale Idzes–Muharemovic con corsie a Walukiewicz e Doig. Il Torino dovrebbe ripartire dal 3-5-2: out a lungo Schuurs, occhio alla cerniera Ismajli–Maripán–Tamèze, quinti offensivi Pedersen e Lazaro, in regia Asllani con incursori Casadei e Vlasic. Davanti, opzione fisicità con Simeone e Adams, ma non è escluso un impiego a gara in corso di alternative dalla panchina. Restano possibili ballottaggi, con Pinamonti carta utile per i neroverdi nella ripresa.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Volpato, Cheddira, Lauriente.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams.

Gli indisponibili di Sassuolo-Torino

Capitolo assenze: il Sassuolo paga dazio tra infortuni e una squalifica, con creatività e rotazioni ridotte in avanti e in mezzo. Nel Torino pesa ancora l’assenza di Schuurs in retroguardia, mentre il resto del gruppo dovrebbe essere a disposizione, con qualche giovane in panchina a colmare i vuoti. I rientri più attesi, soprattutto tra i neroverdi, potrebbero cambiare le gerarchie nelle prossime settimane.

Sassuolo – Infortunati: Berardi (infortunio alla coscia), Romagna (infortunio al polpaccio, in dubbio), Boloca (infortunio al ginocchio), Turati (infortunio alla mano), Paz (infortunio muscolare), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (rottura del legamento crociato del ginocchio). Squalificati: Thorstvedt (squalifica per somma di gialli).

Le ultime partite giocate

Sassuolo in buon momento con risultati alternati ma incisivi, capace di colpire anche in trasferta; il Torino ha ritrovato il successo con la Cremonese ma ha faticato nelle uscite precedenti. Nei cinque turni più recenti: 8 punti per i neroverdi, 4 per i granata.

Sassuolo

Atalanta-Sassuolo 0-3; Sassuolo-Pisa 2-2; Como-Sassuolo 2-0; Sassuolo-Fiorentina 3-1; Milan-Sassuolo 2-2.

Torino

Juventus-Torino 0-0; Torino-Como 1-5; Lecce-Torino 2-1; Torino-Milan 2-3; Torino-Cremonese 1-0.

L’arbitro di Sassuolo-Torino

La gara sarà diretta da Calzavara, con assistenti Cecconi e Ceccon; IV ufficiale Doveri. Al VAR Mazzoleni, AVAR Baroni. Team arbitrale di esperienza per una sfida equilibrata in cui la gestione dei duelli a centrocampo potrebbe rivelarsi decisiva.

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Sassuolo e Torino ha spesso raccontato storie di equilibrio: tanti pareggi, punteggi stretti e decisioni maturate nei dettagli. I neroverdi, neopromossi, hanno costruito un bottino notevole nelle prime 15 giornate e tendono a colpire nella mezz’ora finale, segnale di gamba e fiducia. I granata, nonostante un numero di gol subiti elevato, hanno già messo insieme diversi clean sheet, confermando la vocazione a partite “sporche” e ordinate. Al MAPEI Stadium, la tradizione recente parla di segni X frequenti e risultati gemelli: il 1-1 è stato un classico della sfida. Occhio ai duelli individuali: Pinamonti spesso decisivo contro i granata in casa, mentre Zapata ha una particolare confidenza con la porta neroverde. Anche i calci piazzati e il timing delle sostituzioni potrebbero cambiare l’inerzia, in un pomeriggio che promette equilibrio e tensione competitiva fino all’ultimo possesso.

Il Sassuolo ha vinto solo 4 volte su 22 incroci di Serie A col Torino (9N, 9P): percentuale di successi tra le più basse per i neroverdi.

Al MAPEI Stadium 8 gare su 11 sono terminate in parità: solo una vittoria neroverde e due granata completano il bilancio.

Nelle ultime 10 giornate i neroverdi non hanno mai ripetuto due volte lo stesso risultato: striscia fatta di alternanze e colpi esterni.

Dopo sei turni senza vittorie, il Torino è tornato al successo con la Cremonese : l’obiettivo è dare continuità.

è tornato al successo con la : l’obiettivo è dare continuità. I 21 punti del Sassuolo in 15 gare sono un bottino da neopromossa d’elite nei top 5 campionati (meglio solo il Sunderland).

in 15 gare sono un bottino da neopromossa d’elite nei top 5 campionati (meglio solo il Sunderland). Granata contraddittori: 26 gol subiti ma 6 clean sheet, tra le migliori del torneo per partite a porta inviolata.

Sassuolo devastante nel finale: 11 reti dopo il 61’, secondo solo all’Inter in questa specialità.

devastante nel finale: 11 reti dopo il 61’, secondo solo all’Inter in questa specialità. Pinamonti ha segnato nelle ultime due sfide interne di A contro il Torino : feeling particolare col match.

ha segnato nelle ultime due sfide interne di A contro il : feeling particolare col match. Zapata ha nel Sassuolo la “vittima” preferita in A: 10 reti ai neroverdi, l’ultima proprio al MAPEI.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Torino

Confronto interessante: Sassuolo più produttivo (21 gol) e con possesso medio superiore (45,1%) rispetto al Torino (15 gol; 42,6%), che però ha raccolto più clean sheet (6 a 4). I neroverdi tirano di più (123 tiri) e con buona precisione (47,9%), i granata restano efficaci nelle partite a ritmo basso, pur pagando 26 reti al passivo. Equilibrio nei duelli e impatto delle palle inattive potranno indirizzare la gara.

Focus singoli: nel Sassuolo i migliori marcatori sono Pinamonti e Berardi (4), top assistman Volpato (4); più ammonizioni a Thorstvedt (5), un rosso per Koné. In porta, Muric a 4 clean sheet. Nel Torino guida la classifica marcatori Simeone (4), poi Adams e Vlasic (3); miglior uomo-assist Vlasic (2). Per i cartellini gialli spicca Casadei (4); nessun rosso significativo a referto nei dati disponibili. Tra i pali, 3 clean sheet per Paleari e 3 per Israel.

Sassuolo Torino Partite giocate 15 15 Punti 21 17 Vittorie 6 4 Pareggi 3 5 Sconfitte 6 6 Gol segnati 21 15 Gol subiti 19 26 Clean sheet 4 6 Possesso palla % 45,1 42,6 Tiri totali 123 126 Precisione tiri % 48,0 50,0 Corner 54 63 Cartellini gialli 33 26

FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Torino? Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Sassuolo-Torino? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, a Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Torino? L’arbitro è Calzavara, assistenti Cecconi e Ceccon; IV Doveri; VAR Mazzoleni; AVAR Baroni.