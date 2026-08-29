Sassuolo-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Sassuolo-Torino di Serie A 2026-27, 2a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto

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Sassuolo-Torino: 2a giornata, orario, stadio e situazione

Sassuolo e Torino si affrontano sabato 29 agosto 2026 alle 18:30 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, per la 2a giornata di Serie A 2026-27. Avvio in salita per entrambe: i neroverdi sono 12° con 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta; 1 gol segnato, 2 subiti), i granata 13° con 0 punti (0-0-1; 1 fatto, 2 incassati). Sfida per ripartire in fretta: non è un vero scontro salvezza, ma un incrocio di bassa classifica che pesa già sul morale e sul ritmo di marcia.

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Probabili formazioni di Sassuolo-Torino

A poche ore dal via, Aquilani dovrebbe confermare il 4-3-3 del Sassuolo con Muric tra i pali e una linea difensiva giovane ma reattiva: a destra Cinquegrano, coppia centrale Odenthal–Leysen, a sinistra Doig. In mezzo, regia a Matic con mezzali dinamiche Adzic e Bakola. Davanti si va verso Volpato e Laurienté sugli esterni con Bowie riferimento. Nel Torino, Abate potrebbe insistere sul 3-4-2-1: dietro terzetto rapido con Comuzzo, Coco e Cömert; sugli esterni opzione spinta per Fortini e Cacciamani; in mezzo fisicità e corsa con Gineitis e Fitz-Jim. Alle spalle di Simeone, qualità e inserimenti di Vlasic e Njie. Le assenze pesano su entrambi i fronti: qualche rotazione potrebbe maturare a gara in corso.

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Cinquegrano , Odenthal , Leysen , Doig ; Adzic , Matic , Bakola ; Volpato , Bowie , Laurienté .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Torino (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Cömert; Fortini, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Njie; Simeone.

Gli indisponibili di Sassuolo-Torino

Capitolo assenze pesante per il Sassuolo: out uomini cardine e alternative in più reparti, fattore che potrebbe consigliare prudenza nelle rotazioni. Nel Torino la lista è più corta ma tocca ruoli specifici, soprattutto tra porta e trequarti. Nessuno squalificato al momento: gestione delle energie e cambi dalla panchina potrebbero risultare decisivi sulla lunga distanza della gara.

Sassuolo – Infortunati: Berardi (infortunio alla caviglia), Candé (lesione del legamento crociato), Walukiewicz (infortunio alla gamba), Boloca (infortunio al ginocchio), Koné (frattura della gamba), Pieragnolo (lesione del legamento crociato). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla caviglia), (lesione del legamento crociato), (infortunio alla gamba), (infortunio al ginocchio), (frattura della gamba), (lesione del legamento crociato). Squalificati: nessuno. Torino – Infortunati: Pellegri (lesione del legamento crociato), Israel (infortunio alla spalla), Anjorin (infortunio all’anca). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Entrambe arrivano da un ko inaugurale: il Sassuolo ha ceduto di misura a Bergamo, il Torino si è arreso al Milan. Poche indicazioni ma segnali chiari: neroverdi propositivi al tiro, granata più compassati ma concreti in area avversaria.

Sassuolo

Atalanta-Sassuolo 2-1

Torino

Torino-Milan 1-2

L’arbitro di Sassuolo-Torino

Dirige il match il signor Di Marco; assistenti Di Gioia e Barone, IV Zufferli. Al VAR Pezzuto con AVAR Di Paolo. Designazione di profilo esperto per una gara che richiede attenzione sui duelli in mezzo al campo. Dati statistici di dettaglio non disponibili al momento.

Informazioni interessanti sul match

La sfida mette di fronte un Sassuolo che ha prodotto tanto al tiro alla 1a giornata e un Torino più essenziale, capace però di colpire in pochi affondi. I precedenti pendono dalla parte granata: i piemontesi hanno vinto gli ultimi due incroci di A e inseguono il tris. Al MAPEI Stadium la tradizione non sorride ai neroverdi, che contro il Torino hanno storicamente faticato a imporre ritmo e gestione. Attenzione ai singoli: Volpato ha illuminato la trequarti con molte occasioni create, Laurienté resta terminale di riferimento per volume di conclusioni, mentre in casa granata l’arma in corsa può essere Adams, spesso decisivo da subentrato. Con entrambe reduci da sconfitta, l’inerzia psicologica e la precisione sulle palle inattive potrebbero indirizzare la contesa più delle percentuali di possesso.

Il Torino arriva da due successi consecutivi contro il Sassuolo in Serie A e insegue la prima striscia di tre vittorie di fila contro i neroverdi nel massimo campionato.

arriva da due successi consecutivi contro il in Serie A e insegue la prima striscia di tre vittorie di fila contro i neroverdi nel massimo campionato. In casa, il Sassuolo ha una percentuale di vittorie molto bassa contro il Torino : appena un acuto interno a fronte di molti pareggi e poche sconfitte.

ha una percentuale di vittorie molto bassa contro il : appena un acuto interno a fronte di molti pareggi e poche sconfitte. Il Sassuolo rischia di iniziare con due ko nelle prime due giornate per la terza stagione di fila: curiosamente, nell’anno d’esordio in A una delle sconfitte iniziali arrivò proprio contro il Torino .

rischia di iniziare con due ko nelle prime due giornate per la terza stagione di fila: curiosamente, nell’anno d’esordio in A una delle sconfitte iniziali arrivò proprio contro il . Nelle ultime due stagioni i neroverdi hanno perso la prima gara casalinga di campionato: trend da invertire davanti al proprio pubblico.

Il Torino ha aperto con una sconfitta: per evitare un bis negativo, servirà alzare l’intensità rispetto al debutto.

ha aperto con una sconfitta: per evitare un bis negativo, servirà alzare l’intensità rispetto al debutto. Il Sassuolo non pareggia in casa da mesi: alternanza di vittorie e sconfitte, con necessità di maggiore continuità.

non pareggia in casa da mesi: alternanza di vittorie e sconfitte, con necessità di maggiore continuità. Alla 1a giornata il Sassuolo ha tirato più di tutti (22), mentre il Torino è rimasto tra le squadre con meno conclusioni: il confronto tra mole di gioco e cinismo sarà un tema chiave.

ha tirato più di tutti (22), mentre il è rimasto tra le squadre con meno conclusioni: il confronto tra mole di gioco e cinismo sarà un tema chiave. Volpato ha creato cinque chance al debutto stagionale: tra i più ispirati in rifinitura, con Laurienté leader per tiri tentati.

ha creato cinque chance al debutto stagionale: tra i più ispirati in rifinitura, con leader per tiri tentati. Laurienté non ha ancora partecipato a gol contro il Torino in A: sfida personale aperta per spezzare il tabù.

non ha ancora partecipato a gol contro il in A: sfida personale aperta per spezzare il tabù. Sette dei gol di Adams in A sono arrivati da subentrato: occhio al suo impatto dalla panchina anche al MAPEI Stadium.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Torino

Campione ridotto ma indicativo: il Sassuolo ha tenuto il 44.2% di possesso contro il 41.7% del Torino, ha prodotto più tiri (17 a 6) e più conclusioni nello specchio (8 a 1). Entrambe hanno segnato 1 gol e subito 2, indice di equilibrio nel punteggio ma con impronta offensiva più accentuata nei neroverdi. PPDA più alto per il Sassuolo (24.6) rispetto ai granata (18.7), segnale di pressione meno aggressiva.

Giocatori: nel Sassuolo il marcatore è Odenthal (1), mentre nel Torino ha timbrato Adams (1). Assist: Gineitis a quota 1 per i granata. Cartellini gialli e rossi non disponibili al momento; clean sheet: 0 per Muric e 0 per Mascardi.

Sassuolo Torino Partite giocate 1 1 Vittorie 0 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 1 Gol fatti 1 1 Gol subiti 2 2 Possesso palla (%) 44.2 41.7 Tiri totali 17 6 Tiri in porta 8 1 PPDA 24.6 18.7

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FAQ Quando si gioca Sassuolo-Torino e a che ora? Sassuolo-Torino si gioca sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Sassuolo-Torino? La partita si gioca al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Torino? L’arbitro è Davide Di Marco, assistenti Di Gioia e Barone; IV Zufferli; VAR Pezzuto; AVAR Di Paolo.