Sassuolo-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Dove vedere Sassuolo-Udinese di Serie A 2025-26, 5a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Sassuolo-Udinese accende la quinta giornata della Serie A 2025-26 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, domenica 28 settembre 2025 alle 12:30. In classifica il Sassuolo è quattordicesimo con 3 punti (una sola vittoria; 4 gol fatti, 7 subiti), mentre l’Udinese è nona con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; 4 gol fatti, 5 subiti). Sfida importante per gli equilibri di inizio stagione: i neroverdi cercano continuità in casa, i friulani vogliono confermare il buon passo in trasferta.

Probabili formazioni di Sassuolo-Udinese

Si va verso un Sassuolo con 4-3-3: Muric tra i pali e difesa che potrebbe vedere a destra Walukiewicz, in mezzo Idzes–Muharemovic e a sinistra Doig. In mediana, regia di Matic con Vranckx e Koné a bilanciare le uscite. Davanti, la qualità di Berardi e gli strappi di Laurienté a supporto di Pinamonti dovrebbero essere le scelte principali.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Udinese dovrebbe riproporre il 4-4-2: corsie a Ehizibue e Zemura, coppia centrale Kristensen–Solet; in mezzo Karlström e Piotrowski con Atta ed Ekkelenkamp larghi. In avanti, opzione Zaniolo vicino a Davis. Occhio alle assenze: nei neroverdi out Paz, nei friulani squalificato Okoye e in infermeria Padelli, Buksa, Bayo.

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz , Idzes , Muharemovic , Doig ; Vranckx , Matic , Kone ; Berardi , Pinamonti , Laurienté .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Fonte: V:Sport

Udinese (4-4-2): Sava ; Ehizibue , Kristensen , Solet , Zemura ; Atta , Karlström , Piotrowski , Ekkelenkamp ; Zaniolo , Davis .

(4-4-2): ; , , , ; , , , ; , . Fonte: V:Sport

Gli indisponibili di Sassuolo-Udinese

Sassuolo – Infortunati: Paz (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno. Udinese – Infortunati: Padelli (infortunio al ginocchio), Buksa (trauma cranico), Bayo (infortunio alla coscia). Squalificati: Okoye (squalifica, 6 giornate).

Le ultime partite giocate

Sassuolo altalenante ma vittorioso con la Lazio; Udinese brillante in trasferta, ko nell’ultimo test col Milan.

Sassuolo ko ko ok ko Udinese x ok ok ko

Nei 4 match più recenti: Sassuolo 3 punti; Udinese 7 punti. Dettaglio risultati:

Sassuolo

Sassuolo–Napoli 0-2; Cremonese–Sassuolo 3-2; Sassuolo–Lazio 1-0; Inter–Sassuolo 2-1.

Udinese

Udinese–Verona 1-1; Inter–Udinese 1-2; Pisa–Udinese 0-1; Udinese–Milan 0-3.

L’arbitro di Sassuolo-Udinese

Designazione affidata a Perenzoni; assistenti Laudato – Fontani, IV Mucera, VAR Gariglio, AVAR Paterna. Profilo: Daniele Perenzoni (Italia). Dati statistici di dettaglio relativi alla stagione corrente non disponibili al momento.

Informazioni interessanti

La sfida tra Sassuolo e Udinese racconta equilibrio: la storia recente premia l’Udinese, ma il Sassuolo ha già mostrato capacità di soffrire e colpire, specie quando Berardi accende la luce. Tra i temi: l’ottimo rendimento esterno bianconero e i precedenti favorevoli friulani. Anche i dati tattici dicono che entrambe pressano alto e recuperano palla nella metà campo offensiva: dettagli che potrebbero trasformare l’incontro in una gara a strappi, con ripartenze e duelli sulle fasce decisivi.

Equilibrio storico : l’ Udinese è una delle squadre con cui il Sassuolo ha pareggiato più volte in A (10), comprese le tre sfide più recenti; nel totale, 4 successi neroverdi e 8 bianconeri.

: l’ è una delle squadre con cui il ha pareggiato più volte in A (10), comprese le tre sfide più recenti; nel totale, 4 successi neroverdi e 8 bianconeri. Striscia friulana : i bianconeri non perdono con il Sassuolo da 12 gare di Serie A, una delle serie più lunghe della loro storia recente contro un singolo avversario.

: i bianconeri non perdono con il da 12 gare di Serie A, una delle serie più lunghe della loro storia recente contro un singolo avversario. Tabù Mapei : i neroverdi hanno vinto solo una volta in casa con l’ Udinese in A (1-0 nel 2016, gol Defrel ).

: i neroverdi hanno vinto solo una volta in casa con l’ in A (1-0 nel 2016, gol ). Partenza del Sassuolo : tre sconfitte nelle prime quattro di campionato; i neroverdi hanno iniziato peggio solo nel 2013/14.

: tre sconfitte nelle prime quattro di campionato; i neroverdi hanno iniziato peggio solo nel 2013/14. Tendenza Udinese : dal marzo scorso i friulani hanno perso spesso e incassato molte reti, ma stanno ritrovando solidità.

: dal marzo scorso i friulani hanno perso spesso e incassato molte reti, ma stanno ritrovando solidità. Viaggi di lusso : due vittorie esterne su due per l’ Udinese ; i bianconeri inseguono un tris fuori casa che in A non centrano da ottobre 2022.

: due vittorie esterne su due per l’ ; i bianconeri inseguono un tris fuori casa che in A non centrano da ottobre 2022. Fattore stadio : il Sassuolo viene da un successo interno e cerca il bis casalingo che manca dal settembre 2023.

: il viene da un successo interno e cerca il bis casalingo che manca dal settembre 2023. Pressione alta : entrambe le squadre figurano tra quelle con più recuperi offensivi in questo avvio di stagione.

: entrambe le squadre figurano tra quelle con più recuperi offensivi in questo avvio di stagione. Uomo-chiave : Berardi è a un assist dal 3° posto all-time (dati dal 2004/05); contro l’ Udinese ha già colpito in passato, soprattutto in trasferta.

: è a un assist dal 3° posto all-time (dati dal 2004/05); contro l’ ha già colpito in passato, soprattutto in trasferta. Curiosità Zaniolo: il primo gol in A di Zaniolo arrivò proprio contro il Sassuolo; le sue ultime marcature nel torneo sono spesso arrivate lontano da casa.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Udinese

Palla a terra e fisicità: possesso medio Sassuolo 43,9%, Udinese 45,7%. I neroverdi hanno 16 tiri nello specchio in 4 gare, i friulani altrettanti, ma con minor volume di tiri totali. Precisione al tiro alta per il Sassuolo (57,1%), meno per l’Udinese (48,5%). Un clean sheet per parte; sul piano disciplinare più gialli per i bianconeri. Difese: 7 reti incassate dal Sassuolo, 5 dall’Udinese.

Sassuolo Udinese Partite giocate 4 4 Vittorie 1 2 Pareggi 0 1 Sconfitte 3 1 Gol segnati 4 4 Gol subiti 7 5 Possesso palla (%) 43,9 45,7 Tiri totali 28 33 Tiri nello specchio 16 16 Precisione tiri (%) 57,1 48,5 Clean sheet 1 1 Cartellini gialli 10 10 Cartellini rossi 1 –

Dove vedere Sassuolo-Udinese in TV o in streaming

• Partita: Sassuolo-Udinese

• Data: domenica 28 settembre 2025

• Orario: 12:30

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Reggio Emilia

• Stadio: MAPEI Stadium – Città del Tricolore

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 12:30 del 28-09-2025.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Udinese? Domenica 28 settembre 2025 alle ore 12:30. Dove si gioca Sassuolo-Udinese? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi trasmette Sassuolo-Udinese in TV o streaming? La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Udinese? L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Laudato e Fontani; IV Mucera; VAR Gariglio; AVAR Paterna.