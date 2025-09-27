Sassuolo-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Sassuolo-Udinese accende la quinta giornata della Serie A 2025-26 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, domenica 28 settembre 2025 alle 12:30. In classifica il Sassuolo è quattordicesimo con 3 punti (una sola vittoria; 4 gol fatti, 7 subiti), mentre l’Udinese è nona con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; 4 gol fatti, 5 subiti). Sfida importante per gli equilibri di inizio stagione: i neroverdi cercano continuità in casa, i friulani vogliono confermare il buon passo in trasferta.
- Probabili formazioni di Sassuolo-Udinese
- Gli indisponibili di Sassuolo-Udinese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Sassuolo-Udinese
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Sassuolo e Udinese
- Dove vedere Sassuolo-Udinese in TV o in streaming
Probabili formazioni di Sassuolo-Udinese
Si va verso un Sassuolo con 4-3-3: Muric tra i pali e difesa che potrebbe vedere a destra Walukiewicz, in mezzo Idzes–Muharemovic e a sinistra Doig. In mediana, regia di Matic con Vranckx e Koné a bilanciare le uscite. Davanti, la qualità di Berardi e gli strappi di Laurienté a supporto di Pinamonti dovrebbero essere le scelte principali.
L’Udinese dovrebbe riproporre il 4-4-2: corsie a Ehizibue e Zemura, coppia centrale Kristensen–Solet; in mezzo Karlström e Piotrowski con Atta ed Ekkelenkamp larghi. In avanti, opzione Zaniolo vicino a Davis. Occhio alle assenze: nei neroverdi out Paz, nei friulani squalificato Okoye e in infermeria Padelli, Buksa, Bayo.
- Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
- Fonte: V:Sport
- Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Karlström, Piotrowski, Ekkelenkamp; Zaniolo, Davis.
- Fonte: V:Sport
Gli indisponibili di Sassuolo-Udinese
- Sassuolo – Infortunati: Paz (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.
- Udinese – Infortunati: Padelli (infortunio al ginocchio), Buksa (trauma cranico), Bayo (infortunio alla coscia). Squalificati: Okoye (squalifica, 6 giornate).
Le ultime partite giocate
Sassuolo altalenante ma vittorioso con la Lazio; Udinese brillante in trasferta, ko nell’ultimo test col Milan.
|Sassuolo
|ko
|ko
|ok
|ko
|Udinese
|x
|ok
|ok
|ko
Nei 4 match più recenti: Sassuolo 3 punti; Udinese 7 punti. Dettaglio risultati:
- Sassuolo
Sassuolo–Napoli 0-2; Cremonese–Sassuolo 3-2; Sassuolo–Lazio 1-0; Inter–Sassuolo 2-1.
- Udinese
Udinese–Verona 1-1; Inter–Udinese 1-2; Pisa–Udinese 0-1; Udinese–Milan 0-3.
L’arbitro di Sassuolo-Udinese
Designazione affidata a Perenzoni; assistenti Laudato – Fontani, IV Mucera, VAR Gariglio, AVAR Paterna. Profilo: Daniele Perenzoni (Italia). Dati statistici di dettaglio relativi alla stagione corrente non disponibili al momento.
Informazioni interessanti
La sfida tra Sassuolo e Udinese racconta equilibrio: la storia recente premia l’Udinese, ma il Sassuolo ha già mostrato capacità di soffrire e colpire, specie quando Berardi accende la luce. Tra i temi: l’ottimo rendimento esterno bianconero e i precedenti favorevoli friulani. Anche i dati tattici dicono che entrambe pressano alto e recuperano palla nella metà campo offensiva: dettagli che potrebbero trasformare l’incontro in una gara a strappi, con ripartenze e duelli sulle fasce decisivi.
- Equilibrio storico: l’Udinese è una delle squadre con cui il Sassuolo ha pareggiato più volte in A (10), comprese le tre sfide più recenti; nel totale, 4 successi neroverdi e 8 bianconeri.
- Striscia friulana: i bianconeri non perdono con il Sassuolo da 12 gare di Serie A, una delle serie più lunghe della loro storia recente contro un singolo avversario.
- Tabù Mapei: i neroverdi hanno vinto solo una volta in casa con l’Udinese in A (1-0 nel 2016, gol Defrel).
- Partenza del Sassuolo: tre sconfitte nelle prime quattro di campionato; i neroverdi hanno iniziato peggio solo nel 2013/14.
- Tendenza Udinese: dal marzo scorso i friulani hanno perso spesso e incassato molte reti, ma stanno ritrovando solidità.
- Viaggi di lusso: due vittorie esterne su due per l’Udinese; i bianconeri inseguono un tris fuori casa che in A non centrano da ottobre 2022.
- Fattore stadio: il Sassuolo viene da un successo interno e cerca il bis casalingo che manca dal settembre 2023.
- Pressione alta: entrambe le squadre figurano tra quelle con più recuperi offensivi in questo avvio di stagione.
- Uomo-chiave: Berardi è a un assist dal 3° posto all-time (dati dal 2004/05); contro l’Udinese ha già colpito in passato, soprattutto in trasferta.
- Curiosità Zaniolo: il primo gol in A di Zaniolo arrivò proprio contro il Sassuolo; le sue ultime marcature nel torneo sono spesso arrivate lontano da casa.
Le statistiche stagionali di Sassuolo e Udinese
Palla a terra e fisicità: possesso medio Sassuolo 43,9%, Udinese 45,7%. I neroverdi hanno 16 tiri nello specchio in 4 gare, i friulani altrettanti, ma con minor volume di tiri totali. Precisione al tiro alta per il Sassuolo (57,1%), meno per l’Udinese (48,5%). Un clean sheet per parte; sul piano disciplinare più gialli per i bianconeri. Difese: 7 reti incassate dal Sassuolo, 5 dall’Udinese.
|Sassuolo
|Udinese
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|3
|1
|Gol segnati
|4
|4
|Gol subiti
|7
|5
|Possesso palla (%)
|43,9
|45,7
|Tiri totali
|28
|33
|Tiri nello specchio
|16
|16
|Precisione tiri (%)
|57,1
|48,5
|Clean sheet
|1
|1
|Cartellini gialli
|10
|10
|Cartellini rossi
|1
|–
Dove vedere Sassuolo-Udinese in TV o in streaming
• Partita: Sassuolo-Udinese
• Data: domenica 28 settembre 2025
• Orario: 12:30
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Reggio Emilia
• Stadio: MAPEI Stadium – Città del Tricolore
La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 12:30 del 28-09-2025.
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Udinese?
-
Domenica 28 settembre 2025 alle ore 12:30.
- Dove si gioca Sassuolo-Udinese?
-
Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
- Chi trasmette Sassuolo-Udinese in TV o streaming?
-
La partita è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Sassuolo-Udinese?
-
L’arbitro è Daniele Perenzoni, con assistenti Laudato e Fontani; IV Mucera; VAR Gariglio; AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.