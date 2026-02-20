Sassuolo-Verona, Marinelli grazia Muric: c’era rosso su Bowie? Marelli chiarisce: “L’arbitro ha sbagliato”

A inizio partita subito polemiche al Mapei Stadium per un'uscita sulla trequarti del portiere del Sassuolo neppure sanzionata dal direttore di gara: cosa è successo

La 26esima giornata di Serie A si è aperta con l’anticipo tra Sassuolo e Verona. Al Mapei Stadium sono bastati 5’ per il primo episodio dubbio che ha scatenato le proteste dei gialloblù. Già, la squadra ospite ha chiesto l’espulsione di Muric per un’uscita spericolata su Bowie, che non è stata neppure considerata fallosa dall’arbitro Marinelli. La spiegazione dell’esperto di Dazn, Luca Marelli, secondo cui il direttore di gara ha commesso un errore.

Sassuolo-Verona, proteste per un intervento di Muric

Al 5’ Bradaric ha sradicato il pallone dai piedi di Thorstvedt innescando subito Bowie con un preciso lancio lungo in profondità. L’attaccante scozzese è scattato sul filo del fuorigioco sorprendendo la retroguardia neroverde, ma la sua corsa è stata fermata dall’uscita sulla trequarti di Muric.

Il fallo è parso evidente ma non per il direttore di gara che ha fatto ripartire l’azione dal fallo laterale, ignorando le proteste dei calciatori del Verona. Niente cartellino rosso e neppure calcio di punizione: la decisione del 41enne di Tivoli ha scontentato la squadra guidata da Sammarco.

L’analisi dell’ex arbitro Marelli

Chiamato in causa in diretta, l’ex arbitro ed esperto di Dazn Luca Marelli ha analizzato il primo episodio controverso di una giornata cruciale per i fischietti dopo la bufera che si è scatenata in seguito al derby d’Italia.

“Marinelli ha commesso un errore, perché Muric ha guardato solo ed esclusivamente l’avversario che non aveva il controllo del pallone”. E chiarisce: “Non si tratta di dogso, di chiara occasione da rete. Ma c’era fallo per il Verona con ammonizione del portiere per spa”.

