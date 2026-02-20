Sassuolo-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e ultime

Sassuolo-Verona di Serie A 2025-26, 26a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Sassuolo–Verona accende la 26a giornata di Serie A 2025-26: appuntamento al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, venerdì 20 febbraio 2026 alle 20.45. I neroverdi sono 10° con 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 29 gol fatti, 35 subiti), i gialloblù chiudono la graduatoria al 20° posto con 15 punti (2 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 19 gol segnati, 43 incassati). Sfida dal peso specifico notevole: per gli ospiti è uno scontro salvezza da non fallire, per i padroni di casa un’occasione per allungare e consolidare la classifica.

Probabili formazioni

Al Sassuolo si va verso il 4-3-3: Muric a protezione di una linea che potrebbe vedere da destra Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig. In mezzo regia a Lipani con Thorstvedt e Kone, mentre davanti dovrebbe agire il tridente Berardi, Pinamonti, Lauriente. Pesano le assenze di Boloca, Candé e Pieragnolo, con Matic verso lo stop per squalifica. Il Verona potrebbe confermare il 3-5-2: terzetto Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson, quinti Cham e Bradaric, in cabina Al Musrati con Niasse e Harroui. In avanti opzione Bowie accanto a Sarr. Out Serdar e Suslov, in dubbio Gagliardini; ai box anche Lirola e Valentini, più la squalifica di Akpa Akpro.

Sassuolo (4-3-3): Muric ; Walukiewicz , Idzes , Romagna , Doig ; Thorstvedt , Lipani , Kone ; Berardi , Pinamonti , Lauriente .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Cham, Niasse, Al Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr.

Gli indisponibili

Situazione defezioni articolata per entrambe. Il Sassuolo perde qualità in regia e sulle corsie, e dovrà attingere alla profondità per sopperire alle squalifiche. Il Verona arriva con un centrocampo decimato: le assenze di lungo corso e i recenti acciacchi riducono le rotazioni, mentre una squalifica toglie ulteriore fisicità in mezzo.

Sassuolo : Candé (lesione al legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (lesione al legamento crociato anteriore); Matic (squalifica per cartellino rosso), Muharemović (squalifica per somma di ammonizioni).

: (lesione al legamento crociato anteriore), (infortunio al ginocchio), (lesione al legamento crociato anteriore); (squalifica per cartellino rosso), (squalifica per somma di ammonizioni). Verona: Gagliardini (infortunio alle costole), Serdar (lesione al legamento crociato anteriore), Lirola (problema muscolare), Bernede (infortunio alla caviglia), Suslov (lesione al legamento crociato anteriore), Belghali (infortunio alla caviglia), Valentini (problema muscolare); Akpa Akpro (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Sassuolo in discreta tendenza: tre successi nelle ultime cinque, con qualche passaggio a vuoto ma inerzia positiva. Verona in affanno: due pareggi e tre sconfitte nell’ultimo periodo, soprattutto esterne, con difficoltà in fase realizzativa.

Sassuolo ko ok ok ko ok Verona x ko ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Sassuolo ha raccolto 9 punti; il Verona ne ha messi insieme 2. Dettaglio:

Sassuolo

Napoli-Sassuolo 1-0; Sassuolo-Cremonese 1-0; Pisa-Sassuolo 1-3; Sassuolo-Inter 0-5; Udinese-Sassuolo 1-2.

Verona

Cremonese-Verona 0-0; Verona-Udinese 1-3; Cagliari-Verona 4-0; Verona-Pisa 0-0; Parma-Verona 2-1.

L’arbitro di Sassuolo-Verona

Dirige Livio Marinelli. Assistenti: Yoshikawa e Biffi; IV: Massa; VAR: Mazzoleni; AVAR: Giua. Nella Serie A 2025/26 Marinelli ha arbitrato 5 gare: 1 rigore concesso, 17 gialli e 2 rossi estratti, per una media di 3.8 ammonizioni a partita.

Informazioni interessanti

Gara che promette ritmo: tra Sassuolo e Verona negli ultimi incroci non si è quasi mai visto il segno X, e al MAPEI lo spettacolo non è mancato con medie realizzative molto alte. I neroverdi arrivano con fiducia, avendo cambiato marcia nelle ultime settimane, ma storicamente faticano contro squadre all’ultimo posto a inizio turno: un dettaglio da non sottovalutare con un Verona che, pur in crisi di risultati nel 2026, cerca punti vitali. Occhio alle palle alte: i gialloblù soffrono di testa più di chiunque altro in categoria, mentre la qualità sulle corsie del Sassuolo può incidere. In avanti, fari su Pinamonti – spesso ispirato contro l’Hellas – e su Berardi, vicino a traguardi storici realizzativi. Dall’altra parte, spunti e strappi di Orban restano una minaccia se il Verona riuscirà a risalire il campo con precisione.

Nove incroci di fila senza pareggi tra Sassuolo e Verona : sei volte hanno vinto i neroverdi, tre i gialloblù; l’ultimo X è il 3-3 del 28 giugno 2020 al MAPEI.

e : sei volte hanno vinto i neroverdi, tre i gialloblù; l’ultimo X è il 3-3 del 28 giugno 2020 al MAPEI. Sassuolo a caccia del terzo successo interno consecutivo con l’Hellas: nelle ultime cinque a Reggio Emilia segnate 24 reti complessive (media 4.8 a gara).

a caccia del terzo successo interno consecutivo con l’Hellas: nelle ultime cinque a Reggio Emilia segnate 24 reti complessive (media 4.8 a gara). I neroverdi non vincono da sei gare contro squadre ultime a inizio turno (5N, 1P): ultimo successo nel settembre 2021 contro la Salernitana.

Sassuolo rinato: tre vittorie nelle ultime quattro in campionato (1P), nel periodo solo l’Inter ha fatto meglio.

rinato: tre vittorie nelle ultime quattro in campionato (1P), nel periodo solo l’Inter ha fatto meglio. Verona ancora senza vittorie nel 2026 (3N, 6P): striscia negativa che ricorda il 1979.

ancora senza vittorie nel 2026 (3N, 6P): striscia negativa che ricorda il 1979. Due ko esterni di fila per l’Hellas (sei gol subiti): rischia la terza sconfitta consecutiva fuori casa nel girone di ritorno come non accadeva dal 2021.

Verona più battuto di testa in A: 10 reti incassate, di cui nove in trasferta.

più battuto di testa in A: 10 reti incassate, di cui nove in trasferta. Percentuale di passaggi riusciti più bassa del torneo per il Verona (74%): solo Union Berlino e Getafe fanno peggio nei top-5 campionati.

(74%): solo Union Berlino e Getafe fanno peggio nei top-5 campionati. Pinamonti : due gol e due assist contro l’Hellas in A; reduce da due partecipazioni rete nell’ultimo turno.

: due gol e due assist contro l’Hellas in A; reduce da due partecipazioni rete nell’ultimo turno. Berardi: cinque partecipazioni-gol nelle ultime cinque sfide all’Hellas; è vicino a superare storici bomber della Serie A.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Verona

Numeri alla mano, il Sassuolo produce e finalizza meglio (29 gol, precisione al tiro 46.1%) rispetto al Verona (19 reti, 49.5% di tiri nello specchio ma minore conversione), con più possesso (45.2% a 40.2%) e una difesa leggermente meno perforata (35 contro 43). I gialloblù compensano con fisicità e tanta fase difensiva (più contrasti e blocchi), ma pagano nelle palle alte e nella pulizia del palleggio.

Singoli: per il Sassuolo i migliori marcatori sono Berardi e Pinamonti (5), con Lauriente a 4 e Kone a 4; top assist Volpato (4). Più ammonito Thorstvedt (6); un rosso a testa per Matic e Nzola. Tra i pali, Muric ha 5 clean sheet. Nel Verona guida i gol Orban (7), con supporto di vari compagni; uomo assist Giovane (4). Più ammonito Gagliardini (6); rossi per Orban e Sarr. Montipo a quota 4 clean sheet (5 di squadra).

Sassuolo Verona Partite giocate 25 25 Vittorie 9 2 Pareggi 5 9 Sconfitte 11 14 Gol fatti 29 19 Gol subiti 35 43 Possesso palla (%) 45.2 40.2 Tiri nello specchio 94 98 Precisione tiri (%) 46.1 49.5 Clean sheet 5 5 Cartellini gialli 53 53 Cartellini rossi 2 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Verona? Venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Sassuolo-Verona? Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l’arbitro di Sassuolo-Verona? Livio Marinelli, con assistenti Yoshikawa e Biffi, IV uomo Massa, VAR Mazzoleni e AVAR Giua.