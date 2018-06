Sassuolo, via Beppe Iachini

Beppe Iachini non guiderà il Sassuolo nella prossima stagione. Lo ha confermato a Sky il dirigente neroverde Carnevali: "Dopo aver parlato con Iachini, abbiamo scelto di comune accordo di non continuare. Non c'erano i presupposti. Futuro? Da oggi vedremo. De Zerbi è tra i favoriti ma per il momento la scelta non è stata fatta. Ci metteremo all'opera perchè il tempo stringe però abbiamo le idee chiare sul da farsi".

Il club emiliano ha diffuso una nota ufficiale: "Dopo il colloquio intercorso fra la dirigenza neroverde e mister Giuseppe Iachini è stato constatato che non ci sono più i presupposti per continuare il rapporto di lavoro con il Sassuolo Calcio. La società neroverde vuole esprimere un grande ringraziamento a mister Iachini, arrivato in un momento di difficoltà della squadra e capace di concludere la stagione nel migliore dei modi. In bocca al lupo Mister per il prosieguo della tua carriera".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 13:55