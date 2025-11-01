Saudi League: Al Hilal, Inzaghi perde la testa sul rosso VAR a Koulibaly, video virale

L'ex Inter esplode dopo l’espulsione di Koulibaly: urla, oggetto scagliato e gesti di rabbia durante Al-Hilal–Al-Shabab, poi vittoria 1-0 dei sauditi

E’ il minuto 78′ di Al Hilal – Al Shabab quando prima Kalidou Koulibaly e poi Simone Inzaghi perdono la testa. In un tentativo di attacco, il difensore senegalese ex Napoli travolge in scivolata il portiere avversario e si becca un giallo. Ma poi, dopo il controllo del VAR, l’arbitro cambia tutto e decide per il cartellino rosso diretto. A quel punto Simone Inzaghi in panchina ha combinato di tutto in Saudi League.

L’ira del tecnico in panchina

La decisione del rosso diretto a Koulibaly ha scatenato la furia del tecnico piacentino che non è riuscito a contenere la rabbia. Inzaghi ha urlato verso il campo e, in un impeto di nervosismo, ha scagliato un oggetto a terra, attirando l’attenzione delle telecamere e dei social. Accanto a lui, il vice Massimiliano Farris è rimasto imperturbabile, offrendo un contrasto evidente con l’esuberanza incontenibile di Inzaghi.

Vittoria e tensione per l’Al-Hilal

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Al-Hilal ha difeso con carattere l’1-0 firmato da Marcos Leonardo al 36’, conquistando tre punti preziosi e salendo al secondo posto nella Saudi Pro League. Tuttavia, più del risultato, a far discutere è stata la reazione di Inzaghi, ancora una volta protagonista di un episodio carico di emozione e teatralità.

Un allenatore dal doppio volto

Il tecnico ex Inter, reduce dalla vittoria contro Conceicao, non riesce a contenere i suoi sfoghi: da un lato stratega e motivatore di grande spessore, dall’altro uomo passionale e spesso troppo sopra le righe. Anche stavolta, i suoi show e le immagini della sua sfuriata in panchina hanno rapidamente fatto il giro dei social.