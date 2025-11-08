Al Hilal, Inzaghi non si ferma più, Theo ha messo il turbo: record vittorie di fila

Decima vittoria di fila per l’Al-Hilal di Inzaghi: rimonta sull’Al Najma e show di Theo Hernandez, sempre più leader e goleador del club saudita

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi non si ferma più. Con la vittoria in rimonta per 4-2 sull’Al Najma, il club di Riyadh centra il suo decimo successo consecutivo tra campionato e coppe, confermandosi tra le protagoniste assolute della Saudi Pro League. La squadra di Inzaghi, partita con qualche difficoltà ad inizio stagione, viaggia a pieno ritmo: con 20 punti in classifica è a una sola lunghezza dall’Al-Taawon e dall’ Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che però ha giocato una gara in meno. Show anche di Theo Hernandez che raggiunge già numeri impressionanti.

Al Hilal, che rimonta da campioni

La vittoria contro l’Al Najma, maturata sul difficile campo di Buraidah, non è stata una passeggiata. I padroni di casa, ancora a secco di punti dopo otto giornate, sono passati subito in vantaggio al 3’ con Lazaro, ma Al Dawsari ha pareggiato al 10’. Nella ripresa, nonostante l’espulsione di Lazaro, l’Al Najma si è riportato avanti grazie a un’autorete di Ruben Neves. Da quel momento, però, è iniziato lo spettacolo dell’Al-Hilal.

Con i gol di Theo Hernandez, Neves e ancora Al Dawsari, la squadra di Inzaghi ha ribaltato la partita chiudendo sul 4-2, complice anche la doppia inferiorità numerica dei padroni di casa, rimasti in nove al 75’ dopo il rosso a El Yamiq.

Theo Hernandez, il motore della rinascita

Protagonista assoluto, ancora una volta, è Theo Hernandez che, con la rete del momentaneo 2-2, ha confermato il suo straordinario impatto in Arabia Saudita. Il terzino francese ha già collezionato 5 gol in 13 presenze complessive, di cui 3 in campionato. Le sue reti sono arrivate sempre in momenti cruciali:

contro l’Al Ahli (3-3) con una cavalcata personale;

con l’Al Okhdood (3-1) dopo una corsa dalla propria metà campo;

contro l’Al Duhail (2-1) con un tiro dal limite;

contro il Nasar Qarshi (2-3) dopo aver dribblato cinque avversari;

e infine con l’Al Najma (2-4), con un preciso destro su assist di Al Dawsari.

Numeri da top player

In sole otto giornate di Saudi Pro League, Theo ha già eguagliato il suo terzo miglior bottino realizzativo in carriera: cinque gol, come nelle stagioni 2021-22, 2023-24 e 2024-25 al Milan. Solo nel 2019-20 (7 reti) e nel 2020-21 (8) aveva fatto meglio.

All’Al-Hilal è il secondo miglior marcatore della squadra, alle spalle di Marcos Leonardo (8 gol). E lontano da San Siro, il più giovane dei fratelli Hernandez continua a dimostrare che la sua crescita non conosce confini.

Inzaghi e la serie record

Dal 22 settembre, l’Al-Hilal ha collezionato dieci vittorie consecutive tra Saudi Pro League, AFC Champions League e King Cup. Un ruolino impressionante che ha riportato il club ai vertici del calcio asiatico.

Terzo in campionato, e primo nel girone di Champions a punteggio pieno, il gruppo di Simone Inzaghi sembra aver trovato la propria identità: solidità, ritmo e spirito vincente. E con un Theo Hernandez così, sognare in grande non è più un azzardo: la rincorsa sull’Al Nassr di CR7 è ufficialmente iniziata.

